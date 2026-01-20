R o m a , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " C o n D o n a l d T r u m p l a N a t o è f i n i t a . L e s u e p a r o l e s o n o f o l l i e c e r t i f i c a n o c h e l ’ A l l e a n z a n o n è p i ù u n a g a r a n z i a d i s i c u r e z z a m a u n o s t r u m e n t o n e l l e m a n i d i u n l e a d e r i n s t a b i l e e p e r i c o l o s o . L ’ E u r o p a d e v e p r e n d e r n e a t t o e c o s t r u i r e s u b i t o u n p r o p r i o m o d e l l o d i d i f e s a e s i c u r e z z a c o m u n e . T r u m p m i n a c c i a t e r r i t o r i , u s a l a N a t o c o m e l e v a d i r i c a t t o e s p i n g e i l m o n d o v e r s o n u o v i c o n f l i t t i . A f f i d a r g l i l a s i c u r e z z a e u r o p e a è u n e r r o r e s t r a t e g i c o g r a v i s s i m o " . C o s ì i n u n a n o t a A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . " L a c o r s a a l l a G r o e n l a n d i a e l ’ a t t a c c o a l l e p o l i t i c h e c l i m a t i c h e f a n n o p a r t e d e l l a s t e s s a l o g i c a : n e g a r e l a c r i s i c l i m a t i c a , a p r i r e l a c o m p e t i z i o n e s u l l e r i s o r s e , p r e p a r a r e n u o v i s c e n a r i d i g u e r r a . L a d e s t r a g l o b a l e s t a s a b o t a n d o i l c l i m a e p r o d u c e n d o i n s t a b i l i t à e c o n f l i t t i . M e l o n i c o n t i n u a a e s s e r e s u b a l t e r n a a T r u m p , r i n u n c i a n d o a u n a p o s i z i o n e e u r o p e a a u t o n o m a . C o s ì s i i n d e b o l i s c o n o l ’ I t a l i a e l ’ U n i o n e e u r o p e a ” .