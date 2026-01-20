R o m a , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - D o p o l a l e t t e r a i e r i a i p r e s i d e n t i d i C a m e r a e S e n a t o , o g g i P d , M 5 S e A v s r i b a d i s c o n o l a r i c h i e s t a i n a u l a a M o n t e c i t o r i o : l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i v e n g a i n P a r l a m e n t o a s p i e g a r e l a p o s i z i o n e d e l l ' I t a l i a i n v i s t a d e l C o n s i g l i o s t r a o r d i n a r i o U e d i g i o v e d ì . S e r v e c h i a r e z z a , i n s i s t o n o l e o p p o s i z i o n i , p e r c h é n e l g o v e r n o m a n c a : l ' I t a l i a c h e i n t e n d e f a r e d i f r o n t e a l l e m i n a c c e d i T r u m p ? L a r i c h i e s t a d i P d , M 5 S e A v s . I n t a n t o l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n , m e t t e a g l i a t t i d a c h e p a r t e s t a n n o i d e m i t a l i a n i i n u n a l e t t e r a a l l a p r e m i e r d a n e s e M a t t e F r e d e r i k s e n : " s o l i d a r i e t à e i n e q u i v o c a b i l e s o s t e g n o " a C o p e n a g h e n d i f r o n t e a l l e " r i p e t u t e e c o n t i n u e m i n a c c e d e l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i T r u m p c o n t r o l a s o v r a n i t à t e r r i t o r i a l e d e l l a D a n i m a r c a e i l d i r i t t o a l l ' a u t o g o v e r n o d e l l a G r o e n l a n d i a " . M i n a c c e , s c r i v e S c h l e i n , c h e " s o n o t o t a l m e n t e i n c o m p a t i b i l i c o n i p r i n c i p i d e l l e r e l a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i , i l r i s p e t t o d e l l o s t a t o d i d i r i t t o e a n c h e c o n i p i ù e l e m e n t a r i s t a n d a r d d e l l a d i p l o m a z i a ” . E d a n c o r a : “ L ' i n t e g r i t à t e r r i t o r i a l e e l a s o v r a n i t à s o n o p i l a s t r i d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e . L a l o r o t u t e l a è e s s e n z i a l e n o n s o l o p e r l ' E u r o p a , m a p e r l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e n e l s u o c o m p l e s s o , a l f i n e d i g a r a n t i r e l a p a c e e l a s i c u r e z z a g l o b a l e " . C o n c l u d e l a s e g r e t a r i a d e m : " P o t e t e c o n t a r e p i e n a m e n t e s u l l a s o l i d a r i e t à d i t u t t e l e f o r z e p r o g r e s s i s t e i n I t a l i a e i n t u t t a E u r o p a . O r a p i ù c h e m a i l ' U n i o n e E u r o p e a e i s u o i S t a t i m e m b r i d e v o n o d i m o s t r a r e l a l o r o u n i t à ” . U n a n e t t e z z a d i p o s i z i o n i c h e s e c o n d o i l c e n t r o s i n i s t r a m a n c a a l l a p r e m i e r M e l o n i . I n c a l z a i n a u l a a l l a C a m e r a i l r e s p o n s a b i l e E s t e r i d e m , P e p p e P r o v e n z a n o : " T u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e h a n n o i l d o v e r e d i d i r e d a c h e p a r t e s t a n n o . L e o p p o s i z i o n i h a n n o u n a p o s i z i o n e u n i v o c a . V o g l i a m o s a p e r e q u a l e è q u e l l a d e l g o v e r n o . E ' q u e l l a d e l P p e , d i c u i f a p a r t e T a j a n i , c h e è a f a v o r e d e l l a s o s p e n s i o n e d e l l ' a c c o r d o s u i d a z i ? O è q u e l l a d i F d i c h e l a g i u d i c a u n e r r o r e ? C ' è u n a c o n t r a d d i z i o n e n e l g o v e r n o a l l a v i g i l i a d i u n C o n s i g l i o s t r a o r d i n a r i o d i c r u c i a l e i m p o r t a n z a " . P e r l e o p p o s i z i o n i , q u e l l a d i M e l o n i è u n a p o s i z i o n e d i " v a s s a l l a g g i o " n e i c o n f r o n t i d i T r u m p . " C ' è u n p e z z o d i E u r o p a c h e v u o l e r e a g i r e m e t t e n d o s u l t a v o l o c o n t r o m i s u r e " c o m e " l a s o s p e n s i o n e d e l l ' a c c o r d o s u i d a z i . N o i a b b i a m o s e m p r e d e n u n c i a t o l e t i m i d e z z e d e l l ' E u r o p a m a o r a c h e c ' è u n p e z z o d i E u r o p a c h e v u o l e r e a g i r e , l ' I t a l i a i n v e c e d i s t a r e i n p r i m a l i n e a , f r e n a e i n v i t a a c h i n a r e i l c a p o : i l c o n t r a r i o d e l p a t r i o t t i s m o . E ' v a s s a l l a g g i o c o n t r a r i o a i n o s t r i i n t e r e s s i n a z i o n a l i " , s o t t o l i n e a P r o v e n z a n o . S u l l a s t e s s a l i n e a C h i a r a A p p e n d i n o d e i 5 S t e l l e : " G i o r g i a M e l o n i h a i l d o v e r e d i d i r e c o s a f a r à a B r u x e l l e s . E v i p r e g o , r i s p a r m i a t e c i l a r e t o r i c a d e l l a M e l o n i ' p o n t i e r a ' , d e l l a M e l o n i ' s t a t i s t a ' . Q u e l l a f a v o l e t t a è f i n i t a p r i m a a n c o r a d i i n i z i a r e : è f i n i t a q u a n d o h a p r o m e s s o l o ' z e r o a z e r o ' s u i d a z i e a b b i a m o v i s t o u n 1 5 a 0 p e r T r u m p . P r e s i d e n t e M e l o n i , s c e l g a a d e s s o e s c e l g a b e n e c o m e c o m p o r t a r s i : s c h i e n a d r i t t a o t e s t a c h i n a ? P e r c h é s e s c e g l i e t e d i c h i n a r e a n c o r a l a t e s t a , p e r l a s t o r i a n o n s a r e t e d e i p a t r i o t i m a i c o m m i s s a r i l i q u i d a t o r i d e l l a n o s t r a p a t r i a " . E d a n c o r a M a r c o G r i m a l d i d i A v s : " D i f r o n t e a l l e n u o v e m i n a c c e d i d a z i d a p a r t e d i T r u m p , l ' I t a l i a n o n p u ò r e s t a r e i n s i l e n z i o . S e r v e u n m a n d a t o c h i a r o d e l P a r l a m e n t o a l G o v e r n o i n v i s t a d e l v e r t i c e s t r a o r d i n a r i o U e . L a s o s p e n s i o n e d e l l ' i n t e s a s u i d a z i c o n g l i U s a s a r e b b e u n p r i m o s e g n a l e d i d i g n i t à " . S u i s o c i a l i n t e r v i e n e a n c h e C a r l o C a l e n d a d i A z i o n e : " P e r s o n a l m e n t e s o n o p e r u n a r i s p o s t a d u r i s s i m a . C o m p r e n d o l a p a u r a p e r l e r i p e r c u s s i o n i e c o n o m i c h e e f i n a n z i a r i e d i u n o s c o n t r o . M a n o n p o s s i a m o e v i t a r l e . T r u m p c o n t i n u e r à a d a t t a c c a r c i f i n c h è n o n c a p i r à c h e p r o p r i o l e r i p e r c u s s i o n i e c o n o m i c h e r i s c h i a n o d i a l i e n a r g l i c o n g r e s s o , f i n a n z i a t o r i e d e l e t t o r i " . E a g g i u n g e i n u n a l t r o p o s t : " Q u a n d o u n P r e s i d e n t e p o s t a u n m e m e c o n i l e a d e r e u r o p e i m o d e l l o s c o l a r e t t i e l a m a p p a d e l l a G r o e n l a n d i a c o n l a b a n d i e r a a m e r i c a n a c i v u o l e q u a l c u n o c a p a c e d i d a r g l i u n c a l c i o n e l l e c h i a p p e p o l i t i c o . A r i d a t e c e C r a x i " .