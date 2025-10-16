R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I s i n d a c a l i s t a d i s i n i s t r a , p r o g r e s s i s t a e s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l a C g i l L a n d i n i , c h e p e r a n n i h a f a t t o l a m o r a l e a t u t t i s u i d i r i t t i d e l l e d o n n e , r i s p o l v e r a t e r m i n i d a v o c a b o l a r i o m e d i o e v a l e . C i c h i e d i a m o s e è s u c c e s s o d o p o c h e p e r m e s i h a i n s e g u i t o l a p r o p a g a n d a d i H a m a s n e l l e p i a z z e . O g g i L a n d i n i o f f e n d e i l p r e s i d e n t e M e l o n i , c o m p r e s e t u t t e l e d o n n e c h e c o n p a s s i o n e e o r g o g l i o p o r t a n o l ’ I t a l i a a l s u c c e s s o i n o g n i c a m p o . S m i n u i s c e l ’ I t a l i a d e l m e r i t o e d e l l a v o r o s o l o p e r b i e c a i d e o l o g i a e r a n c o r e " . C o s ì i n u n a n o t a l e e u r o d e p u t a t e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a / E c r a l P a r l a m e n t o e u r o p e o . " E s p r i m i a m o a l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i , t u t t a l a n o s t r a s o l i d a r i e t à p e r l ’ o f f e s a r i c e v u t a . O r a c i a s p e t t i a m o c h e t u t t e l e f e m m i n i s t e e l e c o l l e g h e d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o c o n d a n n i n o l ’ e s p r e s s i o n e d i L a n d i n i " , c o n c l u d o n o .