R o m a , 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I s e n a t o r i d i F r a t e l l i d ' I t a l i a G i u l i o T e r z i e M a r c o S c u r r i a , i n s i e m e a g l i O n o r e v o l i N a i k e G r u p p i o n i e A n d r e a D i G i u s e p p e , a n o m e d e l ' C o m i t a t o I n t e r p a r l a m e n t a r e p e r u n I r a n L i b e r o ' , e s p r i m o n o v i c i n a n z a a l p o p o l o i r a n i a n o c h e " d a l l a f i n e d i d i c e m b r e s t a d a n d o v i t a a d u n a n u o v a s t a g i o n e d i p r o t e s t e , c h e s i s t a n n o d i f f o n d e n d o i n t u t t o i l P a e s e e a s s u m o n o o g n i g i o r n o m a g g i o r i d i m e n s i o n i . Q u e s t e i m p o n e n t i m a n i f e s t a z i o n i , i n s i e m e a l l a r e s i s t e n z a d e l p o p o l o i r a n i a n o c o n t r o l a r e p r e s s i o n e , a l i m e n t a n o l a s p e r a n z a d i p o r r e f i n e a l l a d i t t a t u r a r e l i g i o s a e d i a v v i a r e u n c a m b i a m e n t o f o n d a m e n t a l e n e l n u o v o a n n o " . " S o s t e n e r e l a r i c h i e s t a d e l p o p o l o i r a n i a n o p e r u n o S t a t o l a i c o e d e m o c r a t i c o r a p p r e s e n t a u n d o v e r e p e r o g n i i n d i v i d u o e i s t i t u z i o n e c h e s i i s p i r i a i v a l o r i d e m o c r a t i c i i n E u r o p a . I n t a l e c o n t e s t o , a p p a r e f o n d a m e n t a l e l ’ a l t e r n a t i v a d e m o c r a t i c a r a p p r e s e n t a t a d a l C o n s i g l i o N a z i o n a l e d e l l a R e s i s t e n z a I r a n i a n a ( C n r i ) , c h e l o t t a p e r u n I r a n l i b e r o , b a s a t o s u l l a s e p a r a z i o n e t r a r e l i g i o n e e S t a t o . I l r e g i m e i r a n i a n o s t a r i s p o n d e n d o a l l e p r o t e s t e c o n i n a u d i t a b r u t a l i t à : n e l 2 0 2 5 s i è r e g i s t r a t a u n ’ o n d a t a s e n z a p r e c e d e n t i d i e s e c u z i o n i , u t i l i z z a t e c o m e s t r u m e n t o d i r e p r e s s i o n e d e l d i s s e n s o p o l i t i c o " p r o s e g u o n o i p a r l a m e n t a r i . S e c o n d o i l “ C e n t r o p e r i D i r i t t i U m a n i ” d e l “ C o n s i g l i o N a z i o n a l e d e l l a R e s i s t e n z a i n I r a n – C n r i ” - a g g i u n g o n o - a l m e n o 2 . 2 0 1 p r i g i o n i e r i s o n o s t a t i g i u s t i z i a t i , i l n u m e r o p i ù a l t o n e i 3 7 a n n i d i l e a d e r s h i p d i A l i K h a m e n e i . S o l o n e l d i c e m b r e 2 0 2 5 s i c o n t a n o 3 7 6 e s e c u z i o n i . S o n o a u m e n t a t e a n c h e l e c o n d a n n e a m o r t e p e r p r i g i o n i e r i p o l i t i c i a c c u s a t i d i l e g a m i c o n l ’ o p p o s i z i o n e d e m o c r a t i c a " . " C o n d i v i d i a m o q u a n t o d i c h i a r a t o d a M a r y a m R a j a v i , P r e s i d e n t e - e l e t t a d e l C N R I , r i f e r e n d o s i a l l e m o t i v a z i o n i c h e a n i m a n o l e p r o t e s t e : « I l c r o l l o a c c e l e r a t o d e l l a v a l u t a n a z i o n a l e , l ’ i n f l a z i o n e c r e s c e n t e , l a r e c e s s i o n e s e n z a p r e c e d e n t i , l a d i s c r i m i n a z i o n e e c o r r u z i o n e s i s t e m a t i c a d e l r e g i m e h a n n o e s a s p e r a t o l a s t r a g r a n d e m a g g i o r a n z a d e l p o p o l o i r a n i a n o » . H a a g g i u n t o c h e i m a n i f e s t a n t i , n e i l o r o s l o g a n , « h a n n o i n d i c a t o l a r a d i c e d e l p r o b l e m a , c i o è i l s i s t e m a d e l l a “ v e l a y a t - e f a q i h ” » , l a l i b e r t i c i d a d o t t r i n a p o l i t i c o - r e l i g i o s a s c i i t a i n s t a u r a t a d a l l ’ A y a t o l l a h K h o m e i n i u n a v o l t a s a l i t o a l p o t e r e . I l C o m i t a t o I n t e r p a r l a m e n t a r e p e r u n I r a n l i b e r o " c o n c l u d o n o i p a r l a m e n t a r i " s e g u e c o n p r o f o n d a a p p r e n s i o n e g l i s v i l u p p i i n c o r s o i n t u t t o l ’ I r a n e d e s p r i m e v i c i n a n z a e s o l i d a r i e t à a l p o p o l o i r a n i a n o c h e l o t t a p e r i p r o p r i d i r i t t i , p e r l a l i b e r t à d i e s p r e s s i o n e e p e r i l r i s p e t t o d e l l a d i g n i t à u m a n a . L a r e p r e s s i o n e v i o l e n t a d e i c i t t a d i n i m a n i f e s t a n t i r i c h i e d e u n a r i s p o s t a r e s p o n s a b i l e d a p a r t e d e l l e i s t i t u z i o n i p a r l a m e n t a r i e i n t e r n a z i o n a l i ” .