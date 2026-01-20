M i l a n o , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ P u n t i a m o a i n t e g r a r e i n n o v a z i o n e , t e c n o l o g i a , a f f i d a b i l i t à e a t t e n z i o n e a l l ’ a m b i e n t e p e r t r a s f o r m a r e l ’ a c q u a i n u n ’ e s p e r i e n z a s e m p r e p i ù t r a s p a r e n t e e m i g l i o r e p e r i c o n s u m a t o r i . I n u o v i p r o d o t t i c h e s t i a m o l a n c i a n d o , P u r i t y e S m a r t M o d e r n i t y , r a p p r e s e n t a n o u n a r i s p o s t a c o n c r e t a a q u e s t a s f i d a : s o l u z i o n i s e m p l i c i e i n t u i t i v e c h e i n t e g r a n o t e c n o l o g i a I o T ( I n t e r n e t o f T h i n g s ) a v a n z a t a e c o n t r i b u i s c o n o a c r e a r e u n v e r o e p r o p r i o e c o s i s t e m a d i a c q u a c o n n e s s a ” . L o h a d e t t o o g g i a M i l a n o G i u l i o G i a m p i e r i , p r e s i d e n t e d i C u l l i g a n I t a l i a , p l a y e r d i r i l i e v o n e i s i s t e m i d i t r a t t a m e n t o d e l l ’ a c q u a , i n t e r v e n e n d o a l t a l k ‘ L ’ a c q u a d e l f u t u r o è s m a r t ’ , n e l c o r s o d e l q u a l e s o n o s t a t e l a n c i a t e l e d u e n u o v e s o l u z i o n i s m a r t e p r e s e n t a t i , i n a n t e p r i m a n a z i o n a l e , i r i s u l t a t i d i u n a n u o v a r i c e r c a I p s o s D o x a r e a l i z z a t a p e r C u l l i g a n , c h e e v i d e n z i a l a c r e s c e n t e a t t e n z i o n e d e g l i i t a l i a n i v e r s o l a q u a l i t à d e l l ’ a c q u a d a b e r e e i l s u o i m p a t t o s u l l a s o s t e n i b i l i t à . “ I c o n s u m a t o r i c h i e d o n o s e m p r e p i ù t r a s p a r e n z a , a f f i d a b i l i t à e r e s p o n s a b i l i t à a l l e a z i e n d e – r i p r e n d e G i a m p i e r i – C u l l i g a n s i è s e m p r e p o s t a , e c o n t i n u e r à a p o r s i , c o m e f a c i l i t a t o r e d e l c a m b i a m e n t o , c r e a n d o c u l t u r a d e l l ’ a c q u a e m e t t e n d o a d i s p o s i z i o n e i n f o r m a z i o n i c h i a r e , s u p p o r t a t e d a e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e , c h e a i u t i n o l e p e r s o n e a c o m p r e n d e r e m e g l i o l ’ a c q u a c h e b e v o n o e , d i c o n s e g u e n z a , a c o m p i e r e s c e l t e p i ù c o n s a p e v o l i . L e n o s t r e s o l u z i o n i p r o m u o v o n o l ’ i d r a t a z i o n e e i l b e n e s s e r e d e l l e p e r s o n e e , a l l o s t e s s o t e m p o – a g g i u n g e – c o n s e n t o n o d i r i d u r r e , o m e g l i o a n c o r a e l i m i n a r e , l ’ u t i l i z z o d i b o t t i g l i e i n p l a s t i c a m o n o u s o , f a c i l i t a n d o s c e l t e d i v i t a p i ù r i s p e t t o s e d e l l ’ a m b i e n t e ” . “ N e l 2 0 2 5 , l ’ u t i l i z z o d e l l e s o l u z i o n i C u l l i g a n a l i v e l l o g l o b a l e h a c o n s e n t i t o d i r i d u r r e l ’ e q u i v a l e n t e d i 4 5 m i l i a r d i d i b o t t i g l i e d i p l a s t i c a m o n o u s o : u n d a t o c h e , m e g l i o d i q u a l s i a s i p a r o l a , r a c c o n t a i l v a l o r e c h e l e n o s t r e s o l u z i o n i p o s s o n o p o r t a r e s u l m e r c a t o ” , s o t t o l i n e a . M a i n c h e m o d o p e r l ’ a z i e n d a “ i l f u t u r o d e l l ’ a c q u a è s m a r t ” ? “ L a t e c n o l o g i a s e r v e a m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l a v i t a , a c r e a r e e f f i c i e n z a o p e r a t i v a e , s o p r a t t u t t o , a o f f r i r e t r a n q u i l l i t à e c o n t r o l l o a i n o s t r i c l i e n t i – a f f e r m a G i a m p i e r i – L ’ i n n o v a z i o n e , i n f a t t i , n o n è s o l o t e c n o l o g i c a , m a r i g u a r d a a n c h e i s e r v i z i , c h e s o n o i l c u o r e d e l l a n o s t r a a z i e n d a . C r e d i a m o f o r t e m e n t e c h e o g n i i n t e r a z i o n e c o n i c o n s u m a t o r i s i a u n ’ o p p o r t u n i t à p e r c o s t r u i r e v a l o r e e f i d u c i a n e l t e m p o ” . “ C o n q u e s t e n u o v e s o l u z i o n i – e v i d e n z i a – C u l l i g a n v u o l e e s s e r e p i ù d i u n a s e m p l i c e a z i e n d a d i s e r v i z i : a s p i r i a m o a d i v e n t a r e u n a v e r a e p r o p r i a c o m m u n i t y , c o n l ’ o b i e t t i v o c h i a r o e c o n d i v i s o d i p o r t a r e o g n i g i o r n o a c q u a m i g l i o r e , o v u n q u e . È c o s ì c h e c o s t r u i a m o u n b r a n d f o r t e , r i c o n o s c i b i l e e f o n d a t o , p r i m a d i t u t t o , s u l l a f i d u c i a d e i c o n s u m a t o r i ” . A c q u a m i g l i o r e e a b a s s o i m p a t t o . I l p r e s i d e n t e s o t t o l i n e a i n o l t r e l ’ i m p e g n o d e l l ’ a z i e n d a n e l “ r i d u r r e i l p r o p r i o i m p a t t o a m b i e n t a l e d i r e t t o ” . U n e s e m p i o c o n c r e t o è i l p r o g e t t o ‘ S w a p t o R e u s a b l e ’ , c h e m i r a a c o n v e r t i r e i b o c c i o n i m o n o u s o i n b o c c i o n i m u l t i u s o , c o n l ’ o b i e t t i v o d i r a g g i u n g e r e e n t r o i l 2 0 2 8 a l m e n o l ’ 8 0 % d e l l a p r o d u z i o n e r i u t i l i z z a b i l e . “ S i t r a t t a d i u n i m p o r t a n t e p r o g e t t o d i s o s t e n i b i l i t à i n d u s t r i a l e – s o t t o l i n e a – c h e r i c h i e d e i n v e s t i m e n t i s i g n i f i c a t i v i m a c h e p r o d u r r à r i s u l t a t i c o n c r e t i e m i s u r a b i l i ” . L ’ i m p e g n o d i C u l l i g a n è m i s u r a b i l e a n c h e a t t r a v e r s o l a p a r t e c i p a z i o n e c o m e w a t e r p a r t n e r a l l a M a r a t o n a d i B o l o g n a . “ N e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 a b b i a m o i d r a t a t o , c o n a c q u a f i l t r a t a a c h i l o m e t r o z e r o , o l t r e 5 0 m i l a t r a a t l e t i e v i s i t a t o r i , c o n s e n t e n d o u n r i s p a r m i o d i p i ù d i 8 0 m i l a b o t t i g l i e d i p l a s t i c a m o n o u s o – r i c o r d a G i a m p i e r i – N e l 2 0 2 6 s a r e m o n u o v a m e n t e p a r t n e r d e l l ’ i n i z i a t i v a , c o n l ’ a m b i z i o n e d i r a g g i u n g e r e r i s u l t a t i a n c o r a p i ù s i g n i f i c a t i v i ” , c o n c l u d e .