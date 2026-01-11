R o m a , 1 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ S i a m o s e m p r e s t a t i e c o n t i n u i a m o a d e s s e r e d a l l a p a r t e d i c h i i n I r a n l o t t a e m a n i f e s t a p e r l i b e r t à , d i r i t t i e d e m o c r a z i a e r i b a d i a m o l a f e r m a e n e t t a c o n d a n n a p e r l e u c c i s i o n i , g l i a r r e s t i a r b i t r a r i , l e v i o l e n z e c o n c u i i l r e g i m e a n c o r a u n a v o l t a p r o v a a s o f f o c a r e l a v o g l i a d i c a m b i a m e n t o n e l P a e s e . D i f r o n t e a l l a f e r o c e r e p r e s s i o n e i n a t t o o c c o r r e a b b a n d o n a r e o g n i a m b i g u i t à e r a f f o r z a r e l a p r e s s i o n e p o l i t i c a e d i p l o m a t i c a s u g l i A y a t o l l a h . L a l o t t a d e l p o p o l o i r a n i a n o c i r i g u a r d a t u t t i , a n c h e l ’ o p p o s i z i o n e , n o n p o s s i a m o e n o n d o b b i a m o l a s c i a r l o s o l o ” . L o a f f e r m a M a u r i z i o L u p i , p r e s i d e n t e d i N o i M o d e r a t i .