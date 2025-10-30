R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I o c r e d o c h e " i l r e f e r e n d u m " d e b b a e s s e r e u n a c o n s u l t a z i o n e s u l l a g i u s t i z i a . I n t a n t o p e r c h é n o n c i s a r a n n o i n o g n i c a s o c o n s e g u e n z e p e r i l g o v e r n o . N o i a r r i v e r e m o a l l a f i n e d e l l a l e g i s l a t u r a , c h i e d e r e m o a g l i i t a l i a n i d i e s s e r e g i u d i c a t i p e r i l c o m p l e s s o d e l l a v o r o c h e a b b i a m o f a t t o " . L o d i c e l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i a l T g 1 . " V o g l i o r i c o r d a r e a t u t t i c h e i g o v e r n i p a s s a n o e i n v e c e l e l e g g i , s o p r a t t u t t o l e c o s t i t u z i o n a l i , r i m a n g o n o e i n c i d o n o s u l l a v i t a d e i c i t t a d i n i . Q u i n d i i o p e n s o c h e s i a u n a s c e l t a p i ù f a c i l e : c h i p e n s a c h e n e l l a g i u s t i z i a v a t u t t o b e n e , v o t e r à c o n t r o l a r i f o r m a e q u i n d i v o t e r à n o . E i n v e c e c h i p e n s a c h e p o s s a m i g l i o r a r e , v o t e r à a f a v o r e d e l l a r i f o r m a e q u i n d i v o t e r à s ì " .