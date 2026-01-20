T e l A v i v , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i i s r a e l i a n o h a d i c h i a r a t o d i o p p o r s i a l r i t i r o d i I s r a e l e d a l l ' O r g a n i z z a z i o n e M o n d i a l e d e l l a S a n i t à ( O m s ) , a l l i n e a n d o s i a l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e , a l l ' A s s o c i a z i o n e M e d i c a I s r a e l i a n a e a d a l t i e s p o n e n t i d e l s i s t e m a s a n i t a r i o c h e h a n n o p r o t e s t a t o c o n t r o i l p r o v v e d i m e n t o . " E s i s t e u n i n t e r e s s e p u b b l i c o a f f i n c h é I s r a e l e r i m a n g a p a r t e d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e , e c i ò r i g u a r d a l a s a l u t e p u b b l i c a e l a c o n d i v i s i o n e d e l l e i n f o r m a z i o n i " , h a a f f e r m a t o N i n a B e n A m i , v i c e d i r e t t r i c e g e n e r a l e p e r l e N a z i o n i U n i t e e l e o r g a n i z z a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i p r e s s o i l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i , d u r a n t e u n a d i s c u s s i o n e t e n u t a s i p r e s s o l a C o m m i s s i o n e S a l u t e d e l l a K n e s s e t . " N e l l ' u l t i m o a n n o a b b i a m o a n n u n c i a t o i l r i t i r o d a u n a s e r i e d i o r g a n i z z a z i o n i , m a i n q u e s t o c a s o I s r a e l e , c h e è u n p i c c o l o P a e s e c h e d e v e a f f r o n t a r e n u m e r o s e s f i d e , d e v e r i m a n e r e n e l l ' o r g a n i z z a z i o n e " , h a a g g i u n t o B e n A m i .