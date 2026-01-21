R o m a , 2 1 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - “ Q u e s t o f i n a n z i a m e n t o è u n t a s s e l l o s t r a t e g i c o d e l n o s t r o p i a n o 2 0 2 5 – 2 0 2 9 : p e r m e t t e r à d i a c c e l e r a r e g l i i n v e s t i m e n t i , a u m e n t a r e l a c a p a c i t à p r o d u t t i v a e i n n a l z a r e u l t e r i o r m e n t e i n o s t r i s t a n d a r d E S G . È u n p e r c o r s o d i c r e s c i t a c h e g u a r d a a l l e p e r s o n e e a i t e r r i t o r i " . L o s o t t o l i n e a A l e s s a n d r o S a v i o l a , P r e s i d e n t e d e l G r u p p o , c o m m e n t a n d o l ’ o p e r a z i o n e d i f i n a n z i a m e n t o d a 2 0 0 m i l i o n i d i e u r o , c o n g a r a n z i a S a c e d e l l a d u r a t a 1 2 a n n i , f i n a l i z z a t a a s o s t e n e r e i l p i a n o d i s v i l u p p o 2 0 2 5 - 2 0 2 9 . " I n s i e m e a i n o s t r i p a r t n e r f i n a n z i a r i - a g g i u n g e - i n v e s t i r e m o p e r r e n d e r e i n o s t r i i m p i a n t i a n c o r a p i ù e f f i c i e n t i e s o s t e n i b i l i , a m p l i a n d o l a g a m m a p r o d o t t i e r i d u c e n d o l ’ i m p a t t o a m b i e n t a l e . È u n i n v e s t i m e n t o n e l f u t u r o d e l l a f i l i e r a i t a l i a n a d e l l e g n o r i c i c l a t o e n e l v a l o r e c h e o g n i g i o r n o i n o s t r i c o l l a b o r a t o r i g e n e r a n o . S i a m o o r g o g l i o s i d i e s s e r e p r o t a g o n i s t i d i u n p r o g r a m m a d i i n v e s t i m e n t i m i r a t o a d i n c r e m e n t a r e c a p a c i t à , e f f i c i e n z a , s t r u t t u r a n d o u n u p g r a d e t e c n o l o g i c o s e c o n d o c r i t e r i g r e e n . l l n o s t r o o b i e t t i v o è d i f a v o r i r e u n a m a g g i o r e c o m p e t i t i v i t à i n t e r n a z i o n a l e , n e l s e g n o d e l l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e ” .