R o m a , 1 1 g e n ( A d n k r o n o s ) - " I l c o r a g g i o d e l l e d o n n e h a i l v o l t o d e l l e i r a n i a n e c h e s i b a t t o n o p e r l e l i b e r t à f o n d a m e n t a l i , c h e d i s t r u g g o n o i s i m b o l i d e l l ’ o p p r e s s i o n e e l o f a n n o s o t t o g l i o c c h i d e l m o n d o n o n o s t a n t e s i c e r c h i d i o s c u r a r e l a l o r o l o t t a e i r i s c h i a i q u a l i v a n n o i n c o n t r o . I l o r o o c c h i o g g i d e v o n o e s s e r e i n o s t r i o c c h i , l a l o r o l i b e r t à u n ’ a s p i r a z i o n e c h e a b b i a m o i l d o v e r e d i d i f e n d e r e e s o s t e n e r e " . L o s c r i v e s u i s o c i a l l a m i n i s t r a d e l l a F a m i g l i a E u g e n i a R o c c e l l a .