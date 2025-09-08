R o m a , 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " Q u a t t r o m o r t i s u l l a v o r o i n u n a s o l a g i o r n a t a s o n o u n a v e r g o g n a p e r u n p a e s e m o d e r n o . U n a f e r i t a p e r l ’ i n t e r a n a z i o n e p e r c h é s i g n i f i c a c h e u n o d e i p r i n c i p i s u c u i è s c r i t t a l a C o s t i t u z i o n e , i l l a v o r o , r a p p r e s e n t a u n p e r i c o l o p e r o g n i i n d i v i d u o c h e c o n c o r r e a l l o s v i l u p p o " . C o s ì i n u n a n o t a C h i a r a B r a g a , C a p o g r u p p o P d a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i . " B a s t a c o n l e p a r o l e d i c i r c o s t a n z a , c h i e d i a m o a l G o v e r n o d i a g i r e s u b i t o , p r i m a c h e a l t r e v i t e p a g h i n o u n p r e z z o t r o p p o a l t o p e r q u a l u n q u e s a l a r i o . S e r v o n o p i ù c o n t r o l l i , p i ù i s p e t t o r i e p i ù a t t e n z i o n i d a p a r t e d i c h i d à l a v o r o e p u r e d i c h i è c o s t r e t t o a d a c c e t t a r e s i t u a z i o n i d i p r e c a r i e t à e i n s i c u r e z z a . A v e v a m o l a n c i a t o l ’ a l l a r m e p e r i l p e r i c o l o s u b e n t r a t o c o n g l i a p p a l t i a c a s c a t a c h e i m p e d i s c o n o d i i n d i v i d u a r e r e s p o n s a b i l i t à , m a o r a i l s e g n o è p a s s a t o e s o n o d i v e n t a t e u r g e n t i m i s u r e p e r p o r r e f i n e a l l e t r a g e d i e r i p e t u t e d i q u e s t i u l t i m i m e s i " .