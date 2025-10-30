R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " P e n s o c h e l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a r a p p r e s e n t i u n ' o c c a s i o n e s t o r i c a d i a v e r e u n a g i u s t i z i a p i ù e f f i c i e n t e e p i ù g i u s t a , s o n o n o r m e d i b u o n s e n s o , s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e c h e s i g n i f i c a r a f f o r z a r e l a t e r z i e t à d e l g i u d i c e q u i n d i u n p r o c e s s o p i ù g i u s t o , a l t a c o r t e d i s c i p l i n a r e c h e s i g n i f i c a c h e q u a n d o u n g i u d i c e d o m a n i d o v e s s e s b a g l i a r e s e n e a s s u m e r à a n c h e f i n a l m e n t e l a r e s p o n s a b i l i t à e i l s o r t e g g i o d e i c o m p o n e n t i d e l C s m c h e v u o l d i r e l i b e r a r e l a m a g i s t r a t u r a d a l l e c o r r e n t i p o l i t i c i z z a t e e q u i n d i v a l o r i z z a r e i l m e r i t o " . L o d i c e l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i a l T g 1 , p a r l a n d o d e l l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a a p p r o v a t a o g g i i n S e n a t o .