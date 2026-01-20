Milano, 20 gen. (Adnkronos) - Le innovazioni tecnologiche di Culligan Purity sono molteplici e riguardano diversi ambiti: dalla filtrazione e sanificazione dellacqua fino allesperienza complessiva dellutente. Tecnologie che operano in modo integrato allinterno del prodotto e vengono costantemente monitorate attraverso C-Sense, la nostra tecnologia proprietaria. Questo sistema ci consente di fornire informazioni preziose sia ai clienti sia allazienda, permettendo interventi rapidi e mirati in caso di criticità e garantendo, al tempo stesso, un livello di servizio sempre elevato. Così, oggi a Milano, Federico Lotta, director innovation di Culligan, realtà affermata nel campo dei sistemi di trattamento dellacqua, partecipando al talk organizzato dallazienda, Lacqua del futuro è smart, durante il quale sono state presentate le novità tecnologiche Culligan Purity, il sistema dedicato allacqua fuori casa e Culligan Smart Modernity, dedicato invece allindoor, entrambe espressione della strategia Culligan orientata a un ecosistema dellacqua sempre più connesso e trasparente. Quando si parla di acqua in ambiente domestico, il tema del calcare rappresenta uno dei problemi più diffusi, ma spesso sottovalutati - riflette Lotta - Non si tratta solo degli effetti visibili, come le incrostazioni sui lavandini o vetri della doccia, ma di conseguenze più profonde e potenzialmente costose, come i danni e le rotture degli elettrodomestici. Culligan Smart Modernity cambia questo paradigma. Grazie alla tecnologia Culligan - prosegue - è possibile avere un controllo costante e quotidiano del sistema, dei consumi idrici e dellutilizzo del sale. Le tecnologie integrate consentono inoltre di ridurre in modo significativo limpiego di sale per laddolcimento dellacqua, migliorando lefficienza complessiva del sistema. In questo modo offriamo allutente un servizio in tempo reale e, allo stesso tempo, siamo in grado di monitorare le prestazioni dei prodotti e intervenire in modo proattivo, assicurando ai clienti un supporto continuo e affidabile, le sue parole.