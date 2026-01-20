R o m a , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " S i è s v o l t a d i f r o n t e a l l ’ a m b a s c i a t a i r a n i a n a d i R o m a l a m a n i f e s t a z i o n e d i I t a l i a V i v a , c o n M a t t e o R e n z i , a s o s t e g n o d e g l i i r a n i a n i c h e c o m b a t t o n o i n r e g i m e . L ' i m m a g i n e d e l l a r a g a z z a i r a n i a n a c h e i n C a n a d a f u m a u n a s i g a r e t t a a c c e s a c o n u n a f o t o i n f i a m m e d e l l ' A y a t o l l a h K h a m e n e i h a f a t t o i l g i r o d e l m o n d o . A b b i a m o v o l u t o r e p l i c a r e q u e l g e s t o p e r r i b a d i r e c h e s t i a m o a l f i a n c o d e g l i i r a n i a n i i n l o t t a p e r l a l i b e r t à " . S i l e g g e i n u n a n o t a d i I v .