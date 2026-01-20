R o m a , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ I l r i s p e t t o n o n è s o l o u n a d a t a s u l c a l e n d a r i o , m a u n a v e r a e p r o p r i a m a t e r i a d i v i t a . O g g i b a s t a u n v i d e o o u n a f o t o p e r c o l p i r e u n a p e r s o n a d a v a n t i a m i l i o n i d i p e r s o n e . P e r q u e s t o l a p r e v e n z i o n e è i l n o s t r o c o m p i t o p r i n c i p a l e ” . C o s ì A n t o n e l l o A u r i g e m m a , P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o r e g i o n a l e d e l L a z i o , a l l ' i n c o n t r o “ I l r i s p e t t o c a m b i a i l f i n a l e . S e m p r e ” , a p p u n t a m e n t o c h e s i è t e n u t o n e l l a s e d e d e l C o n s i g l i o r e g i o n a l e d e l L a z i o i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a d e l r i s p e t t o e a l l a s e n s i b i l i z z a z i o n e s u i t e m i d e l b u l l i s m o e d e l c y b e r b u l l i s m o , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a i p i ù g i o v a n i e a g l i a d o l e s c e n t i . I l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o r e g i o n a l e h a r i b a d i t o l ’ i m p e g n o d e l l e i s t i t u z i o n i n e i p r o t o c o l l i c o n t r o b u l l i s m o e c y b e r b u l l i s m o , a n c h e a t t r a v e r s o i l m o n d o d e l l o s p o r t e d e l l a s c u o l a . A l l ’ i n c o n t r o s o n o i n t e r v e n u t i l a g a r a n t e p e r l ’ i n f a n z i a e l ’ a d o l e s c e n z a d e l l a R e g i o n e L a z i o M o n i c a S a n s o n i , i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o r e g i o n a l e A n t o n e l l o A u r i g e m m a e i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e L a z i o G i u s e p p e E m a n u e l e C a n g e l l i . U n m o m e n t o d i r i f l e s s i o n e c o n d i v i s a c h e h a v i s t o l a p a r t e c i p a z i o n e , i n s i e m e a s t u d e n t i , d o c e n t i , i s t i t u z i o n i , a n c h e i g e n i t o r i d i P a o l o M e n d i c o , r a g a z z o d i 1 4 a n n i c h e l ’ 1 1 s e t t e m b r e 2 0 2 5 s i è t o l t o l a v i t a a c a u s a d i c o n t i n u i e p i s o d i d i b u l l i s m o , c h e n e s s u n o i n q u e l l a s c u o l a h a f e r m a t o . “ I r a g a z z i n o n s o n o m a i c o m p l e t a m e n t e a l s i c u r o , n é f u o r i c a s a n é o n l i n e . I l p r i m o c a m p a n e l l o d ’ a l l a r m e v a a s c o l t a t o s u b i t o ” , h a a f f e r m a t o C a n g e l l i , r i c o r d a n d o c o m e i l c y b e r b u l l i s m o r e n d a l a v i o l e n z a “ c o n t i n u a e d e t e r n a ” . C a n g e l l i h a a n n u n c i a t o i n o l t r e u n a g g i o r n a m e n t o d e l l a l e g g e r e g i o n a l e p e r a d e g u a r l a a i n u o v i r i s c h i l e g a t i a l l a r e t e . A l c e n t r o d e l l a g i o r n a t a , v o l u t a d a l l a g a r a n t e S a n s o n i , i l v a l o r e d e l r i s p e t t o c o m e a t t e n z i o n e v e r s o l ’ a l t r o , s o p r a t t u t t o v e r s o c h i è p i ù f r a g i l e . “ R i s p e t t o s i g n i f i c a g u a r d a r s i i n d i e t r o , n o n l a s c i a r e n e s s u n o s o l o ” , h a r i c o r d a t o , r i c h i a m a n d o l ’ i m p o r t a n z a d e l l a t e s t i m o n i a n z a e d e l l ’ a s c o l t o p e r c o s t r u i r e u n a c o m u n i t à p i ù c o n s a p e v o l e e v i c i n a a i g i o v a n i . I g e n i t o r i d i P a o l o M e n d i c o , h a n n o r a c c o n t a t o q u e l l o c h e è s t a t o i l l o r o v i s s u t o , g l i s f o r z i s o n o s t a t i t a n t i ) d i e s s e r e v i c i n i a l l a s o f f e r e n z a d i P a o l o e i l l o r o t e n t a t i v o d i l e v a r l o d a q u e s t a s t e s s a , n o n c e l ’ h a n n o f a t t a . A l l a c o n f e r e n z a e r a n o p r e s e n t i a n c h e F a b i o A m o r e , D i r i g e n t e d e l d i s t r e t t o d e l l a P o l i z i a d i S t a t o “ S a n P a o l o ” , E l e o n o r a A p p o l l o n i , P r e s i d e n t e C a m e r a m i n o r i e f a m i g l i a e M a r i s a A l o i a , p s i c o l o g a , p s i c o t e r a p e u t a e p e r i t o g i u d i z i a r i o , c h e c o n m i n u z i a h a n n o s p i e g a t o a i r a g a z z i d e l l e s c u o l e p r e s e n t i c o s a s i p o t r e b b e f a r e p e r a i u t a r e c h i s u b i s c e b u l l i s m o , e l e n c a n d o s t r u m e n t i a p p r o p r i a t i p e r l a l o r o e t à c h e p o s s o n o e s s e r e u t i l i a d a v e r e u n c o r r e t t o c o m p o r t a m e n t o p e r p o t e r a i u t a r e c h i , p u r t r o p p o , s u b i s c e d e l l e i n g i u s t i z i e . L ’ i n v i t o è q u e l l o d i n o n r i m a n e r e p a s s i v i m a d i i n t e r v e n i r e . H a c h i u s o l ' i n c o n t r o u n c o r t o m e t r a g g i o g i r a t o n e l 2 0 1 6 d a u n l i c e o c l a s s i c o e u n a p p e l l o c o r a l e a l l a r e s p o n s a b i l i t à c o n d i v i s a : f a m i g l i e , s c u o l a e i s t i t u z i o n i u n i t e p e r p r e v e n i r e c o m p o r t a m e n t i c h e p o s s o n o a v e r e c o n s e g u e n z e i r r e v e r s i b i l i e p e r o f f r i r e a i r a g a z z i u n f u t u r o f o n d a t o s u l r i s p e t t o e s u l l a s o l i d a r i e t à .