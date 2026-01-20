Milano, 20 gen. (Adnkronos) - Puntiamo a integrare innovazione, tecnologia, affidabilità e attenzione allambiente per trasformare lacqua in unesperienza sempre più trasparente e migliore per i consumatori. I nuovi prodotti che stiamo lanciando, Purity e Smart Modernity, rappresentano una risposta concreta a questa sfida: soluzioni semplici e intuitive che integrano tecnologia IoT (Internet of Things) avanzata e contribuiscono a creare un vero e proprio ecosistema di acqua connessa. Lo ha detto oggi a Milano Giulio Giampieri, presidente di Culligan Italia, player di rilievo nei sistemi di trattamento dellacqua, intervenendo al talk Lacqua del futuro è smart, nel corso del quale sono state lanciate le due nuove soluzioni smart e presentati, in anteprima nazionale, i risultati di una nuova ricerca Ipsos Doxa realizzata per Culligan, che evidenzia la crescente attenzione degli italiani verso la qualità dellacqua da bere e il suo impatto sulla sostenibilità. I consumatori chiedono sempre più trasparenza, affidabilità e responsabilità alle aziende riprende Giampieri Culligan si è sempre posta, e continuerà a porsi, come facilitatore del cambiamento, creando cultura dellacqua e mettendo a disposizione informazioni chiare, supportate da evidenze scientifiche, che aiutino le persone a comprendere meglio lacqua che bevono e, di conseguenza, a compiere scelte più consapevoli. Le nostre soluzioni promuovono lidratazione e il benessere delle persone e, allo stesso tempo aggiunge consentono di ridurre, o meglio ancora eliminare, lutilizzo di bottiglie in plastica monouso, facilitando scelte di vita più rispettose dellambiente. Nel 2025, lutilizzo delle soluzioni Culligan a livello globale ha consentito di ridurre lequivalente di 45 miliardi di bottiglie di plastica monouso: un dato che, meglio di qualsiasi parola, racconta il valore che le nostre soluzioni possono portare sul mercato, sottolinea. Ma in che modo per lazienda il futuro dellacqua è smart? La tecnologia serve a migliorare la qualità della vita, a creare efficienza operativa e, soprattutto, a offrire tranquillità e controllo ai nostri clienti afferma Giampieri Linnovazione, infatti, non è solo tecnologica, ma riguarda anche i servizi, che sono il cuore della nostra azienda. Crediamo fortemente che ogni interazione con i consumatori sia unopportunità per costruire valore e fiducia nel tempo. Con queste nuove soluzioni evidenzia Culligan vuole essere più di una semplice azienda di servizi: aspiriamo a diventare una vera e propria community, con lobiettivo chiaro e condiviso di portare ogni giorno acqua migliore, ovunque. È così che costruiamo un brand forte, riconoscibile e fondato, prima di tutto, sulla fiducia dei consumatori. Acqua migliore e a basso impatto. Il presidente sottolinea inoltre limpegno dellazienda nel ridurre il proprio impatto ambientale diretto. Un esempio concreto è il progetto Swap to Reusable, che mira a convertire i boccioni monouso in boccioni multiuso, con lobiettivo di raggiungere entro il 2028 almeno l80% della produzione riutilizzabile. Si tratta di un importante progetto di sostenibilità industriale sottolinea che richiede investimenti significativi ma che produrrà risultati concreti e misurabili. Limpegno di Culligan è misurabile anche attraverso la partecipazione come water partner alla Maratona di Bologna. Nelledizione 2025 abbiamo idratato, con acqua filtrata a chilometro zero, oltre 50mila tra atleti e visitatori, consentendo un risparmio di più di 80mila bottiglie di plastica monouso ricorda Giampieri Nel 2026 saremo nuovamente partner delliniziativa, con lambizione di raggiungere risultati ancora più significativi, conclude.