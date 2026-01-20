W a s h i n g t o n , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " N o , n o n h o p a r l a t o c o n l o r o , m a p e n s o d i a n d a r e m o l t o d ' a c c o r d o c o n l o r o . V o g l i o d i r e , m i t r a t t a n o s e m p r e b e n e . D i v e n t a n o u n p o ' b r u s c h i q u a n d o n o n c i s o n o , m a q u a n d o c i s o n o m i t r a t t a n o m o l t o b e n e . E , s a i , m i p i a c c i o n o e n t r a m b i " . L o h a d e t t o i n c o n f e r e n z a s t a m p a a l l a C a s a B i a n c a i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p , p a r l a n d o d e l s u o r a p p o r t o c o n i l p r e s i d e n t e f r a n c e s e E m m a n u e l M a c r o n e i l p r i m o m i n i s t r o b r i t a n n i c o K e i r S t a r m e r , d o p o l e c r i t i c h e d i q u e s t i u l t i m i a l l e s u e m i n a c c e d i a c q u i s i z i o n e d e l l a G r o e n l a n d i a .