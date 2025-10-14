Roma, 13 ott. (Adnkronos) - Domani, mercoledì 15 ottobre, alle ore 10, nella sede del Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, nel corso dellevento Organized crime in the social media age, la Fondazione Magna Grecia presenterà Le mafie nellera digitale. Focus TikTok, una nuova ricerca sviluppata con lobiettivo di analizzare le strategie comunicative delle mafie sui social media con un focus su TikTok, la piattaforma più virale e pervasiva del momento. "Attraverso lanalisi di oltre 6.000 contenuti tra video, profili, commenti, emoji, musiche e hashtag, lo studio svela come la criminalità organizzata abbia assunto i tratti di un brand capace di attrarre, sedurre e normalizzare limmaginario mafioso, soprattutto tra i più giovani - fa sapere la Fondazione Magna Grecia - La ricerca, unica nel suo genere, mette a confronto per la prima volta le dinamiche della mafia italiana con quelle delle narco-culture messicane, evidenziando lemergere di un linguaggio globale della devianza". Levento, che sarà introdotto dai saluti dellambasciatore Gianluca Greco, deputy permanent representative of Italy at the United Nations, vedrà la partecipazione di Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia, Marcello Ravveduto, professore di Digital Public History, Università di Salerno e curatore della ricerca, del procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, di Antonio Nicaso, docente alla Queens University del Canada, di Ronald J. Clark, Ceo of Spartan strategy & risk management, deputy under secretary for national protection at the Department of Homeland Security (Ret), del presidente della Commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo, di Antonello Colosimo, presidente della Corte dei conti dellUmbria, e del presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione, Francesco Saverio Romano. Si tratta di un lavoro molto significativo - commenta il presidente della Fondazione Magna Grecia Nino Foti - che segna un passo decisivo nella comprensione dellevoluzione delle mafie e del loro potere comunicativo nelluniverso digitale. Conoscere come i clan criminali sfruttino strumenti di comunicazione globale significa offrire alle istituzioni, alle forze dellordine e alla società civile strumenti per costruire libertà, legalità e fiducia. Sarà possibile seguire la diretta dellevento sul sito della Fondazione Magna Grecia allindirizzo www.fondazionemagnagrecia.it