R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S a r e b b e b e l l o c h e i p r o f e s s i o n i s t i d e l p o l i t i c a m e n t e c o r r e t t o , s e m p r e p r o n t i a b a c c h e t t a r e c h i u n q u e , c o n d a n n a s s e r o o g g i l e p a r o l e d i L a n d i n i s u l l a M e l o n i , d e f i n i t a c o r t i g i a n a . N o n o s o i m m a g i n a r e i l p r o f l u v i o d i p a r o l e s d e g n a t e s e , a p a r t i r o v e s c i a t e , i l t e r m i n e f o s s e s t a t o u s a t o p e r E l l y S c h l e i n . A n z i , p r o p r i o d a l l a s e g r e t a r i a d e l P d c i a s p e t t i a m o o r a u n a p r e s a d i p o s i z i o n e n e t t a e i n e q u i v o c a b i l e . O l t r e a l l e d o v e r o s e s c u s e d i L a n d i n i n a t u r a l m e n t e " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d i N o i M o d e r a t i M a u r i z i o L u p i .