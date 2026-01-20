R o m a , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i , s u p r o p o s t a d e l M i n i s t r o d e g l i a f f a r i e s t e r i e d e l l a c o o p e r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e A n t o n i o T a j a n i , h a a p p r o v a t o u n d i s e g n o d i l e g g e p e r l a r a t i f i c a e l ' e s e c u z i o n e d e l l ' A c c o r d o t r a i l G o v e r n o d e l l a R e p u b b l i c a I t a l i a n a e i l G o v e r n o d e g l i E m i r a t i A r a b i U n i t i d i c o o p e r a z i o n e n e l s e t t o r e d e l l a d i f e s a , f a t t o a R o m a i l 2 4 f e b b r a i o 2 0 2 5 . L o r e n d e n o t o i l c o m u n i c a t o d e l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i . I l p r o v v e d i m e n t o i s t i t u i s c e u n a c o r n i c e g i u r i d i c a s t a b i l e p e r c o n s o l i d a r e l e c a p a c i t à d i f e n s i v e d i e n t r a m b i i P a e s i , f a v o r e n d o l a c o m p r e n s i o n e r e c i p r o c a s u l l e s f i d e a l l a s i c u r e z z a n e l l a r e g i o n e d e l M e d i t e r r a n e o a l l a r g a t o e d e l G o l f o . L a c o o p e r a z i o n e s i s v i l u p p e r à a t t r a v e r s o l o s c a m b i o d i v i s i t e e d e l e g a z i o n i , l a p a r t e c i p a z i o n e a s e m i n a r i e c o r s i d i f o r m a z i o n e p r e s s o i s t i t u z i o n i m i l i t a r i , n o n c h é l o s v i l u p p o d i a t t i v i t à a d d e s t r a t i v e e d e s e r c i t a z i o n i c o n g i u n t e . L ' i n t e s a m i r a , i n o l t r e , a i n c e n t i v a r e l a c o l l a b o r a z i o n e i n d u s t r i a l e e l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a n e l s e t t o r e d e l l a d i f e s a , p r o m u o v e n d o i l t r a s f e r i m e n t o d i t e c n o l o g i e e i l s u p p o r t o l o g i s t i c o t r a l e r i s p e t t i v e F o r z e A r m a t e . P e r g a r a n t i r e l ' e f f i c a c i a o p e r a t i v a d e l l ' A c c o r d o , v i e n e i s t i t u i t o u n C o m i t a t o c o n g i u n t o p e r l a c o o p e r a z i o n e n e l s e t t o r e d e l l a d i f e s a , i n c a r i c a t o d i d e f i n i r e i p i a n i a n n u a l i d i a t t i v i t à e m o n i t o r a r e l ' a n d a m e n t o d e i p r o g e t t i , a s s i c u r a n d o c h e o g n i i n i z i a t i v a s i s v o l g a n e l r i s p e t t o d e i p r i n c i p i d i s o v r a n i t à , r e c i p r o c i t à e d e g l i i m p e g n i i n t e r n a z i o n a l i a s s u n t i d a l l ' I t a l i a .