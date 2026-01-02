Roma, 2 gen. (Adnkronos) - Il 2026 del Governo Meloni si apre peggio di come era finito il 2025: più tasse e meno democrazia. Lo afferma il segretario di Più Europa, Riccardo Magi. Già nella manovra sono previsti 10,5 miliardi di tasse in più, con misure folli come i 2 euro sui pacchi, laumento delle accise su carburanti e prodotti da fumo; ed é previsto anche un aumento dei pedaggi autostradali, alla faccia di Salvini che quando era allopposizione andava in giro per caselli per protesta". "Ma - sottolinea Magi - ci sarà anche una enorme compressione della democrazia: il Parlamento, che già durante lesame della legge di Bilancio è stato ridotto a passacarte, aprirà lanno con una pioggia di decreti legge da esaminare, dal dl Transizione 5.0 a quello sullex Ilva, passando per il Milleproroghe che peraltro prevede un taglio dei bonus per loccupazione di giovani e donne. Con una mano il governo Meloni aumenta la pressione fiscale, con laltra reprime la democrazia parlamentare: prepariamoci a una opposizione durissima, conclude Magi.