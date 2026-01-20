Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Giorgia Meloni continua a fare il pesce in barile ed evita di rispondere sulle mire imperialiste del suo amico Donald Trump. Servirebbe invece chiarezza e dovrebbe farlo in Parlamento prima della seduta straordinaria del Consiglio europeo: è daccordo con il cedere la Groenlandia, cioè un pezzo di Europa, a Trump? E daccordo con la minaccia illegale dei dazi dellamministrazione Usa? Come al solito, la nostra premier manca lappuntamento con la Storia sperando di galleggiare tra le sue contraddizioni. Nel frattempo lItalia, da paese fondatore dellEuropa, ha sempre meno voce in capitolo nelle scelte europee: Meloni ha trasformato lItalia in una provincia di provincia di Washington di unAmerica trasfigurata da Trump. Così il segretario di +Europa, Riccardo Magi.