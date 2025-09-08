R o m a , 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L a c a m p a g n a r e f e r e n d a r i a c h e s i a p r e s a r à d i f f i c i l e e i m p e g n a t i v a , p e r c h é s i a m o d i f r o n t e a u n a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a c h e n a s c e d a u n a s c e l t a t u t t a g o v e r n a t i v a , s e n z a a l c u n a a p e r t u r a a l c o n f r o n t o , c o m e c o n f e r m a n o l e p a r o l e d e l m i n i s t r o N o r d i o , c h e n e i g i o r n i s c o r s i h a d i f a t t o c h i e s t o d i t r a t t a r l a s o l o t e c n i c a m e n t e , q u a n d o i n r e a l t à q u i d i t e c n i c o n o n c ’ è n u l l a ” . L o d i c h i a r a D e b o r a S e r r a c c h i a n i , r e s p o n s a b i l e n a z i o n a l e G i u s t i z i a d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o i n t e r v e n e n d o a l c i c l o d i a u d i z i o n i p r o m o s s e d a l P d a l l a C a m e r a . “ L a m a g g i o r a n z a - h a a g g i u n t o S e r r a c c h i a n i - n o n h a a c c o l t o n e s s u n a p r o p o s t a d e l l e o p p o s i z i o n i : l ’ A n m s t e s s a è s t a t a m e s s a a l c o r r e n t e d e l t e s t o s o l o d o p o c h e i l g o v e r n o l o a v e v a g i à b l i n d a t o e , q u a n d o è s t a t a r i c e v u t a , l e è s t a t o d e t t o c h e n o n c ’ e r a n o p i ù m a r g i n i p e r m o d i f i c h e . È u n m e t o d o c h e n e g a i l r u o l o d e l P a r l a m e n t o e s e g n a u n u l t e r i o r e a r r e t r a m e n t o d e m o c r a t i c o " . “ N e l m e r i t o , l a r i f o r m a r a p p r e s e n t a u n a t t a c c o d i r e t t o a l l a m a g i s t r a t u r a e a l l e g a r a n z i e d e i c i t t a d i n i s t e s s i : n o n r a f f o r z a i d i r i t t i , m a l i i n d e b o l i s c e . I n v e c e d i a f f r o n t a r e i v e r i p r o b l e m i d e l l a g i u s t i z i a – d a l l a l e n t e z z a d e i p r o c e s s i a l s o v r a c c a r i c o d e g l i u f f i c i g i u d i z i a r i – l a m a g g i o r a n z a h a s c e l t o l a s t r a d a d e l l o s c o n t r o e d e l l ’ i m p o s i z i o n e , c o l p e n d o l ’ e q u i l i b r i o t r a i p o t e r i e r i d u c e n d o l e t u t e l e p e r i c i t t a d i n i . I l P a r t i t o D e m o c r a t i c o è p r o n t o a c o n t r a s t a r e q u e s t a d e r i v a c o n d e t e r m i n a z i o n e , a p r e n d o s p a z i d i c o n f r o n t o e a s c o l t o c o n l a s o c i e t à c i v i l e e c o n t u t t e l e f o r z e c h e c o n d i v i d o n o l a n e c e s s i t à d i d i f e n d e r e i p r i n c i p i f o n d a m e n t a l i d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a ” , c o n c l u d e S e r r a c c h i a n i .