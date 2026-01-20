R o m a , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ G i o r g i a M e l o n i c o n t i n u a a f a r e i l p e s c e i n b a r i l e e d e v i t a d i r i s p o n d e r e s u l l e m i r e i m p e r i a l i s t e d e l s u o a m i c o D o n a l d T r u m p . S e r v i r e b b e i n v e c e c h i a r e z z a e d o v r e b b e f a r l o i n P a r l a m e n t o p r i m a d e l l a s e d u t a s t r a o r d i n a r i a d e l C o n s i g l i o e u r o p e o : è d ’ a c c o r d o c o n i l c e d e r e l a G r o e n l a n d i a , c i o è u n p e z z o d i E u r o p a , a T r u m p ? E ’ d ’ a c c o r d o c o n l a m i n a c c i a i l l e g a l e d e i d a z i d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e U s a ? C o m e a l s o l i t o , l a n o s t r a p r e m i e r m a n c a l ’ a p p u n t a m e n t o c o n l a S t o r i a s p e r a n d o d i g a l l e g g i a r e t r a l e s u e c o n t r a d d i z i o n i . N e l f r a t t e m p o l ’ I t a l i a , d a p a e s e f o n d a t o r e d e l l ’ E u r o p a , h a s e m p r e m e n o v o c e i n c a p i t o l o n e l l e s c e l t e e u r o p e e : M e l o n i h a t r a s f o r m a t o l ’ I t a l i a i n u n a p r o v i n c i a d i p r o v i n c i a d i W a s h i n g t o n d i u n ’ A m e r i c a t r a s f i g u r a t a d a T r u m p ” . C o s ì i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a , R i c c a r d o M a g i .