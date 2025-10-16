Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "I sindacalista di sinistra, progressista e segretario generale della Cgil Landini, che per anni ha fatto la morale a tutti sui diritti delle donne, rispolvera termini da vocabolario medioevale. Ci chiediamo se è successo dopo che per mesi ha inseguito la propaganda di Hamas nelle piazze. Oggi Landini offende il presidente Meloni, comprese tutte le donne che con passione e orgoglio portano lItalia al successo in ogni campo. Sminuisce lItalia del merito e del lavoro solo per bieca ideologia e rancore". Così in una nota le eurodeputate di Fratelli dItalia/Ecr al Parlamento europeo. "Esprimiamo al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, tutta la nostra solidarietà per loffesa ricevuta. Ora ci aspettiamo che tutte le femministe e le colleghe del Partito democratico condannino lespressione di Landini", concludono.