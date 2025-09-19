G i a c a r t a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L ' I n d o n e s i a v i e t e r à l a c o s t r u z i o n e d i n u o v i h o t e l e r i s t o r a n t i s u r i s a i e e t e r r e n i a g r i c o l i d i s b o s c a t i a B a l i , d o p o c h e l e r e c e n t i i n o n d a z i o n i h a n n o p r o v o c a t o l a m o r t e d i a l m e n o 1 8 p e r s o n e . I l 1 0 s e t t e m b r e è s t a t o d i c h i a r a t o l o s t a t o d i e m e r g e n z a , d o p o c h e l ' i s o l a h a s u b i t o l a p i ù g r a v e i n o n d a z i o n e d e g l i u l t i m i d i e c i a n n i . C a u s a t e d a f o r t i p i o g g e , l e i n o n d a z i o n i h a n n o p r o d o t t o i n g e n t i d a n n i a l l e a b i t a z i o n i , a l l e s t r u t t u r e p u b b l i c h e e a l l e i n f r a s t r u t t u r e , c o l p e n d o m i g l i a i a d i p e r s o n e a D e n p a s a r e n e l l e a r e e c i r c o s t a n t i . G l i a m b i e n t a l i s t i l a n c i a n o d a t e m p o l ' a l l a r m e s u l l ' i m p a t t o d e l t u r i s m o d i m a s s a s u l l ' i s o l a , a f f e r m a n d o c h e c o n t r o l l i p i ù s e v e r i p e r i m p e d i r e l a c o n v e r s i o n e d e i t e r r e n i r i d u r r e b b e r o i r i s c h i d i i n o n d a z i o n i e a l t r i d i s a s t r i n a t u r a l i . I n s e g u i t o a l l e i n o n d a z i o n i , i l g o v e r n a t o r e d i B a l i , W a y a n K o s t e r , h a d i c h i a r a t o q u e s t a s e t t i m a n a c h e s o n o s t a t e e m a n a t e n u o v e r e g o l e . " A p a r t i r e d a q u e s t ' a n n o , c i s o n o g i à d e l l e i s t r u z i o n i p e r t u t t i i c a p i d i s t r e t t u a l i e i s i n d a c i d i B a l i " , h a a f f e r m a t o i l 1 4 s e t t e m b r e . " D o p o a v e r g e s t i t o l e i n o n d a z i o n i , c i i n c o n t r e r e m o d i n u o v o p e r g a r a n t i r e c h e n o n v e n g a n o p i ù r i l a s c i a t i p e r m e s s i p e r h o t e l , r i s t o r a n t i o a l t r e s t r u t t u r e s u t e r r e n i p r o d u t t i v i , i n p a r t i c o l a r e r i s a i e " , h a a f f e r m a t o , c o m e r i p o r t a t o d a l l ' a g e n z i a d i s t a m p a s t a t a l e i n d o n e s i a n a A n t a r a . " A p a r t i r e d a q u e s t ' a n n o , i l d i v i e t o d i c o n v e r s i o n e d e i t e r r e n i s a r à i n l i n e a c o n i l p i a n o c e n t e n a r i o d i B a l i . D a l 2 0 2 5 i n p o i , n e s s u n t e r r e n o p r o d u t t i v o p o t r à e s s e r e c o n v e r t i t o i n s t r u t t u r e c o m m e r c i a l i " , h a a g g i u n t o i l g o v e r n a t o r e . F a m o s a p e r l e s u e r i g o g l i o s e e v e r d i r i s a i e e l e s u e s p l e n d i d e s p i a g g e , " l ' i s o l a d e g l i D e i " h a s u b i t o r a p i d i c a m b i a m e n t i n e g l i u l t i m i c i n q u a n t ' a n n i , c o n l a g e n t e d e l p o s t o e i t u r i s t i c h e s i l a m e n t a n o d e l t r a f f i c o , d e l l ' i n q u i n a m e n t o e d e g l i s t r a n i e r i m a l e d u c a t i c h e s o n o a r r i v a t i ​ ​ c o n g l i h o t e l e i r e s o r t c h e o r a t a p p e z z a n o l ' i s o l a .