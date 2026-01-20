R o m a , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i , s u p r o p o s t a d e l M i n i s t r o p e r g l i a f f a r i e u r o p e i , i l P N R R e l e p o l i t i c h e d i c o e s i o n e T o m m a s o F o t i e d e l M i n i s t r o d e l l a g i u s t i z i a C a r l o N o r d i o , h a a p p r o v a t o , i n e s a m e p r e l i m i n a r e , u n d e c r e t o l e g i s l a t i v o r e c a n t e l ’ a t t u a z i o n e d e l l a d i r e t t i v a ( U E ) 2 0 2 4 / 1 2 0 3 d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o e d e l C o n s i g l i o , d e l l ’ 1 1 a p r i l e 2 0 2 4 , s u l l a t u t e l a p e n a l e d e l l ’ a m b i e n t e , c h e s o s t i t u i s c e l e d i r e t t i v e 2 0 0 8 / 9 9 / C E e 2 0 0 9 / 1 2 3 / C E . S I l e g g e n e l l a n i t a d e l C d m . L ’ i n t e r v e n t o n o r m a t i v o è v o l t o a r a f f o r z a r e l a p r e v e n z i o n e e i l c o n t r a s t o d e i r e a t i a m b i e n t a l i , t e n e n d o c o n t o d e l l ’ a c c r e s c i u t a r i l e v a n z a d e i f e n o m e n i d i d e g r a d o a m b i e n t a l e , d e l l a p e r d i t a d i b i o d i v e r s i t à e d e g l i e f f e t t i d e i c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i , n o n c h é d e l l a d i m e n s i o n e t r a n s f r o n t a l i e r a d e l l a c r i m i n a l i t à a m b i e n t a l e . S i i n t r o d u c o n o m o d i f i c h e a l C o d i c e p e n a l e , a g g i o r n a n d o e i n t e g r a n d o l a d i s c i p l i n a d e g l i e c o - d e l i t t i , c o n p a r t i c o l a r e r i f e r i m e n t o a l l e f a t t i s p e c i e d i i n q u i n a m e n t o a m b i e n t a l e e a l l e n u o v e i p o t e s i d i c o m m e r c i o d i p r o d o t t i i n q u i n a n t i , p r o d u z i o n e e c o m m e r c i o d i s o s t a n z e o z o n o - l e s i v e e d i g a s a e f f e t t o s e r r a . I n o l t r e , s i r a f f o r z a n o l e c i r c o s t a n z e a g g r a v a n t i , s i p r e c i s a l a n o z i o n e d i c o n d o t t a a b u s i v a e s i a d e g u a i l t r a t t a m e n t o s a n z i o n a t o r i o , i n c o e r e n z a c o n l e i n d i c a z i o n i d e l l a d i r e t t i v a e u r o p e a . I l p r o v v e d i m e n t o a m p l i a i l c a t a l o g o d e i r e a t i a m b i e n t a l i r i l e v a n t i a i f i n i d e l l a r e s p o n s a b i l i t à a m m i n i s t r a t i v a d e l l e p e r s o n e g i u r i d i c h e , d e l l e s o c i e t à e d e l l e a s s o c i a z i o n i a n c h e p r i v e d i p e r s o n a l i t à g i u r i d i c a ( d e c r e t o l e g i s l a t i v o 8 g i u g n o 2 0 0 1 , n . 2 3 1 ) , e a d e g u a l a d i s c i p l i n a d e l l e s a n z i o n i , n e l r i s p e t t o d e i p r i n c i p i d i p r o p o r z i o n a l i t à e d e f f e t t i v i t à . A l f i n e d i a s s i c u r a r e l a c o o p e r a z i o n e e i l c o o r d i n a m e n t o p i ù e f f i c a c i e t e m p e s t i v i t r a t u t t e l e a u t o r i t à c o m p e t e n t i c o i n v o l t e n e l l a p r e v e n z i o n e e n e l l a l o t t a c o n t r o i r e a t i a m b i e n t a l i , s i i s t i t u i s c e p r e s s o l a P r o c u r a g e n e r a l e p r e s s o l a C o r t e d i c a s s a z i o n e i l S i s t e m a d i c o o r d i n a m e n t o n a z i o n a l e p e r i l c o n t r a s t o a l l a c r i m i n a l i t à a m b i e n t a l e . D i t a l e S i s t e m a f a n n o p a r t e : i l P r o c u r a t o r e g e n e r a l e p r e s s o l a C o r t e d i c a s s a z i o n e ; i P r o c u r a t o r i g e n e r a l i p r e s s o l e C o r t i d ’ a p p e l l o ; i l P r o c u r a t o r e n a z i o n a l e a n t i m a f i a . E n t r o i l 2 1 m a g g i o 2 0 2 7 , i l P a r l a m e n t o e l a b o r a e p u b b l i c a l a S t r a t e g i a n a z i o n a l e d i c o n t r a s t o a i c r i m i n i a m b i e n t a l i . T a l e d o c u m e n t o p r o g r a m m a t i c o , a g g i o r n a t o o g n i t r e a n n i , d e f i n i r à g l i o b i e t t i v i p r i o r i t a r i d e l l a p o l i t i c a n a z i o n a l e , v a l u t e r à l e r i s o r s e n e c e s s a r i e e p r o m u o v e r à m i s u r e p e r i n n a l z a r e l a c o n s a p e v o l e z z a p u b b l i c a s u l l a t u t e l a a m b i e n t a l e .