R o m a , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I l e a d e r e u r o p e i s t a n n o c o m m e t t e n d o l o s t e s s o e r r o r e f a t t o n e l p r i m o c o n f r o n t o s u i d a z i c o n T r u m p c h e h a d e t e r m i n a t o p o i i l d i s a s t r o d e l l ' a c c o r d o d i T u r n b e r r y . I n v e c e d i r e a g i r e p u b b l i c a m e n t e , o g n u n o p e r p r o p r i o c o n t o , d o v r e b b e r o a s p e t t a r e d i p a r l a r s i , d e f i n i r e u n a l i n e a c o m u n e e a p p l i c a r l a " . L o s c r i v e C a r l o C a l e n d a s u i s o c i a l . " P e r s o n a l m e n t e s o n o p e r u n a r i s p o s t a d u r i s s i m a , m a i n o g n i c a s o c i ò c h e i c a p i d i g o v e r n o d e v o n o e v i t a r e è d i e n t r a r e i n u n a s o r t a d i f r e n e s i a d i d i c h i a r a z i o n i i n d i v i d u a l i - M a c r o n e i l B a z o o k a , V o n d e r L e y e n c o n i 9 3 m l d d i d a z i , M e l o n i c o n ' v o g l i a m o c i b e n e ' e M e r z e S t a r m e r a l l a f i n e s t r a . B a s t a v a u n c o m u n i c a t o c o n g i u n t o c h e r i b a d i s s e c h e d a v a n t i a n u o v i d a z i a v r e m m o r e a g i t o i n m o d o d u r o e c o n g i u n t o . F i n e . I l c o m e e q u a n t o v a d e c i s o a p o r t e c h i u s e " . " N o n r i u s c i a m o a d e v i t a r e d i d a r e u n s e n s o d i p a u r a , d i s u n i o n e e s p a e s a m e n t o ; l a c o s a p e g g i o r e q u a n d o s i h a a c h e f a r e c o n u n p r e p o t e n t e . C o m p r e n d o l a p a u r a p e r l e r i p e r c u s s i o n i e c o n o m i c h e e f i n a n z i a r i e d i u n o s c o n t r o . M a n o n p o s s i a m o e v i t a r l e . T r u m p c o n t i n u e r à a d a t t a c c a r c i f i n c h è n o n c a p i r à c h e p r o p r i o l e r i p e r c u s s i o n i e c o n o m i c h e r i s c h i a n o d i a l i e n a r g l i c o n g r e s s o , f i n a n z i a t o r i e d e l e t t o r i " .