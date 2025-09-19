M i l a n o , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - J a n n i k S i n n e r h a l a n c i a t o u f f i c i a l m e n t e l a F o n d a z i o n e J a n n i k S i n n e r c o n u n e v e n t o e s c l u s i v o a M i l a n o a l l ’ H o t e l P a l a z z o P a r i g i i n z o n a B r e r a , g i o v e d ì s e r a . E r a n o p r e s e n t i i l P r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e A l e x V i t t u r , i l m e m b r o d e l c o n s i g l i o d i r e t t i v o S t e f a n o D o m e n i c a l i e l a D i r e t t r i c e C h r i s t i n a T a u b e r , i n s i e m e a o l t r e 1 0 0 o s p i t i i n v i t a t i p e r c e l e b r a r e l ' o c c a s i o n e . I l C o n s i g l i o d i A m m i n i s t r a z i o n e d e l l a F o n d a z i o n e i n c l u d e A l e x V i t t u r ( P r e s i d e n t e ) , S t e f a n o D o m e n i c a l i e L u c a M a e s t r i . A p r e s e n t a r e l a s e r a t a D a v i d C o u l t h a r d , v i c e c a m p i o n e m o n d i a l e d i F o r m u l a 1 n e l 2 0 0 1 c o n l a M c L a r e n . P r e s e n t i a l l a s e r a t a a n c h e F l a v i o B r i a t o r e e A n d r e a B o c e l l i , o l t r e a l p r e s i d e n t e d e l l a F e d e r t e n n i s e p a d e l A n g e l o B i n a g h i . L a F o n d a z i o n e J a n n i k S i n n e r s i p r o p o n e d i s o s t e n e r e l ' i s t r u z i o n e i n f a n t i l e e a m p l i a r e l ' a c c e s s o a l l o s p o r t s o s t e n e n d o o r g a n i z z a z i o n i s p o r t i v e , p r o g e t t i s c o l a s t i c i e i n i z i a t i v e c o m u n i t a r i e . " S o n o s t a t o f o r t u n a t o a c o l t i v a r e l a m i a p a s s i o n e a t t r a v e r s o i l t e n n i s , m a s o c h e m i l i o n i d i b a m b i n i n o n h a n n o m a i l a p o s s i b i l i t à d i r e a l i z z a r e i p r o p r i s o g n i p e r c h é n o n h a n n o a c c e s s o a l l a s c u o l a " , h a d i c h i a r a t o S i n n i k s u l p a l c o . " I n s i e m e a d A l e x , p a r l a v a m o d a m o l t i a n n i d e l l a c r e a z i o n e d i u n a f o n d a z i o n e . S t a s e r a , q u i , v e d o c h e i l p r o g e t t o è f i n a l m e n t e v i v o e n o i s i a m o p r o n t i a d a i u t a r e i b a m b i n i a r e a l i z z a r e i l o r o s o g n i " . U n m o m e n t o c l o u d e l l a s e r a t a è s t a t o l ' a n n u n c i o d e l l e p r i m e p a r t n e r s h i p d e l l a F o n d a z i o n e . N e l c a m p o d e l l ' i s t r u z i o n e , è s t a t a p r e s e n t a t a u n a c o l l a b o r a z i o n e c o n l a G l o b a l P a r t n e r s h i p f o r E d u c a t i o n ( G P E ) , i l p i ù g r a n d e f o n d o a l m o n d o d e d i c a t o a l m i g l i o r a m e n t o d e l l ' i s t r u z i o n e n e i p a e s i a b a s s o r e d d i t o . " S i a m o o n o r a t i c h e l a p r i m a g r a n d e i n i z i a t i v a d e l l a S i n n e r F o u n d a t i o n s i a u n a p a r t n e r s h i p t r i e n n a l e c o n l a G P E . L a v i s i o n e e l ' i n f l u e n z a g l o b a l e d i J a n n i k S i n n e r a p p o r t a n o n u o v o s l a n c i o e v i s i b i l i t à a l l a c a u s a d e l l ' i s t r u z i o n e . I n s i e m e , p o s s i a m o a i u t a r e m i l i o n i d i b a m b i n i e m a r g i n a t i a i m p a r a r e e p r o s p e r a r e " , h a s p i e g a t o L a u r a F r i g e n t i , C e o d e l l a G l o b a l P a r t n e r s h i p f o r E d u c a t i o n . N e l c a m p o d e l l o s p o r t , h a n n o a n n u n c i a t o l a l o r o p r i m a p a r t n e r s h i p c o n A s s i S p o r t A l t o A d i g e , u n ' o r g a n i z z a z i o n e n o n p r o f i t d e l l a p r o v i n c i a d i o r i g i n e d i S i n n e r , l ' A l t o A d i g e , c h e s u p p o r t a i g i o v a n i a t l e t i o f f r e n d o f i n a n z i a m e n t i , t u t o r a g g i o e o p p o r t u n i t à d i s v i l u p p o . " L o s p o r t è p a r t e i n t e g r a n t e d e l l a c u l t u r a e d e l l ' i d e n t i t à d e l l a n o s t r a r e g i o n e e s i a m o o r g o g l i o s i c h e J a n n i k c i r a p p r e s e n t i s u l l a s c e n a i n t e r n a z i o n a l e . S o s t e n e r e i g i o v a n i a t l e t i e d a r e a c c e s s o a l l o s p o r t a i b a m b i n i è s e m p r e s t a t o a l c e n t r o d e l l a n o s t r a m i s s i o n e . U n i r e l e f o r z e c o n l a F o n d a z i o n e J a n n i k S i n n e r s e g n a u n i m p o r t a n t e p a s s o a v a n t i , c h e c i c o n s e n t e d i a m p l i a r e i n o s t r i i m p e g n i e c r e a r e a n c o r a p i ù o p p o r t u n i t à p e r l e p r o s s i m e g e n e r a z i o n i " , h a d i c h i a r a t o G i o v a n n i P o d i n i , P r e s i d e n t e d i A s s i S p o r t A l t o A d i g e . " L ' i s t r u z i o n e m o l t i p l i c a l e p o s s i b i l i t à , a p r e n d o p o r t e e o p p o r t u n i t à c h e p l a s m a n o l e v i t e i n d i v i d u a l i , l e c o m u n i t à e l e e c o n o m i e . A t t r a v e r s o l a F o n d a z i o n e , v o g l i a m o e s t e n d e r e q u e s t e s t e s s e o p p o r t u n i t à a i b a m b i n i d i t u t t o i l m o n d o . S o s t e n e r e G P E è u n p r i m o p a s s o i m p o r t a n t e i n q u e s t a m i s s i o n e , e c o l l a b o r a r e c o n A s s i S p o r t A l t o A d i g e c i p e r m e t t e d i r e s t i t u i r e q u a l c o s a a l l a c o m u n i t à c h e h a p l a s m a t o i l p e r c o r s o d i J a n n i k " , h a a f f e r m a t o C h r i s t i n a T a u b e r , D i r e t t r i c e d e l l a F o n d a z i o n e J a n n i k S i n n e r . L a F o n d a z i o n e e s p r i m e i n o l t r e l a s u a g r a t i t u d i n e a i s u o i p a r t n e r f o n d a t o r i : G u c c i , R o l e x , N i k e e H e a d , p e r i l l o r o p r e z i o s o s u p p o r t o f i n d a l l ' i n i z i o .