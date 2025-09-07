R o m a , 7 s e t . ( A d n k r o n o s ) - P r o s e g u i r e i l p e r c o r s o p e r i l s u p e r a m e n t o d i a n t i c h i e l a c e r a n t i c o n f l i t t i , r a f f o r z a n d o l ' a m i c i z i a t r a i d u e p o p o l i , r e s a a n c o r p i ù s o l i d a d a l c o m u n e l e g a m e c o n l ' U n i o n e e u r o p e a . I l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , t o r n a i n S l o v e n i a , p e r u n a v i s i t a u f f i c i a l e c h e l o v e d r à i m p e g n a t o m e r c o l e d ì 1 0 e g i o v e d ì 1 1 s e t t e m b r e p r o s s i m i i n u n a s e r i e d i i n c o n t r i e a p p u n t a m e n t i , a n c h e d i i m p o r t a n t e v a l o r e s i m b o l i c o , c o n l ' o m o l o g a s l o v e n a N a t a š a P i r c M u s a r , a l l a g u i d a d e l s u o P a e s e d a l 2 3 d i c e m b r e d e l 2 0 2 2 , s u c c e d e n d o a B o r u t P a h o r . P r e s i d e n t e , q u e s t ' u l t i m o , p r o t a g o n i s t a e a r t e f i c e c o n i l C a p o d e l l o S t a t o i t a l i a n o d i n u m e r o s e i n i z i a t i v e c h e t r o v a r o n o i l l o r o c u l m i n e i l 1 3 l u g l i o d e l 2 0 2 0 n e l B i l a t e r a l e a T r i e s t e . " L a s t o r i a - d i s s e M a t t a r e l l a i n q u e l l ' o c c a s i o n e - n o n s i c a n c e l l a e l e e s p e r i e n z e d o l o r o s e , s o f f e r t e d a l l e p o p o l a z i o n i d i q u e s t e t e r r e , n o n s i d i m e n t i c a n o . P r o p r i o p e r q u e s t a r a g i o n e i l t e m p o p r e s e n t e e l ’ a v v e n i r e c h i a m a n o a l s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à , a c o m p i e r e u n a s c e l t a t r a f a r e d i q u e l l e s o f f e r e n z e p a t i t e , d a u n a p a r t e e d a l l ’ a l t r a , l ’ u n i c o o g g e t t o d e i n o s t r i p e n s i e r i , c o l t i v a n d o r i s e n t i m e n t o e r a n c o r e , o p p u r e , a l c o n t r a r i o , f a r n e p a t r i m o n i o c o m u n e , n e l r i c o r d o e n e l r i s p e t t o , s v i l u p p a n d o c o l l a b o r a z i o n e , a m i c i z i a , c o n d i v i s i o n e d e l f u t u r o " . " A l d i q u a e a l d i l à d e l l a f r o n t i e r a - i l c u i s i g n i f i c a t o d i s e p a r a z i o n e è o r m a i , p e r f o r t u n a , s u p e r a t o p e r e f f e t t o d e l l a c o m u n e s c e l t a d i i n t e g r a z i o n e n e l l ’ U n i o n e e u r o p e a - s l o v e n i e i t a l i a n i - a f f e r m ò a n c o r a i l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a - s o n o d e c i s a m e n t e p e r l a s e c o n d a s t r a d a , r i v o l t a a l f u t u r o , i n n o m e d e i v a l o r i o g g i c o m u n i : l i b e r t à , d e m o c r a z i a , p a c e " . Q u e l g i o r n o M a t t a r e l l a e P a h o r r e s e r o o m a g g i o , m a n o n e l l a m a n o , a l l a F o i b a d i B a s o v i z z a e a l M o n u m e n t o a i c a d u t i s l o v e n i a n t i f a s c i s t i F e r d o B i d o v e c , F r a n M a r u s i c , Z v o n i m i r M i l o s e A l o j z i j V a l e n c i c , c o n d a n n a t i a m o r t e n e l 1 9 3 0 . Q u i n d i c o n f e r i r o n o a B o r i s P a h o r , s c r i t t o r e s l o v e n o n a t u r a l i z z a t o i t a l i a n o , r i s p e t t i v a m e n t e l ’ o n o r i f i c e n z a d i C a v a l i e r e d i G r a n C r o c e d e l l ’ O r d i n e a l m e r i t o d e l l a R e p u b b l i c a i t a l i a n a e l ’ O r d i n e p e r M e r i t i e c c e z i o n a l i . F u q u i n d i f i r m a t o i l p r o t o c o l l o d i r e s t i t u z i o n e d e l N a r o d n i D o m , l ' e d i f i c i o c h e o s p i t a v a l e a s s o c i a z i o n i c u l t u r a l i s l o v e n e d i s t r u t t o d a l l a v i o l e n z a n a z i o n a l i s t a d e l l o s q u a d r i s m o f a s c i s t a n e l 1 9 2 0 . U n ' u l t e r i o r e t a p p a d i u n p e r c o r s o i n i z i a t o g i à i l 1 3 l u g l i o d e l 2 0 1 0 , i n o c c a s i o n e d e l 9 0 / m o a n n i v e r s a r i o , q u a n d o i p r e s i d e n t i i t a l i a n o , G i o r g i o N a p o l i t a n o ; s l o v e n o , D a n i l o T u r k ; c r o a t o , I v o J o s i p o v i c , a v e v a n o r e s o o m a g g i o s e m p r e a l N a r o d n i D o m e a l M o n u m e n t o a l l ' E s o d o i n r i c o r d o d e i t r e c e n t o c i n q u a n t a m i l a e s u l i i t a l i a n i d a l l ' I s t r i a , d a F i u m e e d a l l a D a l m a z i a , p a r t e c i p a n d o p o i i n s i e m e a l c o n c e r t o " L e v i e d e l l ' a m i c i z i a " , e s e g u i t o d a u n ' o r c h e s t r a c o m p o s t a d a g i o v a n i m u s i c i s t i i t a l i a n i , s l o v e n i e c r o a t i d i r e t t i d a R i c c a r d o M u t i . E s e m p r e d e l 2 0 2 0 a r r i v ò l a d e c i s i o n e d i s c e g l i e r e G o r i z i a e N o v a G o r i c a c o m e C a p i t a l e e u r o p e a d e l l a C u l t u r a 2 0 2 5 c o n i l p r o g e t t o ' G o ! B o r d e r l e s s ' , " m e r a v i g l i o s o e s e m p i o - c o m m e n t a r o n o M a t t a r e l l a e P a h o r - d e l l a c o s t r u z i o n e d i u n f u t u r o c o m u n e n e l l ’ U n i o n e e u r o p e a " . L a c o n s u e t u d i n e t r a i d u e C a p i d i S t a t o e i l c o m u n e i m p e g n o s e m p r e i n t e n s o p e r r a f f o r z a r e l ' a m i c i z i a t r a i t a l i a n i e s l o v e n i , h a t r o v a t o s u g g e l l o n e l l a d e c i s i o n e d i c o n f e r i r e l o r o l a l a u r e a h o n o r i s c a u s a d a p a r t e d e l l ' U n i v e r s i t à d i T r i e s t e n e l 2 0 2 4 e i l p r e m i o ' S a n t i I l a r i o e T a z i a n o - C i t t à d i G o r i z i a ' n e l m a r z o s c o r s o . E i l r a p p o r t o c h e h a l e g a t o M a t t a r e l l a e P a h o r e i r i s p e t t i v i p o p o l i e i p r e s u p p o s t i c h e n e c o s t i t u i s c o n o l a b a s e , c o n t i n u a n o a d e s s e r e a l i m e n t a t i a n c h e d o p o l ' e l e z i o n e a l v e r t i c e d e l l a R e p u b b l i c a s l o v e n a d i N a t a s a P i r c M u s a r , c o m e t e s t i m o n i a l a p r e s e n z a d e l C a p o d e l l o S t a t o i t a l i a n o n e l f e b b r a i o d e l 2 0 2 4 a l l e c e l e b r a z i o n i p e r i l v e n t e n n a l e d e l l ' a d e s i o n e d e l l a S l o v e n i a a l l ' U n i o n e e u r o p e a . L a P r e s i d e n t e s l o v e n a p e r d u e v o l t e è s t a t a o s p i t e a l Q u i r i n a l e n e l m a g g i o d e l 2 0 2 3 e n e l d i c e m b r e d e l 2 0 2 4 , m e n t r e a f e b b r a i o d i q u e s t ' a n n o i d u e C a p i d i S t a t o i n s i e m e h a n n o i n a u g u r a t o G o r i z i a - N o v a G o r i c a ' P r i m a C a p i t a l e e u r o p e a d e l l a c u l t u r a t r a n s f r o n t a l i e r a G o ! 2 0 2 5 ' . M e r c o l e d ì l a v i s i t a u f f i c i a l e d i M a t t a r e l l a , c h e i n i z i e r à n e l p o m e r i g g i o a L u b i a n a c o n l ' i n c o n t r o c o n P i r c M u s a r . Q u i n d i i l C a p o d e l l o S t a t o v e d r à i l P r i m o m i n i s t r o s l o v e n o , R o b e r t G o l o b , e i l p r e s i d e n t e d e l l ' A s s e m b l e a n a z i o n a l e , U r s k a K l a k o c a r Z u p a n c i c . P a r t i c o l a r m e n t e s i g n i f i c a t i v i g l i a p p u n t a m e n t i i n p r o g r a m m a a C a p o d i s t r i a g i o v e d ì , q u a n d o i d u e C a p i d i S t a t o p a r t e c i p e r a n n o i n m a t t i n a t a a l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l ' e d i f i c i o r i s t r u t t u r a t o d e l C o l l e g i o d e i n o b i l i , c h e o s p i t a l a s c u o l a i t a l i a n a p r i m a r i a e s e c o n d a r i a . Q u i n d i i n c o n t r e r a n n o l a c o m u n i t à i t a l i a n a , m e n t r e n e l p o m e r i g g i o p a r t e c i p e r a n n o a l l a s e d u t a s o l e n n e d e l C o n s i g l i o c o m u n a l e . I n f i n e l a v i s i t a a l l a C a t t e d r a l e d e l l ' A s s u n z i o n e d e l l a V e r g i n e M a r i a . L a t e s t i m o n i a n z a d e l l a n e c e s s i t à e d e l l ' i m p o r t a n z a d e l l o s f o r z o c o n t i n u o p e r s e p p e l l i r e a n t i c h i r a n c o r i e g u a r d a r e a d u n o r i z z o n t e d i a m i c i z i a n e l l a c o m u n e c a u s a e u r o p e a , s p e c i e d i f r o n t e a l p e r i o d i c o r i a f f i o r a r e d e l l e c i c a t r i c i d e l p a s s a t o . S o n o d i q u e s t i g i o r n i l e p o l e m i c h e d a p a r t e d i a l c u n i e s p o n e n t i d i c e n t r o d e s t r a p e r l a d e c i s i o n e d e i F r a t i M i n o r i c o n v e n t u a l i d i r i p o r t a r e a P i r a n o l a P a l a d i V i t t o r e C a r p a c c i o ( ' M a d o n n a c o l B a m b i n o , c o n i S a n t i A m b r o g i o , P i e t r o , F r a n c e s c a , A n t o n i o , C h i a r a , G i o r g i o e d u e A n g e l i m u s i c a n t i ' ) a t t u a l m e n t e c u s t o d i t a a l M u s e o A n t o n i a n o d i P a d o v a , d o v e f u p o r t a t a d a g l i s t e s s i F r a t i n e l 1 9 4 3 , d u r a n t e l a s e c o n d a G u e r r a m o n d i a l e , q u a n d o P i r a n o f a c e v a p a r t e d e l l ' I s t r i a i t a l i a n a .