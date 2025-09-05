S e u l , 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - S i è t e n u t o o g g i a S e u l i l p r i m o B u s i n e s s F o r u m I t a l i a - C o r e a d e l S u d . L ’ e v e n t o , a p e r t o d a l v i c e m i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y V a l e n t i n o V a l e n t i n i , h a r a p p r e s e n t a t o u n a t a p p a i m p o r t a n t e n e l p e r c o r s o d i r a f f o r z a m e n t o d e l p a r t e n a r i a t o e c o n o m i c o c o n l a C o r e a d e l S u d . I l P a e s e è i l p r i m o c o n s u m a t o r e p r o c a p i t e i n A s i a d i p r o d o t t i M a d e i n I t a l y e i l m e r c a t o p r i o r i t a r i o p e r i l r a g g i u n g i m e n t o d e g l i o b i e t t i v i d i s v i l u p p o v e r s o l ’ A s i a d e l “ P i a n o d ’ A z i o n e p e r l ’ e x p o r t ” l a n c i a t o l o s c o r s o m a r z o d a l M i n i s t r o d e g l i A f f a r i E s t e r i e d e l l a C o o p e r a z i o n e I n t e r n a z i o n a l e , A n t o n i o T a j a n i . D a l 2 0 1 2 , a n c h e g r a z i e a l l ’ A c c o r d o d i L i b e r o S c a m b i o U E - C o r e a , g l i s c a m b i b i l a t e r a l i s o n o c r e s c i u t i d e l 5 6 % , c o n u n v a l o r e d i 1 1 , 4 m i l i a r d i d i E u r o n e l 2 0 2 4 . L ’ o b i e t t i v o d e l M i n i s t r o T a j a n i è c h e l a p r e s e n z a i t a l i a n a i n q u e s t o m e r c a t o , p a r t i c o l a r m e n t e i n t e r e s s a t o a i p r o d o t t i i t a l i a n i d i e c c e l l e n z a , p o s s a c r e s c e r e u l t e r i o r m e n t e , r a f f o r z a n d o a n c h e l a c o l l a b o r a z i o n e t r a l e r i s p e t t i v e f i l i e r e p r o d u t t i v e n e i s e t t o r i a d a l t o c o n t e n u t o t e c n o l o g i c o . O r g a n i z z a t o d a l l a F a r n e s i n a c o n l ’ A g e n z i a I c e e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n C o n f i n d u s t r i a e c o n l a F e d e r a t i o n o f K o r e a n I n d u s t r i e s ( F k i ) , i l F o r u m h a r i u n i t o 3 7 0 r a p p r e s e n t a n t i d i o l t r e 1 7 0 a z i e n d e i t a l i a n e e c o r e a n e , c o n l ’ o b i e t t i v o d i a p p r o f o n d i r e l a c o o p e r a z i o n e b i l a t e r a l e n e l c a m p o d e l l ’ i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a e d e l l a m a n i f a t t u r a a v a n z a t a . 1 5 0 i n c o n t r i B 2 B e q u a t t r o s e m i n a r i t e m a t i c i c e n t r a t i s u s e t t o r i s t r a t e g i c i , d a l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e a i s e m i c o n d u t t o r i , d a l l a r o b o t i c a a l l e i n d u s t r i e v e r d i e a l f a r m a c e u t i c o - s a n i t a r i o , h a n n o u l t e r i o r m e n t e a r r i c c h i t o i l p r o g r a m m a . N e l l ’ o c c a s i o n e s o n o s t a t i f i r m a t i l ’ A c c o r d o “ P u s h S t r a t e g y ” d i S a c e c o n D a e w o o E & C e N a t i x i s B a n k e t r e M e m o r a n d u m d ’ I n t e s a : t r a E x p o r t - I m p o r t B a n k o f K o r e a , C a s s a D e p o s i t i e P r e s t i t i e S i m e s t , p e r r a f f o r z a r e i r a p p o r t i c o m m e r c i a l i e g l i i n v e s t i m e n t i e s o s t e n e r e i l f i n a n z i a m e n t o d i i n i z i a t i v e n e i m e r c a t i e m e r g e n t i ; t r a l a K o r e a n A s s o c i a t i o n o f R o b o t i c s e U c i m u , p e r l a c o o p e r a z i o n e n e l s e t t o r e d e l l a r o b o t i c a e d e l l e t e c n o l o g i e a v a n z a t e ; t r a l a B u s a n – J i n h a e F r e e E c o n o m i c Z o n e A u t h o r i t y e l a C a m e r a d i C o m m e r c i o I t a l i a n a i n C o r e a , p e r p r o m u o v e r e c o m m e r c i o , i n v e s t i m e n t i e c o o p e r a z i o n e e c o n o m i c a .