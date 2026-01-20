M i l a n o , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ L e i n n o v a z i o n i t e c n o l o g i c h e d i C u l l i g a n P u r i t y s o n o m o l t e p l i c i e r i g u a r d a n o d i v e r s i a m b i t i : d a l l a f i l t r a z i o n e e s a n i f i c a z i o n e d e l l ’ a c q u a f i n o a l l ’ e s p e r i e n z a c o m p l e s s i v a d e l l ’ u t e n t e . T e c n o l o g i e c h e o p e r a n o i n m o d o i n t e g r a t o a l l ’ i n t e r n o d e l p r o d o t t o e v e n g o n o c o s t a n t e m e n t e m o n i t o r a t e a t t r a v e r s o C - S e n s e , l a n o s t r a t e c n o l o g i a p r o p r i e t a r i a . Q u e s t o s i s t e m a c i c o n s e n t e d i f o r n i r e i n f o r m a z i o n i p r e z i o s e s i a a i c l i e n t i s i a a l l ’ a z i e n d a , p e r m e t t e n d o i n t e r v e n t i r a p i d i e m i r a t i i n c a s o d i c r i t i c i t à e g a r a n t e n d o , a l t e m p o s t e s s o , u n l i v e l l o d i s e r v i z i o s e m p r e e l e v a t o ” . C o s ì , o g g i a M i l a n o , F e d e r i c o L o t t a , d i r e c t o r i n n o v a t i o n d i C u l l i g a n , r e a l t à a f f e r m a t a n e l c a m p o d e i s i s t e m i d i t r a t t a m e n t o d e l l ’ a c q u a , p a r t e c i p a n d o a l t a l k o r g a n i z z a t o d a l l ’ a z i e n d a , ‘ L ’ a c q u a d e l f u t u r o è s m a r t ’ , d u r a n t e i l q u a l e s o n o s t a t e p r e s e n t a t e l e n o v i t à t e c n o l o g i c h e C u l l i g a n P u r i t y , i l s i s t e m a d e d i c a t o a l l ’ a c q u a f u o r i c a s a e C u l l i g a n S m a r t M o d e r n i t y , d e d i c a t o i n v e c e a l l ’ i n d o o r , e n t r a m b e e s p r e s s i o n e d e l l a s t r a t e g i a C u l l i g a n o r i e n t a t a a u n e c o s i s t e m a d e l l ’ a c q u a s e m p r e p i ù c o n n e s s o e t r a s p a r e n t e . Q u a n d o s i p a r l a d i a c q u a i n a m b i e n t e d o m e s t i c o , “ i l t e m a d e l c a l c a r e r a p p r e s e n t a u n o d e i p r o b l e m i p i ù d i f f u s i , m a s p e s s o s o t t o v a l u t a t i - r i f l e t t e L o t t a - N o n s i t r a t t a s o l o d e g l i e f f e t t i v i s i b i l i , c o m e l e i n c r o s t a z i o n i s u i l a v a n d i n i o v e t r i d e l l a d o c c i a , m a d i c o n s e g u e n z e p i ù p r o f o n d e e p o t e n z i a l m e n t e c o s t o s e , c o m e i d a n n i e l e r o t t u r e d e g l i e l e t t r o d o m e s t i c i . C u l l i g a n S m a r t M o d e r n i t y c a m b i a q u e s t o p a r a d i g m a ” . “ G r a z i e a l l a t e c n o l o g i a C u l l i g a n - p r o s e g u e - è p o s s i b i l e a v e r e u n c o n t r o l l o c o s t a n t e e q u o t i d i a n o d e l s i s t e m a , d e i c o n s u m i i d r i c i e d e l l ’ u t i l i z z o d e l s a l e . L e t e c n o l o g i e i n t e g r a t e c o n s e n t o n o i n o l t r e d i r i d u r r e i n m o d o s i g n i f i c a t i v o l ’ i m p i e g o d i s a l e p e r l ’ a d d o l c i m e n t o d e l l ’ a c q u a , m i g l i o r a n d o l ’ e f f i c i e n z a c o m p l e s s i v a d e l s i s t e m a . I n q u e s t o m o d o o f f r i a m o a l l ’ u t e n t e u n s e r v i z i o i n t e m p o r e a l e e , a l l o s t e s s o t e m p o , s i a m o i n g r a d o d i m o n i t o r a r e l e p r e s t a z i o n i d e i p r o d o t t i e i n t e r v e n i r e i n m o d o p r o a t t i v o , a s s i c u r a n d o a i c l i e n t i u n s u p p o r t o c o n t i n u o e a f f i d a b i l e ” , l e s u e p a r o l e .