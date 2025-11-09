( A d n k r o n o s ) - M e n t r e l a R u s s i a s e m b r a e s s e r e s u l p u n t o d i c o n q u i s t a r e P o k r o v s k , i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i S e r g e i L a v r o v , h a m a n i f e s t a t o l a p r o p r i a d i s p o n i b i l i t à a u n i n c o n t r o c o n i l s e g r e t a r i o d i S t a t o a m e r i c a n o , M a r c o R u b i o , p e r d i s c u t e r e d e l l a g u e r r a i n U c r a i n a . M a h a i n s i s t i t o s u l f a t t o c h e g l i i n t e r e s s i d i M o s c a d e v o n o e s s e r e p r e s i i n c o n s i d e r a z i o n e q u a n d o s i d i s c u t e d e l l a " q u e s t i o n e u c r a i n a " . " È i m p o r t a n t e d i s c u t e r e l a q u e s t i o n e u c r a i n a e p r o m u o v e r e l ' a g e n d a b i l a t e r a l e " , h a d e t t o L a v r o v . " Q u e s t o è i l m o t i v o p e r c u i c o m u n i c h i a m o t e l e f o n i c a m e n t e e s i a m o p r o n t i a t e n e r e i n c o n t r i f a c c i a a f a c c i a q u a n d o n e c e s s a r i o " , h a a g g i u n t o . N e l l ' i n t e r v i s t a , L a v r o v s i è d e t t o c o n v i n t o c h e i c o l l o q u i c h e P u t i n e i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p h a n n o t e n u t o i n A l a s k a i n e s t a t e d e b b a n o r i m a n e r e l a b a s e d i u n p o t e n z i a l e a c c o r d o p e r p o r r e f i n e a l l ' a g g r e s s i o n e c o n t r o l ' U c r a i n a . " A l l ' e p o c a , g l i a m e r i c a n i c i h a n n o a s s i c u r a t o c h e s a r e b b e r o s t a t i i n g r a d o d i g a r a n t i r e c h e V o l o d y m y r Z e l e n s k y y n o n a v r e b b e o s t a c o l a t o i l p r o c e s s o d i p a c e . A q u a n t o p a r e , s o n o s o r t e a l c u n e d i f f i c o l t à i n q u e s t o s e n s o " , h a o s s e r v a t o . " L ' i n t e r p r e t a z i o n e c i n i c a d e l l a C a r t a d e l l e N a z i o n i U n i t e e d i a l t r e n o r m e g i u r i d i c h e i n t e r n a z i o n a l i d a p a r t e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a , c o m p r e s e l e d i s p o s i z i o n i s u l l ' i m m u n i t à s o v r a n a e l ' i n v i o l a b i l i t à d e i b e n i d e l l e b a n c h e c e n t r a l i , h a c e s s a t o d i s o r p r e n d e r e d a t e m p o . T a l i a z i o n i c o s t i t u i s c o n o u n v e r o e p r o p r i o i n g a n n o e u n a r a p i n a " , h a d e t t o a n c o r a i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i r u s s o , r i s p o n d e n d o a u n a d o m a n d a s u l l ' i p o t e s i d i u t i l i z z o d e i b e n i r u s s i c o n g e l a t i p e r s o s t e n e r e K i e v . " N o n i m p o r t a c o m e v e n g a o r c h e s t r a t o i l p i a n o p e r e s t o r c e r e d e n a r o a i r u s s i , n o n e s i s t e u n m o d o l e g a l e p e r f a r l o e l a R u s s i a r i s p o n d e r à i n m o d o a p p r o p r i a t o . " I n t a n t o n u o v a p i o g g i a d i d r o n i e m i s s i l i s u l l ' U c r a i n a . S e c o n d o q u a n t o r i f e r i t o d a l l e a u t o r i t à u c r a i n e , l a R u s s i a h a c o n q u i s t a t o u l t e r i o r i t e r r i t o r i i n t o r n o a l l e c i t t à d i P o k r o v s k e K u p i a n s k e o c c u p a t o i l v i l l a g g i o d i V o l c h y e , n e l l ' U c r a i n a o r i e n t a l e . L e F o r z e d i d i f e s a u c r a i n e e l e u n i t à r u s s e h a n n o i n g a g g i a t o n e l l e u l t i m e 2 4 o r e 1 9 6 s c o n t r i , c o n i l s e t t o r e d i P o k r o v s k c h e h a r e g i s t r a t o l ' a t t i v i t à p i ù i n t e n s a , d o v e g l i u c r a i n i a f f e r m a n o d i a v e r r e s p i n t o 7 3 a t t a c c h i n e m i c i s i l e g g e n e l l ' u l t i m o a g g i o r n a m e n t o f o r n i t o d a l l o S t a t o m a g g i o r e d e l l e f o r z e a r m a t e u c r a i n e . L ' a l l a r m e è s c a t t a t o p e r l e r e g i o n i d i Č e r n i h i v , D n i p r o p e t r o v s k , D o n e t s k , n e l d i s t r e t t o d i N i ž y n . D r o n i s o n o s t a t i s e g n a l a t i a n c h e s u l l a r e g i o n e d i S u m y , n e i d i s t r e t t i d i K o n o t o p e S h o s t k a . S e c o n d o l a C n n l e f o r z e r u s s e s e m b r a n o e s s e r e s u l p u n t o d i c o n q u i s t a r e P o k r o v s k , n e l l ' U c r a i n a o r i e n t a l e , u n a v i t t o r i a s i m b o l i c a c h e i l p r e s i d e n t e V l a d i m i r P u t i n p e r s e g u e d a 2 1 m e s i a u n c o s t o s e m p r e p i ù e l e v a t o . N e g l i u l t i m i g i o r n i i c o m b a t t i m e n t i a l l ' i n t e r n o d e l l a c i t t à s i s o n o i n t e n s i f i c a t i , d o p o c h e l e t r u p p e r u s s e s o n o r i u s c i t e a i n f i l t r a r s i . L a c a d u t a d i P o k r o v s k – i l c u i v a l o r e s t r a t e g i c o è g i à s t a t o n o t e v o l m e n t e r i d o t t o , m a c h e r a p p r e s e n t e r e b b e c o m u n q u e l a p i ù g r a n d e v i t t o r i a p e r M o s c a d a l 2 0 2 3 – s e m b r a o r m a i q u a s i i n e v i t a b i l e , s e c o n d o q u a n t o r i f e r i t o d a c h i s i t r o v a s u l p o s t o . M e n t r e K i e v h a s m e n t i t o l e a f f e r m a z i o n i r u s s e s e c o n d o c u i l e f o r z e u c r a i n e a P o k r o v s k s a r e b b e r o g i à s t a t e c i r c o n d a t e , a f f e r m a n d o m e r c o l e d ì c h e e r a n o a n c o r a i n c o r s o o p e r a z i o n i a t t i v e p e r f e r m a r e l ' a v a n z a t a r u s s a , i s o l d a t i u c r a i n i s u l c a m p o h a n n o d e s c r i t t o u n a r e a l t à s e m p r e p i ù d r a m m a t i c a . K i e v h a a m m e s s o c h e l a s i t u a z i o n e a P o k r o v s k è d i f f i c i l e , m a s o s t i e n e c h e i c o m b a t t i m e n t i c o n t i n u a n o . L e a u t o r i t à d i M o s c a h a n n o d e n u n c i a t o u n a t t a c c o c o n d r o n i i n n o t t a t a s u l l a c e n t r a l e t e r m o e l e t t r i c a C H P P - 1 , c h e f o r n i s c e e n e r g i a t e r m i c a a q u a t t r o d i s t r e t t i d e l l a c i t t à r u s s a d i V o r o n e z h , c i r c a 2 5 0 c h i l o m e t r i d a l c o n f i n e c o n l ' U c r a i n a : L i v o b e r e z h n i , Z a l i z n i c h n i , L e n i n s k i e T s e n t r a l n i , n o n c h é a u n m i g l i a i o d i i m p r e s e , t r a c u i i l p i ù g r a n d e i m p i a n t o d e l l a c i t t à , i l p e t r o l c h i m i c o V o r o n e z h s i n t e z k a u c h u k . L ' a t t a c c o h a c a u s a t o u n i n c e n d i o n e l l a s t r u t t u r a , c h e è s t a t o r a p i d a m e n t e s p e n t o , o l t r e a i n t e r r u z i o n i d i c o r r e n t e e r i s c a l d a m e n t o , c o n f e r m a t e d a l g o v e r n a t o r e d e l l a r e g i o n e , A l e x a n d e r G u s e v . G u s e v h a i n o l t r e r i f e r i t o c h e d i v e r s i d r o n i s o n o s t a t i i n t e r c e t t a t i d a i s i s t e m i d i d i f e s a a e r e a r u s s i .