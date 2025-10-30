R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " V o t e r ò c o n v i n t a m e n t e n o p e r c h é q u e l l a s u l l a g i u s t i z i a è u n a r i f o r m a s t r u m e n t a l e c h e n o n r i s o l v e i p r o b l e m i d e l l a g i u s t i z i a i n I t a l i a . C e r c a d i s u p e r a r e u n p r o b l e m a c h e n o n e s i s t e d o p o l a r i f o r m a C a r t a b i a . E ' u n a q u e s t i o n e c h e n o n e s i s t e n e l l a r e a l t à " . C o s ì l a s i n d a c a d i G e n o v a S i l v i a S a l i s a O t t o e m e z z o s u L a 7 . " L a m a g i s t r a t u r a n o n p u ò e s s e r e p o l i t i c i z z a t a q u a n d o r i g u a r d a l a d e s t r a e p o i n e l c a s o d e l s i n d a c o S a l a s p a r i s c e i l g a r a n t i s m o . V o g l i o c h e l a m a g i s t r a t u r a s i a i n d i p e n d e n t e . F o r s e è i l g o v e r n o a d a v e r e u n p r o b l e m a c o n l a m a g i s t r a t u r a " .