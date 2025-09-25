R o m a , 2 5 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - M o n e y . i t a n n u n c i a l ' ' i s t i t u z i o n e d i u n n u o v o r i c o n o s c i m e n t o p e r p r e m i a r e l e e c c e l l e n z e i t a l i a n e c o n l a p r i m a e d i z i o n e d e i M o n e y A w a r d s , u n ’ i n i z i a t i v a c h e i n t e n d e c e l e b r a r e l e a z i e n d e i t a l i a n e c h e s i s o n o d i s t i n t e p e r p e r f o r m a n c e e c o n o m i c a , s u c c e s s o i n a m b i t o s t a r t u p e e - c o m m e r c e e i m p e g n o s u i t e m i s t r a t e g i c i d e l l a s o s t e n i b i l i t à e d e l l ’ i n n o v a z i o n e . L ’ i d e a a l l a b a s e d e i M o n e y A w a r d s 2 0 2 5 - s i s o t t o l i n e a i n u n a n o t a - " è r i c o n o s c e r e e p r e m i a r e l e i m p r e s e i t a l i a n e c h e h a n n o r e g i s t r a t o l a m a g g i o r e c r e s c i t a d i f a t t u r a t o n e l l ’ a n n o p r e c e d e n t e " . A q u e s t i r i c o n o s c i m e n t i , d e n o m i n a t i G r o w t h M o n e y A w a r d s e a s s e g n a t i d i r e t t a m e n t e d a M o n e y . i t , s i a f f i a n c h e r a n n o d u e p r e m i s p e c i a l i , a s s e g n a t i s u c a n d i d a t u r a : i F u t u r e M o n e y A w a r d s p e r p r o g e t t i d i i n n o v a z i o n e e s o s t e n i b i l i t à v a l u t a t i d a u n a g i u r i a d i e s p e r t i , e i P e o p l e ’ s M o n e y A w a r d s p e r l e s t a r t u p i n n o v a t i v e e g l i e - c o m m e r c e p i ù v o t a t i d a l p u b b l i c o . Q u e s t o t r i p l i c e c r i t e r i o d i v a l u t a z i o n e " c o n s e n t i r à d i p r e m i a r e n o n s o l o l a p e r f o r m a n c e e c o n o m i c a , m a a n c h e l ’ i m p a t t o p o s i t i v o e l a c a p a c i t à d e l l e i m p r e s e i t a l i a n e d i i n n o v a r e e g e n e r a r e v a l o r e " . L a c e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e è f i s s a t a p e r i l 2 7 n o v e m b r e 2 0 2 5 a R o m a . L a c a t e g o r i a p r i n c i p a l e d e i G r o w t h M o n e y A w a r d s s i b a s e r à s u l l a c r e s c i t a p e r c e n t u a l e d i f a t t u r a t o a n n u o p e r a r e a g e o g r a f i c a e t e r r à c o n t o d e i d a t i d i b i l a n c i o u f f i c i a l i , c e r t i f i c a t i g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n C r e d i t s a f e , d a t a p r o v i d e r e m a i n s p o n s o r d e l l ’ i n i z i a t i v a . N e l l o s p e c i f i c o v e r r a n n o a s s e g n a t i i p r e m i : E c c e l l e n z a d e l l a c r e s c i t a - N o r d I t a l i a 2 0 2 5 ; E c c e l l e n z a d e l l a c r e s c i t a - C e n t r o I t a l i a 2 0 2 5 ; E c c e l l e n z a d e l l a c r e s c i t a - S u d I t a l i a e I s o l e 2 0 2 5 . P e r g a r a n t i r e i l p i ù p o s s i b i l e u n a v a l u t a z i o n e s i g n i f i c a t i v a e m e r i t o c r a t i c a , r i e n t r e r a n n o i n q u e s t e c a t e g o r i e s o l o l e a z i e n d e c h e a v r a n n o s u p e r a t o s o g l i e m i n i m e f a t t u r a t o e d i m o s t r a t o u n a c r e s c i t a r e a l e r i s p e t t o a l l ’ a n n o p r e c e d e n t e . P a r a l l e l a m e n t e a i p r e m i a s s e g n a t i s u l l a b a s e d e i d a t i e c o n o m i c i , M o n e y . i t h a i s t i t u i t o a n c h e l e d u e c a t e g o r i e s p e c i a l i s u c a n d i d a t u r a d e i F u t u r e M o n e y A w a r d s e d e i P e o p l e ’ s M o n e y A w a r d s . N e l p r i m o c a s o , c o n r i c o n o s c i m e n t i d e d i c a t i a l l e a z i e n d e c h e s i d i s t i n g u o n o p e r i n n o v a z i o n e o s o s t e n i b i l i t à , l a s e l e z i o n e s a r à s v o l t a d a u n a g i u r i a c o m p o s t a d a e s p e r t i d e l s e t t o r e e d i M o n e y . i t , c h e a s s e g n e r à i s e g u e n t i p r e m i : E c c e l l e n z a d e l l a s o s t e n i b i l i t à 2 0 2 5 ; E c c e l l e n z a d e l l ’ i n n o v a z i o n e 2 0 2 5 . N e l c a s o d e i P e o p l e ’ s M o n e y A w a r d s , d e d i c a t i a r e a l t à o p e r a n t i n e l c o m m e r c i o e l e t t r o n i c o B 2 C o i s c r i t t e a l l ’ a l b o d e l l e s t a r t u p i n n o v a t i v e c o n a l m e n o u n b i l a n c i o d e p o s i t a t o , i l g i u d i z i o s a r à a f f i d a t o a l v o t o d e l p u b b l i c o d i M o n e y . i t . L e a z i e n d e c a n d i d a t e c h e a v r a n n o o t t e n u t o p i ù v o t i s i a g g i u d i c h e r a n n o i p r e m i : M i g l i o r e - c o m m e r c e 2 0 2 5 e M i g l i o r s t a r t u p i n n o v a t i v a 2 0 2 5 . I n e n t r a m b i i c a s i l e c a n d i d a t u r e d o v r a n n o e s s e r e p r e s e n t a t e e n t r o i l 3 0 s e t t e m b r e c o m p i l a n d o g l i a p p o s i t i f o r m . L a p a r t e c i p a z i o n e è t o t a l m e n t e g r a t u i t a . L a c e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e s i t e r r à a R o m a p r e s s o i l R a d i s s o n B l u G H R H o t e l , i l p r o s s i m o 2 7 n o v e m b r e e i v i n c i t o r i s a r a n n o i n v i t a t i a p a r t e c i p a r e a u n a c e n a d i g a l a , d u r a n t e l a q u a l e r i c e v e r a n n o p r e m i s o t t o f o r m a d i s e r v i z i o f f e r t i d a M o n e y . i t e d a g l i s p o n s o r , o l t r e a u n p e r n o t t a m e n t o p r e s s o l a s t r u t t u r a . L a s e r a t a s a r à u n ’ o c c a s i o n e e s c l u s i v a d i n e t w o r k i n g e v i s i b i l i t à e a v r à u n p r e s e n t a t o r e d ’ e c c e z i o n e : L u c a l a M e s a , i m p r e n d i t o r e e i n v e s t i t o r e , c o - F o u n d e r d i C a r r i e r e . i t e u F i r s t . L e c a n d i d a t u r e s o n o g i à a p e r t e . P e r m a g g i o r i d e t t a g l i s u l l e m o d a l i t à d i p a r t e c i p a z i o n e e l e c a t e g o r i e p r e m i a t e c o n s u l t a r e i l r e g o l a m e n t o d e i M o n e y A w a r d s s u l s i t o u f f i c i a l e .