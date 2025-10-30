R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L a l e g g e è s t a t a a p p e n a a p p r o v a t a , l a d a t a d e l r e f e r e n d u m a n c o r a n o n c ' è m a i l m o o d d e l l a c a m p a g n a è g i à s q u a d e r n a t o . D a l l ' u n a e d e l l ' a l t r a p a r t e . E s e n e l c e n t r o d e s t r a l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i p u n t a i g i u d i c i c h e ' b l o c c a n o i l P a e s e ' , l e o p p o s i z i o n i d i r i m a n d o a c c u s a n o l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d i v o l e r s i m e t t e r e a l d i s o p r a d e l l a l e g g e . " N o a i p i e n i p o t e r i " , i l c a r t e l l o e s i b i t o o g g i n e l l ' e m i c i c l o d i p a l a z z o M a d a m a d a l l e o p p o s i z i o n i . C o n c e t t o s u c u i i n s i s t e E l l y S c h l e i n , c h e h a c o n v o c a t o u n a c o n f e r e n z a s t a m p a a l S e n a t o c o n i c a p i g r u p p o P d , s u b i t o d o p o l ' o k a l l a r i f o r m a . ' ' L o h a c h i a r i t o l a s t e s s a p r e s i d e n t e M e l o n i , c o n l e s u e d i c h i a r a z i o n i s u l P o n t e d i M e s s i n a : q u e s t a r i f o r m a s e r v e a d a v e r e l e m a n i l i b e r e e p o r s i a l d i s o p r a d e l l a C o s t i t u z i o n e ' ' . G i u s e p p e C o n t e è s u l l a s t e s s a l i n e a : " M e l o n i a t t a c c a l ' i n d i p e n d e n z a d e i p o t e r i ? C r e d o s i a u n o b i e t t i v o p o l i t i c o q u e l l o d i s o t t r a r s i a q u a l s i a s i c o n t r o l l o d e l l a m a g i s t r a t u r a , a p e s i e c o n t r a p p e s i " . E p u r e A v s : " I l s u o u n i c o o b i e t t i v o è q u e l l o d i m i n a r e e i n d e b o l i r e l ’ i n d i p e n d e n z a e l ’ a u t o n o m i a d e l l a m a g i s t r a t u r a p e r s o t t o p o r l a a l c o n t r o l l o p o l i t i c o d e l G o v e r n o " , i n c a l z a n o A n g e l o B o n e l l i e N i c o l a F r a t o i a n n i . S i a r t i c o l a d i v e r s a m e n t e i n v e c e i l ' c e n t r o ' . C a r l o C a l e n d a v o t a c o n i l c e n t r o d e s t r a ( l ' a l t r o s e n a t o r e d i A z i o n e M a r c o L o m b a r d o s i a s t i e n e ) , m e n t r e I v s i a s t i e n e m a M a t t e o R e n z i m e t t e i n g u a r d i a l e a l t r e o p p o s i z i o n i : " S e p e n s a t e d i c o s t r u i r e u n a p i a t t a f o r m a s u l l e r i v e n d i c a z i o n i d e l l a A n m s t a t e c a c c i a n d o d a l c e n t r o s i n i s t r a u n s a c c o d i g e n t e r i f o r m i s t a " . A n c h e P i ù E u r o p a è c r i t i c a : l a r i f o r m a , d i c e R i c c a r d o M a g i , " n o n f u n - z i o - n e - r à m a a q u e s t a d e s t r a s e r v i v a p i a n t a r e u n a b a n d i e r i n a c o s t i t u z i o n a l e s e n z a p o r s i t r o p p e d o m a n d e e s o p r a t t u t t o s e n z a d a r e r i s p o s t e ' ' . I n t a n t o , p a r t i r à l a r a c c o l t a f i r m e t r a i p a r l a m e n t a r i p e r i l r e f e r e n d u m . L o h a n n o g i à a n n u n c i a t o P d , M 5 S e A v s . " D i f r o n t e a q u e s t a s v o l t a a u t o r i t a r i a a b b i a m o i l d o v e r e d i m o b i l i t a r c i n e l l a s o c i e t à - d i c o n o B o n e l l i e F r a t o i a n n i - e p e r q u e s t o r a c c o g l i e r e m o l e f i r m e t r a i p a r l a m e n t a r i , i n s i e m e a l l e a l t r e f o r z e d e l l ’ o p p o s i z i o n e , p e r p r o m u o v e r e i l r e f e r e n d u m e c a n c e l l a r e c o n i l v o t o p o p o l a r e q u e s t a c o n t r o r i f o r m a " . N o n c ' è a n c o r a a l l e v i s t e u n a i n i z i a t i v a c o m u n e p e r l a c a m p a g n a r e f e r e n d a r i a . I e r i c ' è s t a t o a n c h e u n c o r t o c i r c u i t o q u a n d o i d e m h a n n o a n n u n c i a t o l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i o g g i p r o v o c a n d o u n c e r t o s t u p o r e t r a i 5 S t e l l e . E r a i n p r e p a r a z i o n e u n a n o t a c o n g i u n t a p e r l a r a c c o l t a f i r m e c h e è s a l t a t a . A l n e t t o d e l l ' e p i s o d i o , P d c o n M 5 S e A v s s i d i c o n o p r o n t i a u n a b a t t a g l i a u n i t a r i a . " N o n c ' è u n a s c a d e n z a , o g g i i n i z i a u n p e r c o r s o . A v r e m o t e m p o d i c o o r d i n a r e a n c h e l a c a m p a g n a r e f e r e n d a r i a " , s p i e g a C o n t e e q u i n d i S c h l e i n : " A b b i a m o a f f r o n t a t o q u e s t a b a t t a g l i a c o n l e a l t r e f o r z e d i o p p o s i z i o n e e c o n t i n u e r e m o a l a v o r a r e i n s i e m e , m a a n c o r a n o n c ' è u n a d i s c u s s i o n e d i d e t t a g l i o s u l l e f o r m e o r g a n i z z a t i v e " . I n t a n t o , p e r ò , a l m e n o s u l l e p a r o l e d ' o r d i n e l e o p p o s i z i o n i s i m u o v o n o p i ù o m e n o s u l l a s t e s s a l u n g h e z z a d ' o n d a : q u e l l a d e l l a d e s t r a n o n è u n a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a , m a i l t e n t a t i v o d i a s s o g g e t t a r e i l p o t e r e g i u d i z i a r i o a q u e l l o p o l i t i c o . Q u e s t o i l m e s s a g g i o . " C i i m p e g n e r e m o p e r u n a g r a n d e c a m p a g n a p e r i l r e f e r e n d u m , p e r s p i e g a r e c h e q u e s t a n o n è u n a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a ' " , d i c e S c h l e i n . " N o n è u n m o d e l l o q u e l l o d e l l a d e m o c r a z i a i l l i b e r a l e d i O r b a n p e r u n P a e s e c o m e i l n o s t r o " , i n s i s t e l a s e g r e t a r i a d e l P d c h e n o n s i s o t t r a e d a l c o n f e r m a r e l e p a r o l e d e t t e a d A m s t e r d a m s u c u i e r a i n t e r v e n u t a d u r a m e n t e l a p r e m i e r M e l o n i . L e p a r o l e s u l l ' a l l a r m e d e m o c r a z i a " l e h o a p p e n a r i p e t u t e e n e s o n o c o n v i n t a . Q u e l l o c h e h a d e t t o i e r i M e l o n i - d i c e S c h l e i n - m i d à s o s t e g n o e r a g i o n e e s p e r o d i l e g g e r e q u a l c h e e d i t o r i a l e s u l l a g r a v i t à d e l l e p a r o l e d e l l a M e l o n i . C o n f e r m o p i e n a m e n t e q u e l l o c h e h o d e t t o , l a d e m o c r a z i a n o n è q u e l l a d i O r b a n o T r u m p " . Q u a n t o a i d i s t i n g u o n e l P d s u l l a r i f o r m a , a p a r t i r e d a G o f f r e d o B e t t i n i c h e v o t e r à s ì a l r e f e r e n d u m , l a s e g r e t a r i a d e m r i l a n c i a : " I l P d è s t a t o c o m p a t t a m e n t e i n t u t t i i p a s s a g g i i n c o m m i s s i o n e e i n a u l a a l S e n a t o e a l l a C a m e r a c o n t r o q u e s t a r i f o r m a . L a l i n e a d e l P d è q u e s t a , è c o m p a t t a e c i i m p e g n e r à n e l l a d i r e z i o n e d e l r e f e r e n d u m " . P e r C o n t e s i a m o i n p r e s e n z a d i " u n d i s e g n o s i s t e m a t i c o " , u n d i s e g n o " d i s c a r d i n a m e n t o d e l l a C o s t i t u z i o n e e d a q u e s t o p u n t o d i v i s t a n o n c ' è u n d i s c o r s o t r a d e s t r a s i n i s t r a , n o n è u n o s c o n t r o i d e o l o g i c o : è u n o s c o n t r o t r a c h i v u o l e d i f e n d e r e i p i l a s t r i d e l l a C o s t i t u z i o n e , e l ì c i s a r e m o n o i c o l M o v i m e n t o 5 s t e l l e , e c h i l i s t a s c a r d i n a n d o p e r r i v e n d i c a r e p i e n a l i b e r t à d e l p o t e r e p o l i t i c o d i t u r n o d e l g o v e r n o d i t u r n o d i a n d a r e a l d i s o p r a d e l l a l e g g e ' ' . S e m m a i , o s s e r v a S c h l e i n , c h i p o l i t i c i z z a i l r e f e r e n d u m è l a p r e m i e r . " M i s e m b r a c h e q u e l l a c h e s t a p o l i t i c i z z a n d o s i a M e l o n i . N o i c o n t i n u e r e m o c o n l a f o r z a d e i n o s t r i a r g o m e n t i a d a n d a r e a v a n t i . N o n c i s a r à b i s o g n o c h e s i d i m e t t a G i o r g i a M e l o n i , p e r c h é t a n t o l a b a t t e r e m o a l l e p r o s s i m e e l e z i o n i . E , p e r q u a n t o r i g u a r d a m e , d o v r à c o n t i n u a r e a s o p p o r t a r m i a n c o r a a l u n g o " . R e n z i i n v e c e s m i n u i s c e l ' i m p a t t o d i q u e l l a c h e d e f i n i s c e u n a ' r i f o r m i c c h i a ' . " N e l c o n f e r m a r e i l n o s t r o v o t o d i a s t e n s i o n e , r i b a d i a m o - h a d e t t o i l l e a d e r d i I v i n t e r v e n e n d o a l S e n a t o - c h e n o i s i a m o f a v o r e v o l i d a s e m p r e a l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e , u n a c o s a g i u s t a e u n p r i n c i p i o s a c r o s a n t o . O g g i c i a s t e n i a m o p e r c h é p e n s i a m o c h e l a m o n t a g n a a b b i a p a r t o r i t o i l t o p o l i n o , u n a r i f o r m i c c h i a . O g g i n o n s i f a n é l a s t o r i a , n é u n g o l p e " .