M i l a n o , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L o s p o r t a l l u n g a l a v i t a . M a q u a l e , i n p a r t i c o l a r e ? L a c o r s a m a t t u t i n a , l ' a p p u n t a m e n t o f i s s o c o n l a p a r t i t a d i t e n n i s f r a a m i c i , u n a t a p p a i n p i s c i n a p e r u n a n u o t a t a , l a c u r a ' i n t e n s i v a ' d e l g i a r d i n o , l a c a m m i n a t a g i o r n a l i e r a p i ù q u a l c h e r a m p a d i s c a l e a p i e d i o g n i v o l t a c h e è p o s s i b i l e . L ' a t t i v i t à f i s i c a p u ò - e d o v r e b b e - e s s e r e p a r t e d e l l a r o u t i n e q u o t i d i a n a d i o g n u n o . E , c o n i l p a s s a r e d e g l i a n n i , a r r i v a i m m a n c a b i l m e n t e i l m o m e n t o i n c u i c i s i c h i e d e q u a l e s i a l o s p o r t p i ù a d a t t o p e r g a r a n t i r s i u n a l u n g a v i t a . L a r i s p o s t a p r o v a a d a r l a l a s c i e n z a c o n u n n u o v o s t u d i o p u b b l i c a t o s u l l a r i v i s t a o p e n a c c e s s ' B m j M e d i c i n e ' . G l i e s p e r t i h a n n o a t t i n t o a i d a t i d i 2 a m p i s t u d i d i c o o r t e c o n r i p e t u t e v a l u t a z i o n i d e l l ' a t t i v i t à f i s i c a p e r o l t r e 3 0 a n n i : i l N u r s e s ' H e a l t h S t u d y ( b a s a t o s u 1 2 1 . 7 0 0 d o n n e ) e l ' H e a l t h P r o f e s s i o n a l s F o l l o w - U p S t u d y ( 5 1 . 5 2 9 u o m i n i ) . I p a r t e c i p a n t i d i e n t r a m b i i g r u p p i h a n n o s e g n a l a t o l e p r o p r i e c a r a t t e r i s t i c h e p e r s o n a l i , l a s t o r i a c l i n i c a e l e i n f o r m a z i o n i s u l l o s t i l e d i v i t a a l m o m e n t o d e l l ' a r r u o l a m e n t o n e l t r i a l e s u c c e s s i v a m e n t e o g n i 2 a n n i , c o m p i l a n d o q u e s t i o n a r i . I n e n t r a m b i i g r u p p i , d a l 1 9 8 6 i n p o i , s o n o s t a t e r e g i s t r a t e i n f o r m a z i o n i s u c a m m i n a t a , j o g g i n g , c o r s a , c i c l i s m o ( i n c l u s i a t t r e z z i f i s s i ) , n u o t o , c a n o t t a g g i o o g i n n a s t i c a t i p o c a l i s t h e n i c s , t e n n i s e s q u a s h / r a c q u e t b a l l . S u c c e s s i v a m e n t e s o n o s t a t e a g g i u n t e d o m a n d e s u l l ' a l l e n a m e n t o c o i p e s i o s u g l i e s e r c i z i d i r e s i s t e n z a ; s u g l i e s e r c i z i a b a s s a i n t e n s i t à c o m e y o g a , s t r e t c h i n g e t o n i f i c a z i o n e ; s u i l a v o r i a l l ' a p e r t o d i i n t e n s i t à m o d e r a t a t i p o m a n u t e n z i o n e e g i a r d i n a g g i o ; e s u i l a v o r i a l l ' a p e r t o d i i n t e n s i t à e l e v a t a c o m e s c a v a r e e t a g l i a r e l ' e r b a . A i p a r t e c i p a n t i è s t a t o a n c h e c h i e s t o q u a n t e r a m p e d i s c a l e s a l i v a n o o g n i g i o r n o , s u p p o n e n d o 8 s e c o n d i d i t e m p o i m p i e g a t o p e r o g n i r a m p a . L ' a n a l i s i d e i l i v e l l i t o t a l i d i a t t i v i t à f i s i c a s i è b a s a t a s u 1 1 1 . 4 6 7 p a r t e c i p a n t i : 7 0 . 7 2 5 d e l N u r s e s ' H e a l t h S t u d y e 4 0 . 7 4 2 d e l l ' H e a l t h P r o f e s s i o n a l s F o l l o w - U p S t u d y . L ' a n a l i s i d e l l a v a r i e t à d e l l ' a t t i v i t à f i s i c a s i è b a s a t a s u 1 1 1 . 3 7 3 p a r t e c i p a n t i : 7 0 . 7 2 5 d o n n e e 4 0 . 6 4 8 u o m i n i . I r i c e r c a t o r i h a n n o c a l c o l a t o i l p u n t e g g i o M e t ( M e t a b o l i c E q u i v a l e n t o f T a s k ) p e r o g n i a t t i v i t à f i s i c a m o l t i p l i c a n d o i l t e m p o m e d i o ( i n o r e / s e t t i m a n a ) d e d i c a t o a c i a s c u n a p e r i l s u o v a l o r e M e t , u n p a r a m e t r o c h e m i s u r a q u a n t a e n e r g i a i n p i ù v i e n e b r u c i a t a d u r a n t e u n ' a t t i v i t à r i s p e t t o q u a n d o s i è a r i p o s o . I l n u m e r o m a s s i m o d i a t t i v i t à f i s i c h e i n d i v i d u a l i è s t a t o d i 1 1 n e l l o s t u d i o s u l l a s a l u t e d e l l e i n f e r m i e r e e d i 1 3 n e l l o s t u d i o d i f o l l o w - u p d e g l i o p e r a t o r i s a n i t a r i . C a m m i n a r e è s t a t a l a t i p o l o g i a d i a t t i v i t à f i s i c a r i c r e a t i v a p i ù f r e q u e n t e i n e n t r a m b i i g r u p p i ; g l i u o m i n i e r a n o p i ù p r o p e n s i a f a r e j o g g i n g e c o r r e r e r i s p e t t o a l l e d o n n e . S e c o n d o l o s t u d i o , n o n è u n s i n g o l o t i p o d i s p o r t l ' e l i s i r d i l u n g a v i t a , m a i l m i x d i d i v e r s i t i p i d i a t t i v i t à f i s i c a c h e p u ò e s s e r e l a s o l u z i o n e m i g l i o r e , u n a r i c e t t a i d e a l e d i l o n g e v i t à . L a v a r i e t à , p i u t t o s t o c h e l a q u a n t i t à t o t a l e d a s o l a , è c o l l e g a t a a u n m i n o r r i s c h i o d i m o r t e p r e c o c e , s u g g e r i s c e l a r i c e r c a . A n c h e s e , v a d e t t o , l e a s s o c i a z i o n i n o n s o n o l i n e a r i , i l c h e s u g g e r i s c e u n p o s s i b i l e e f f e t t o s o g l i a o t t i m a l e . I r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o d i m o s t r a n o c h e p a s s a r e d a u n t i p o d i s p o r t o m o v i m e n t o f i s i c o a l l ' a l t r o , e m a n t e n e r e c o s t a n t e m e n t e q u e s t o m i x , v i n c e s u l l a s c e l t a d i f a r e s e m p r e l a s t e s s a c o s a e d è c o l l e g a t o a u n m i n o r r i s c h i o d i m o r t e i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l a q u a n t i t à t o t a l e , s e b b e n e u n o s t i l e d i v i t a a t t i v o s i a c o m u n q u e i m p o r t a n t e d i p e r s é , s o t t o l i n e a n o i r i c e r c a t o r i . L ' a t t i v i t à f i s i c a v i e n e c o m u n e m e n t e a s s o c i a t a a u n a m i g l i o r e s a l u t e a n c h e m e n t a l e e a u n m i n o r r i s c h i o d i m o r t e , m a l e p r o v e d e l p o t e n z i a l e i m p a t t o d e i d i v e r s i t i p i d i m o v i m e n t o s o n o m e n o c o n c l u s i v e , s p i e g a n o g l i a u t o r i . E n o n è c h i a r o s e l a v a r i e t à p o s s a p r e v a l e r e s u l l a q u a n t i t à , a g g i u n g o n o . I p a r t e c i p a n t i c o n l i v e l l i d i a t t i v i t à f i s i c a t o t a l e p i ù e l e v a t i a v e v a n o m e n o p r o b a b i l i t à d i p r e s e n t a r e f a t t o r i d i r i s c h i o p e r l a s a l u t e , t r a c u i f u m o , p r e s s i o n e a l t a e c o l e s t e r o l o a l t o . E r a n o a n c h e p i ù p r o p e n s i a p e s a r e m e n o ( B m i p i ù b a s s o ) , a m a n g i a r e s a n o , a e s s e r e p i ù i n t e g r a t i s o c i a l m e n t e e a p r a t i c a r e u n a g a m m a p i ù a m p i a d i a t t i v i t à f i s i c a . N e l p e r i o d o d i m o n i t o r a g g i o d u r a t o o l t r e 3 0 a n n i , s o n o m o r t e 3 8 . 8 4 7 p e r s o n e : 9 . 9 0 1 p e r m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i , 1 0 . 7 1 9 p e r c a n c r o e 3 . 1 5 9 p e r m a l a t t i e r e s p i r a t o r i e . L ' a t t i v i t à f i s i c a t o t a l e e l a m a g g i o r p a r t e d e l l e s i n g o l e t i p o l o g i e d i a t t i v i t à f i s i c a , a d e c c e z i o n e d e l n u o t o , s o n o s t a t e a s s o c i a t e a u n m i n o r r i s c h i o d i m o r t e p e r q u a l s i a s i c a u s a . T u t t a v i a , l e a s s o c i a z i o n i n o n e r a n o l i n e a r i e l e a s s o c i a z i o n i p e r l ' a t t i v i t à f i s i c a t o t a l e s i s t a b i l i z z a v a n o d o p o a v e r r a g g i u n t o l e 2 0 o r e M e t s e t t i m a n a l i , s u g g e r e n d o c h e p o t r e b b e e s s e r c i u n a s o g l i a o t t i m a l e , a n a l i z z a n o i r i c e r c a t o r i . C a m m i n a r e è s t a t o a s s o c i a t o a l r i s c h i o d i m o r t e p i ù b a s s o , p a r i a l 1 7 % , p e r c h i l o f a c e v a d i p i ù r i s p e t t o a c h i l o f a c e v a d i m e n o , m e n t r e s a l i r e l e s c a l e è s t a t o a s s o c i a t o a u n r i s c h i o i n f e r i o r e d e l 1 0 % . L e a s s o c i a z i o n i o s s e r v a t e p e r g l i a l t r i t i p i d i a t t i v i t à f i s i c a ( q u a n t i t à m i n i m a c o n t r o m a s s i m a ) e r a n o : t e n n i s , s q u a s h o r a c q u e t b a l l 1 5 % d i r i s c h i o i n f e r i o r e ; c a n o t t a g g i o o c a l i s t h e n i c s 1 4 % d i r i s c h i o i n f e r i o r e ; a l l e n a m e n t o c o n i p e s i o e s e r c i z i d i r e s i s t e n z a 1 3 % d i r i s c h i o i n f e r i o r e ; c o r s a 1 3 % d i r i s c h i o i n f e r i o r e ; j o g g i n g 1 1 % d i r i s c h i o i n f e r i o r e ; c i c l i s m o 4 % d i r i s c h i o i n f e r i o r e . U n a m a g g i o r e v a r i e t à d i a t t i v i t à f i s i c a è s t a t a a s s o c i a t a a u n m i n o r r i s c h i o d i m o r t e . P r a t i c a r e l a p i ù a m p i a g a m m a d i a t t i v i t à f i s i c a è s t a t o a s s o c i a t o a u n r i s c h i o d i m o r t e p e r t u t t e l e c a u s e i n f e r i o r e d e l 1 9 % e a u n r i s c h i o d i m o r t e p e r m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i , c a n c r o , m a l a t t i e r e s p i r a t o r i e e a l t r e c a u s e i n f e r i o r e d e l 1 3 - 4 1 % . G l i a u t o r i p r e c i s a n o c h e s i t r a t t a d i u n o s t u d i o o s s e r v a z i o n a l e e , i n q u a n t o t a l e , n o n è p o s s i b i l e t r a r r e c o n c l u s i o n i d e f i n i t i v e s u c a u s a e d e f f e t t o ( e c ' è a n c h e d a c o n s i d e r a r e i l l i m i t e d e i d a t i c h e s o n o a u t o - r i p o r t a t i , n o n m i s u r a t i o g g e t t i v a m e n t e ) . I n o g n i c a s o , c o n c l u d o n o , " n e l c o m p l e s s o q u e s t i d a t i s u p p o r t a n o l ' i d e a c h e l ' i m p e g n o a l u n g o t e r m i n e i n p i ù t i p i d i a t t i v i t à f i s i c a p u ò a i u t a r e a p r o l u n g a r e l a d u r a t a d e l l a v i t a " .