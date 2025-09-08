R o m a , 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - O t t o g i o v a n i s u 1 0 c r i t i c a n o i l p r o p r i o c o r p o , p i ù d e l 5 0 % m o d i f i c a i l m o d o d i v e s t i r s i p e r p a u r a d e i g i u d i z i . P e r c h é q u a s i 6 a d o l e s c e n t i s u 1 0 s u b i s c o n o p r o v o c a z i o n i e p r e s e i n g i r o l e g a t e a p e s o , a l t e z z a , c o l o r e d e l l a p e l l e , c a p e l l i e t c . L a p r e s s i o n e e s t e t i c a e s e r c i t a t a d a i s o c i a l m e d i a h a u n i m p a t t o f o r t i s s i m o s u l l a v i t a d i r a g a z z e e r a g a z z i : o l t r e 7 s u 1 0 r i c o n o s c o n o c o m e i c o r p i p e r f e t t i o r i t o c c a t i p r o p o s t i o n l i n e s i a n o i r r e a l i , m a n o n o s t a n t e q u e s t o s e m p r e 7 s u 1 0 v o g l i o n o c a m b i a r e i l p r o p r i o a s p e t t o p e r a p p a r i r e a l l ’ a l t e z z a d i q u e s t i s t a n d a r d d i b e l l e z z a i r r a g g i u n g i b i l i . L e r a g a z z e , p i ù d e i r a g a z z i , s o n o b e r s a g l i o d i a s p e t t a t i v e r i g i d e . A l l ’ 8 0 % d e g l i a d o l e s c e n t i v i e n e d e t t o c o s t a n t e m e n t e q u a l i s o n o l e c o s e g i u s t e d a f a r e “ p e r e s s e r e m a s c h i e f e m m i n e ” . A n c o r a 7 s u 1 0 n o n s a n n o a c h i r i v o l g e r s i p e r d u b b i s u s e s s o e r e l a z i o n i . T r o p p o s p e s s o i l p o r n o d i v e n t a l ’ u n i c a “ s c u o l a ” p e r l o r o . È q u a n t o r i v e l a l ’ i n d a g i n e “ A f f e t t i v i t à e s t e r e o t i p i d i g e n e r e . C o m e g l i a d o l e s c e n t i v i v o n o r e l a z i o n i , g e n e r e e i d e n t i t à ” c o n d o t t a d a W e b b o h L a b p e r A c t i o n A i d . U n a f o t o g r a f i a c o m p l e s s a r e a l i z z a t a a t t r a v e r s o i f o n d i 8 x 1 0 0 0 d e l l ’ I s t i t u t o B u d d i s t a I t a l i a n o S o k a G a k k a i , c h e r a c c o n t a l e n u o v e g e n e r a z i o n i , i l o r o b i s o g n i u r g e n t i e l e c r i t i c i t à c h e a f f r o n t a n o q u o t i d i a n a m e n t e f u o r i e d e n t r o l a s c u o l a . S o n o 1 4 . 7 0 0 g l i a d o l e s c e n t i t r a i 1 4 e i 1 9 a n n i c h e h a n n o p a r t e c i p a t o a l l a r i c e r c a , d i v i s i t r a i l 5 1 % m a s c h i , i l 4 3 % f e m m i n e e i l 6 % d i i d e n t i t à f l u i d e , n o n b i n a r i e o a l t e r n a t i v e , t u t t i u n i t i d a u n a f o r t e d o m a n d a d i a s c o l t o d a p a r t e d e g l i a d u l t i . “ A c t i o n A i d d a m o l t i a n n i f a r i c e r c a e r a c c o g l i e p r o b l e m i e d e s i d e r i d e i p i ù g i o v a n i . Q u e s t a i n d a g i n e d a u n a n u o v a c o n f e r m a d i c o m e r a g a z z e e r a g a z z i n o n s o l o c i p a r l a n o c o n g r a n d e c o n s a p e v o l e z z a d i u n a s o c i e t à s e s s i s t a e d i s c r i m i n a n t e , m a a n c h e d i q u a n t o i l g i u d i z i o e s t e r e o t i p i p r o v o c h i n o d i s a g i o e m a l e s s e r e p s i c o l o g i c o : u n c a m p a n e l l o d ’ a l l a r m e c o n s i d e r a t a l a l o r o f r a g i l i t à i n q u e s t a f a s e d e l i c a t a d i c r e s c i t a e d i s c o p e r t a - s p i e g a M a r i a S o l e P i c c i o l i , r e s p o n s a b i l e E d u c a t i o n d i A c t i o n A i d . A n c o r a u n a v o l t a t o r n i a m o s u i b a n c h i d i s c u o l a , s e n z a u n a r i f o r m a o r g a n i c a c h e i n t r o d u c a l ’ e d u c a z i o n e a l l a s e s s u a l i t à e a l l ’ a f f e t t i v i t à n e l l e s c u o l e . Q u e s t o G o v e r n o e i l M i n i s t r o V a l d i t a r a r i s p o n d o n o i n m o d o i n o p p o r t u n o a l l e r i c h i e s t e d i s t u d e n t i , d o c e n t i e s o c i e t à c i v i l e , a p p l i c a n d o u n a l e t t u r a d i g e n e r e b i n a r i a e s t r u t t u r a n d o p r e c i s i p a s s i i n d i e t r o c o n a l c u n e p r o p o s t e p o l i t i c h e : c o m e i l r e c e n t e d e c r e t o s u l c o n s e n s o i n f o r m a t o p r e v e n t i v o d e i g e n i t o r i e l ’ e s c l u s i o n e d i i n f a n z i a e p r i m a r i a d a p r o g r a m m i d i d a t t i c i s u l l ’ e d u c a z i o n e s e s s u a l e e a f f e t t i v a , q u e s t i o n i p e d a g o g i c a m e n t e i n s c i n d i b i l i t r a l o r o ” . I n d a g i n e A c t i o n A i d W e b b o h : t a n t e f o r m e d i e s c l u s i o n e e p r e s s i o n e s o c i a l e . D a l l a r i c e r c a e m e r g e c o m e o l t r e i l 7 1 % d e l c a m p i o n e a b b i a a s s i s t i t o a s i t u a z i o n i d i d e r i s i o n e , d i d i s c r i m i n a z i o n e d i u n a p e r s o n a p e r c o m e s i v e s t e , s i e s p r i m e o s i m u o v e , p e r c h é c o n s i d e r a t a " t r o p p o f e m m i n i l e " o " t r o p p o m a s c h i l e " . A l l o s t e s s o t e m p o t r a i p i ù g i o v a n i c ’ è c r e s c e n t e c o n s a p e v o l e z z a c r i t i c a v e r s o i m o d e l l i d i g e n e r e r i g i d i e g i u d i c a n t i c h e g l i v e n g o n o i m p o s t i a n c h e o n l i n e : l e f r a s i “ A l c u n i / e i n f l u e n c e r d a n n o m e s s a g g i s b a g l i a t i s u c o m e d e v e e s s e r e u n a r a g a z z a o u n r a g a z z o ” e “ M o l t e c a n z o n i e v i d e o m u s i c a l i f a n n o s e m b r a r e n o r m a l e c h e i l r a g a z z o c o m a n d i ” h a n n o f o r t e c o n s e n s o t r a l a m a g g i o r a n z a d e i g i o v a n i i n t e r r o g a t i . A s p e t t a t i v e d i g i t a l i e g i u d i z i o s o c i a l e s i i n t r e c c i a n o e r i v e l a n o c o m e s i a c o m p l e s s o l o s p e t t r o d e l l ’ e s c l u s i o n e e d e l l a v i o l e n z a . S o n o i 5 p r o f i l i d e g l i e d e l l e a d o l e s c e n t i i t a l i a n e c h e s c a t u r i s c o n o d a l l ’ a n a l i s i d i 1 7 c a r a t t e r i s t i c h e c h e r i g u a r d a n o s t e r e o t i p i d i g e n e r e , p r e s s i o n e s o c i a l e , e m o z i o n i , m e d i a e c u l t u r a . U n q u a d r o v a r i e g a t o t r a o p p o s i t o r i / s o s t e n i t o r i d e l c a m b i a m e n t o , m a a n c h e d i f i g u r e a m b i g u e . I d u e g r u p p i p i ù n u m e r o s i s o n o g l i A d o l e s c e n t i a n t i - s t e r e o t i p i e i V i g i l i C u l t u r a l i , c h e r a p p r e s e n t a n o i n s i e m e i l 4 6 % d e l c a m p i o n e : u n a g e n e r a z i o n e p r o n t a a d a c c o g l i e r e l a p a r i t à d i g e n e r e i n m o d o a t t i v o , c r i t i c o , e m p a t i c o . Q u e s t i g i o v a n i r i f i u t a n o c o n c h i a r e z z a l a v i o l e n z a , l a d i s u g u a g l i a n z a m o r a l e e l e i m p o s i z i o n i c u l t u r a l i e m o s t r a n o c o n s a p e v o l e z z a d e i m o d e l l i t o s s i c i t r a s m e s s i d a m e d i a e t r a d i z i o n e . U n g r u p p o a m p i o , m a s i l e n z i o s o i n v e c e – i T r a d i z i o n a l i s t i I n c o n s a p e v o l i c h e r a p p r e s e n t a n o i l 2 1 % d e l c a m p i o n e – a d e r i s c e a r u o l i p r e d e f i n i t i i n m o d o a p p a r e n t e m e n t e i n n o c u o , m a r i p r o d u c e a l i v e l l o p e r s o n a l e g l i s t e r e o t i p i d i g e n e r e d e l l a s o c i e t à p a t r i a r c a l e , s u i r u o l i d e f i n i t i n e l l e r e l a z i o n i t r a u o m o e d o n n a . I G i u s t i f i c a z i o n i s t i , c h e r a p p r e s e n t a n o i l 1 6 % d e l c a m p i o n e e s p r i m o n o i l l a t o p i ù p r o b l e m a t i c o , g i u s t i f i c a n d o l a v i o l e n z a c o m e f o r m a d ’ a m o r e , c o l p e v o l i z z a n d o l e v i t t i m e , a r i p r o v a d i q u a n t o i l s e s s i s m o i n t e r i o r i z z a t o s i a a n c o r a p r e s e n t e a n c h e t r a i p i ù g i o v a n i . I n f i n e , i l c l u s t e r p i ù a m b i g u o – i P r o g r e s s i s t i D i s t o r t i c h e s i a t t e s t a n o a l 1 7 % – d i m o s t r a q u a n t o l a c u l t u r a d i g i t a l e p o s s a g e n e r a r e c o n f u s i o n e , p r o d u c e n d o r a g a z z i e r a g a z z e c h e r i f i u t a n o g l i s t e r e o t i p i p i ù v i s i b i l i ( d i f f e r e n z e n e i d o v e r i f a m i l i a r i e d i c u r a , d o p p i o s t a n d a r d e d i v i s i o n e t r a m a s c h i f o r t i e r a g a z z e e m o t i v e ) , m a l e g i t t i m a n o q u e l l i p i ù g r a v i : c r e d e n z e p e r i c o l o s e l e g a t e a l c o n t r o l l o , a l l a v i o l e n z a e a l g i u d i z i o . M a g l i a d o l e s c e n t i d i c o s a v o r r e b b e r o p a r l a r e n e i p e r c o r s i e d u c a t i v i s u l l a s e s s u a l i t à ? A l p r i m o p o s t o c i s o n o i l c o n s e n s o e i l p i a c e r e ( 3 2 , 2 % ) ; a l s e c o n d o u n a g u i d a s u c o m e c o s t r u i r e r e l a z i o n i p o s i t i v e ( 2 5 , 3 % ) ; a l t e r z o p o s t o u n p e r c o r s o s u o r i e n t a m e n t i s e s s u a l i e i d e n t i t à d i g e n e r e ” ( 1 6 , 5 % ) ; a l q u a r t o l a r i c h i e s t a d i i n f o r m a z i o n i s u m a l a t t i e s e s s u a l m e n t e t r a s m i s s i b i l i ( 9 , 8 % ) e p e r u l t i m o u n a r i f l e s s i o n e s u g l i a s p e t t i b i o l o g i c i d e l l a s e s s u a l i t à ( 5 , 4 % ) . D a c h i v o r r e b b e r o r i c e v e r e i n f o r m a z i o n i ? P e r q u a s i l a m e t à d i r a g a z z e e r a g a z z i s o n o g l i e s p e r t i s u l t e m a ( e d u c a t o r i , p s i c o l o g i , m e d i c i . . . ) a d o v e r e n t r a r e n e l l e s c u o l e p e r f a r e f o r m a z i o n e ( 4 8 , 2 % ) , a f f i a n c a t i d a p e r s o n e c h e h a n n o v i s s u t o e s p e r i e n z e p e r s o n a l i s u q u e s t i t e m i ( 4 2 , 2 % ) . I d o c e n t i , c o l 2 8 , 5 % d e l l e r i s p o s t e , s o n o d a v a n t i a l l a f a m i g l i a , c h e r e s t a a l 2 5 , 6 % d i c h i h a r i s p o s t o . C o e t a n e i f o r m a t i ( 2 1 % ) e i n f l u e n c e r a f f i d a b i l i ( 1 9 , 6 % ) s o n o a l f o n d o d e l l a c l a s s i f i c a . D a l l e r i s p o s t e e m e r g e c o n f o r z a l a n e c e s s i t à d i a f f r o n t a r e a s c u o l a s e s s u a l i t à , a f f e t t i v i t à e r e l a z i o n i a n c h e c o m e p r e v e n z i o n e d e l l a v i o l e n z a ( p u n t e g g i o m e d i o 8 , 2 5 ) . O l t r e l a m e t à d e i p a r t e c i p a n t i a l s o n d a g g i o d i c h i a r a d i n o n s a p e r e a c h i r i v o l g e r s i n e l c a s o d i d u b b i s u s e s s o , p u r r i c o n o s c e n d o l ’ u t i l i t à d e i c o n s u l t o r i . È i l p o r n o a d a r e r i s p o s t e p e r m a n c a n z a d i a l t e r n a t i v e s i c u r e . C i r c a 7 s u 1 0 r i c o n o s c o n o c h e i l p o r n o i n f l u e n z a n e g a t i v a m e n t e l ’ i m m a g i n a r i o s u r e l a z i o n i e c o n s e n s o , e v i d e n z i a n d o l a n e c e s s i t à d i u n ’ e d u c a z i o n e c o m e s t r u m e n t o d i c o n s a p e v o l e z z a , n o n d i c e n s u r a . Y o u t h F o r L o v e è u n p r o g r a m m a a t t i v o d a l 2 0 1 9 a l i v e l l o i t a l i a n o e e u r o p e o . T r a l e s c u o l e i t a l i a n e p r o t a g o n i s t e d e l l ’ u l t i m a e d i z i o n e c i s o n o l ’ i s t i t u t o c i n e - t v R o b e r t o R o s s e l l i n i d i R o m a e l ’ i s t i t u t o O r i a n i M a z z i n i d i M i l a n o . Y o u t h F o r L o v e è a t t i v o i n a l t r e 1 0 s c u o l e t r a M i l a n o , R o m a , A g r i g e n t o , P a l e r m o , S i r a c u s a , R e g g i o C a l a b r i a , L ’ A q u i l a , N a p o l i e B r i n d i s i , s v i l u p p a t o d a l 2 0 2 2 i n I t a l i a a t t r a v e r s o i f o n d i 8 x 1 0 0 0 d e l l ’ I s t i t u t o B u d d i s t a I t a l i a n o S o k a G a k k a i . L ’ o b i e t t i v o è p r e v e n i r e , i n d i v i d u a r e e a f f r o n t a r e l a v i o l e n z a d i g e n e r e t r a p a r i n e l l e s c u o l e m e d i e e s u p e r i o r i ( 1 4 - 1 9 a n n i ) . N e l b i e n n i o 2 0 2 4 - 2 0 2 5 , n e l p r o g r a m m a i n t e g r a t o d i f o r m a z i o n e h a n n o p r e s o p a r t e q u a s i 8 0 0 s t u d e n t i , 1 3 0 d o c e n t i , 7 5 g e n i t o r i / t u t o r i d e l l ’ i s t r u z i o n e e s e c o n d a r i a d i p r i m o e s e c o n d o g r a d o . O l t r e 1 5 0 0 t r a D i r i g e n t i , i n s e g n a n t i e d e d u c a t o r i h a n n o f r e q u e n t a t o i l c o r s o d i f o r m a z i o n e " Y o u t h f o r L o v e , p r e v e n i r e e c o n t r a s t a r e l a v i o l e n z a t r a p a r i e d i g e n e r e a p a r t i r e d a l l a s c u o l a " , s v i l u p p a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n L a F a b b r i c a e d i l C e n t r o d i W o m e n ’ s S t u d i e s ' M i l l y V i l l a ' e 6 0 t r a i s t i t u z i o n i e a s s o c i a z i o n i s o n o s t a t i c o i n v o l t i n e l l e a t t i v i t à d i a d v o c a c y .