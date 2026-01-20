R o m a , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " N o . N o n p o s s i a m o a b i t u a r c i a t u t t o q u e s t o . I l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i c h e p u b b l i c a s u l s u o p r o f i l o u f f i c i a l e , u t i l i z z a n d o l ’ A i , s e ’ s t e s s o c o n V a n c e e R u b i o , i n t e n t i a i m p o s s e s s a r s i d e l l a G r o e n l a n d i a , c o m e c h e c a s a a l t r u i a p p a r t e n g a a l o r o , s e l o v o g l i o n o . L a f o r z a , l a p r e p o t e n z a , i l d a n a r o c h e p r e v a l g o n o s u t u t t o e t u t t i . A n c h e b a s t a . L ’ E u r o p a r l a m e n t o s o s p e n d e r à l ’ a c c o r d o c o m m e r c i a l e c o n g l i S t a t i U n i t i , p e r c h é n o n s i p u ò d i a l o g a r e s o t t o r i c a t t i e m i n a c c e , p e n a l a s u b a l t e r n i t à . O r a i g o v e r n i e u r o p e i , c o m p r e s o q u e l l o i t a l i a n o , r a c c o l g a n o l a s f i d a " . C o s ì S t e f a n o B o n a c c i n i d e l P d .