R o m a , 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ I l 2 0 2 6 d e l G o v e r n o M e l o n i s i a p r e p e g g i o d i c o m e e r a f i n i t o i l 2 0 2 5 : p i ù t a s s e e m e n o d e m o c r a z i a ” . L o a f f e r m a i l s e g r e t a r i o d i P i ù E u r o p a , R i c c a r d o M a g i . “ G i à n e l l a m a n o v r a s o n o p r e v i s t i 1 0 , 5 m i l i a r d i d i t a s s e i n p i ù , c o n m i s u r e f o l l i c o m e i 2 e u r o s u i p a c c h i , l ’ a u m e n t o d e l l e a c c i s e s u c a r b u r a n t i e p r o d o t t i d a f u m o ; e d é p r e v i s t o a n c h e u n a u m e n t o d e i p e d a g g i a u t o s t r a d a l i , a l l a f a c c i a d i S a l v i n i c h e q u a n d o e r a a l l ’ o p p o s i z i o n e a n d a v a i n g i r o p e r c a s e l l i p e r p r o t e s t a " . " M a - s o t t o l i n e a M a g i - c i s a r à a n c h e u n a e n o r m e c o m p r e s s i o n e d e l l a d e m o c r a z i a : i l P a r l a m e n t o , c h e g i à d u r a n t e l ’ e s a m e d e l l a l e g g e d i B i l a n c i o è s t a t o r i d o t t o a p a s s a c a r t e , a p r i r à l ’ a n n o c o n u n a p i o g g i a d i d e c r e t i l e g g e d a e s a m i n a r e , d a l d l T r a n s i z i o n e 5 . 0 a q u e l l o s u l l ’ e x I l v a , p a s s a n d o p e r i l M i l l e p r o r o g h e c h e p e r a l t r o p r e v e d e u n t a g l i o d e i b o n u s p e r l ’ o c c u p a z i o n e d i g i o v a n i e d o n n e . C o n u n a m a n o i l g o v e r n o M e l o n i a u m e n t a l a p r e s s i o n e f i s c a l e , c o n l ’ a l t r a r e p r i m e l a d e m o c r a z i a p a r l a m e n t a r e : p r e p a r i a m o c i a u n a o p p o s i z i o n e d u r i s s i m a ” , c o n c l u d e M a g i .