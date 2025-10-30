R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N o n s o n o d ' a c c o r d o c o n l ' A n m , d e l r e s t o , g u a r d i , a m e m o r i a i o n o n r i c o r d o u n a v o l t a i n c u i l ' A n m s i a s t a t a f a v o r e v o l e a u n a q u a l s i a s i r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a q u i n d i l a l o r o i d e a è c h e t u t t o v a b e n i s s i m o , n o n è l ' i d e a c h e n e a b b i a m o n o i d e l l a g i u s t i z i a e p r o b a b i l m e n t e n e a n c h e q u e l l a c h e n e h a n n o i c i t t a d i n i " . L o d i c e l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i a l T g 1 r e p l i c a n d o a l l e c r i t i c h e d e l l ' A n m a l l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a a p p r o v a t a o g g i i n S e n a t o .