R o m a , 1 1 g e n ( A d n k r o n o s ) - " E s p r i m i a m o f o r t e p r e o c c u p a z i o n e p e r q u e l c h e s t a a c c a d e n d o i n I r a n , c o n a t t a c c h i e v i o l e n z e a i c i t t a d i n i c h e m a n i f e s t a n o , m o r t i e g r a v i s s i m e v i o l a z i o n i d e i d i r i t t i u m a n i . L a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e e l ' E u r o p a s i a n o p r o t a g o n i s t e d i u n d e c i s o e r a p i d o l a v o r o d i p l o m a t i c o p e r p o r r e f i n e a l m a s s a c r o e a l l a r e p r e s s i o n e p o r t a t i a v a n t i d a l r e g i m e d i T e h e r a n " . L o s c r i v e s u i s o c i a l G i u s e p p e C o n t e .