R o m a , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " P e r l a l i b e r t à d e l l ' I r a n d a v a n t i a l l ' A m b a s c i a t a i r a n i a n a a b b i a m o a c c e s o d e l l e s i g a r e t t e . U n g e s t o s i m b o l i c o p e r d i r e ' N o i c i s i a m o ' p e r c h i h a p e r s o l a v i t a , p e r c h i s t a a n c o r a c o m b a t t e n d o p e r l a l i b e r t à , p e r l a d e m o c r a z i a , p e r l ' I r a n . C o n t i n u i a m o a p a r l a r n e " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i s u i s o c i a l p o s t a n d o u n v i d e o d e l p r e s i d i o d i I v o g g i d a v a n t i a l l ' a m b a s c i a t a i r a n i a n a i n c u i i m a n i f e s t a n t i , i l l e a d e r d i I t a l i a V i v a c o m p r e s o , h a n n o a c c e s o u n a s i g a r e t t a c o m e l a r a g a z z a i r a n i a n a i n u n a f o t o c h e s t a g i r a n d o i n q u e s t i g i o r n i . " L ' i m m a g i n e d e l l a r a g a z z a i r a n i a n a c h e i n C a n a d a f u m a u n a s i g a r e t t a a c c e s a c o n u n a f o t o i n f i a m m e d e l l ' A y a t o l l a h K h a m e n e i h a f a t t o i l g i r o d e l m o n d o . A b b i a m o v o l u t o r e p l i c a r e q u e l g e s t o p e r r i b a d i r e c h e s t i a m o a l f i a n c o d e g l i i r a n i a n i i n l o t t a p e r l a l i b e r t à " .