R o m a , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ u n i c a s t r a d a p e r l ’ E u r o p a è u n a s o l a : r e a g i r e i n m o d o u n i t a r i o a l l e i m p o s i z i o n i d e i d a z i d i T r u m p . N o n s i p u ò p i ù i n d u g i a r e , n o n s i p u ò c o n t i n u a r e a f a r e f i n t a d i n u l l a c o m e s t a f a c e n d o i l g o v e r n o I t a l i a n o . G i o r g i a M e l o n i d e v e d i r e c o n c h i a r e z z a d a c h e p a r t e s t a : l ’ a r r o g a n z a e l a s p r e g i u d i c a t e z z a d i T r u m p m e r i t a n o u n s u s s u l t o d i o r g o g l i o . D i f e n d e r e l ’ E u r o p a s i g n i f i c a d i f e n d e r e i l l a v o r o , l e i m p r e s e e i n o s t r i v a l o r i c h e n o n s o n o b a r a t t a b i l i p e r g l i i n t e r e s s i d e l p i ù f o r t e d i t u r n o . L a G r o e n l a n d i a n o n è m e r c e d i s c a m b i o . P i e n o s o s t e g n o e s o l i d a r i e t à a i d a n e s i . O l ’ E u r o p a a l z a l a t e s t a i n s i e m e , o v e r r à s c h i a c c i a t a d a g l i i n t e r e s s i d e i s o v r a n i s t i c h e h a n n o c o m e u n i c o o b i e t t i v o q u e l l o d i d i s g r e g a r l a ” . L o s c r i v e s u F a c e b o o k i l s e n a t o r e A l e s s a n d r o A l f i e r i , c a p o g r u p p o P d i n c o m m i s s i o n e E s t e r i .