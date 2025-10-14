R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - D o m a n i , m e r c o l e d ì 1 5 o t t o b r e , a l l e o r e 1 0 , n e l l a s e d e d e l P a l a z z o d i V e t r o d e l l e N a z i o n i U n i t e , n e l c o r s o d e l l ’ e v e n t o “ O r g a n i z e d c r i m e i n t h e s o c i a l m e d i a a g e ” , l a F o n d a z i o n e M a g n a G r e c i a p r e s e n t e r à “ L e m a f i e n e l l ’ e r a d i g i t a l e . F o c u s T i k T o k ” , u n a n u o v a r i c e r c a s v i l u p p a t a c o n l ’ o b i e t t i v o d i a n a l i z z a r e l e s t r a t e g i e c o m u n i c a t i v e d e l l e m a f i e s u i s o c i a l m e d i a c o n u n f o c u s s u T i k T o k , l a p i a t t a f o r m a p i ù v i r a l e e p e r v a s i v a d e l m o m e n t o . " A t t r a v e r s o l ’ a n a l i s i d i o l t r e 6 . 0 0 0 c o n t e n u t i t r a v i d e o , p r o f i l i , c o m m e n t i , e m o j i , m u s i c h e e h a s h t a g , l o s t u d i o s v e l a c o m e l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a a b b i a a s s u n t o i t r a t t i d i u n ‘ b r a n d ’ c a p a c e d i a t t r a r r e , s e d u r r e e n o r m a l i z z a r e l ’ i m m a g i n a r i o m a f i o s o , s o p r a t t u t t o t r a i p i ù g i o v a n i - f a s a p e r e l a F o n d a z i o n e M a g n a G r e c i a - L a r i c e r c a , u n i c a n e l s u o g e n e r e , m e t t e a c o n f r o n t o p e r l a p r i m a v o l t a l e d i n a m i c h e d e l l a m a f i a i t a l i a n a c o n q u e l l e d e l l e n a r c o - c u l t u r e m e s s i c a n e , e v i d e n z i a n d o l ’ e m e r g e r e d i u n l i n g u a g g i o g l o b a l e d e l l a d e v i a n z a " . L ’ e v e n t o , c h e s a r à i n t r o d o t t o d a i s a l u t i d e l l ’ a m b a s c i a t o r e G i a n l u c a G r e c o , d e p u t y p e r m a n e n t r e p r e s e n t a t i v e o f I t a l y a t t h e U n i t e d N a t i o n s , v e d r à l a p a r t e c i p a z i o n e d i N i n o F o t i , p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e M a g n a G r e c i a , M a r c e l l o R a v v e d u t o , p r o f e s s o r e d i D i g i t a l P u b l i c H i s t o r y , U n i v e r s i t à d i S a l e r n o e c u r a t o r e d e l l a r i c e r c a , d e l p r o c u r a t o r e d i N a p o l i , N i c o l a G r a t t e r i , d i A n t o n i o N i c a s o , d o c e n t e a l l a Q u e e n ’ s U n i v e r s i t y d e l C a n a d a , d i R o n a l d J . C l a r k , C e o o f S p a r t a n s t r a t e g y & r i s k m a n a g e m e n t , d e p u t y u n d e r s e c r e t a r y f o r n a t i o n a l p r o t e c t i o n a t t h e D e p a r t m e n t o f H o m e l a n d S e c u r i t y ( R e t ) , d e l p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e a n t i m a f i a , C h i a r a C o l o s i m o , d i A n t o n e l l o C o l o s i m o , p r e s i d e n t e d e l l a C o r t e d e i c o n t i d e l l ’ U m b r i a , e d e l p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e p e r l a s e m p l i f i c a z i o n e , F r a n c e s c o S a v e r i o R o m a n o . “ S i t r a t t a d i u n l a v o r o m o l t o s i g n i f i c a t i v o - c o m m e n t a i l p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e M a g n a G r e c i a N i n o F o t i - c h e s e g n a u n p a s s o d e c i s i v o n e l l a c o m p r e n s i o n e d e l l ’ e v o l u z i o n e d e l l e m a f i e e d e l l o r o p o t e r e c o m u n i c a t i v o n e l l ’ u n i v e r s o d i g i t a l e . C o n o s c e r e c o m e i c l a n c r i m i n a l i s f r u t t i n o s t r u m e n t i d i c o m u n i c a z i o n e g l o b a l e s i g n i f i c a o f f r i r e a l l e i s t i t u z i o n i , a l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e e a l l a s o c i e t à c i v i l e s t r u m e n t i p e r c o s t r u i r e l i b e r t à , l e g a l i t à e f i d u c i a ” . S a r à p o s s i b i l e s e g u i r e l a d i r e t t a d e l l ’ e v e n t o s u l s i t o d e l l a F o n d a z i o n e M a g n a G r e c i a a l l ’ i n d i r i z z o w w w . f o n d a z i o n e m a g n a g r e c i a . i t