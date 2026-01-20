R o m a , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " S t a s u c c e d e n d o q u a l c o s a n e l l a d e s t r a e u r o p e a . Q u a l c o s a c h e s t a r e n d e n d o G i o r g i a M e l o n i s e m p r e p i ù e c c e n t r i c a r i s p e t t o a l l ’ e v o l u z i o n e d e l l e p o s i z i o n i d e i c o n s e r v a t o r i e d e i “ p a t r i o t i ” e u r o p e i . N e l g i r o d i p o c h i g i o r n i , s o t t o l a s f e r z a t r u m p i a n a d e l l a G r o e n l a n d i a e d e i d a z i , a b b i a m o a s s i s t i t o a a l c u n e s i g n i f i c a t i v e p r e s e d i p o s i z i o n e " . L o s c r i v e s u i s o c i a l i l s e n a t o r e E n r i c o B o r g h i , v i c e p r e s i d e n t e d i I t a l i a V i v a . " J o r d a n B a r d e l l a ( R n ) , A l i c e W e i d e l ( A f d ) e N i g e l F a r a g e ( R e f o r m U k ) s i s o n o s c h i e r a n o c o n t r o l ' a n n e s s i o n e d e l l a G r o e n l a n d i a e i d a z i . L o h a n n o f a t t o i n n o m e d e l s o v r a n i s m o e d e l n a z i o n a l i s m o " , r i c o r d a B o r g h i . " I l b e n a l t r i s m o d i G i o r g i a M e l o n i , p r e o c c u p a t a a l t e m p o s t e s s o d i n o n v e n i r e s c a v a l c a t a d a l l a L e g a i n m a t e r i a d i o r t o d o s s i a M a g a e d i n o n p e r d e r e i f a v o r i d i T r u m p , s t a o t t e n e n d o i l r i s u l t a t o d i i s o l a r e l ’ I t a l i a r i s p e t t o a i p r o p r i i n t e r l o c u t o r i e u r o p e i . S i a s u l p i a n o i s t i t u z i o n a l e c h e s u q u e l l o p o l i t i c o . E i m p r o v v i s a m e n t e c o n c l u d e i l s e n a t o r e I v - G i o r g i a M e l o n i n o n s a p i ù c o m e e d o v e s t a r e . S e n o n n e l c a m p o d e l l ’ i r r i l e v a n z a