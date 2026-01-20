W a s h i n g t o n , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - D o n a l d T r u m p h a r i f i u t a t o l ' i n v i t o d e l p r e s i d e n t e f r a n c e s e E m m a n u e l M a c r o n a p a r t e c i p a r e g i o v e d ì a P a r i g i a l l a r i u n i o n e d e l G 7 . A l l a d o m a n d a , d u r a n t e l a c o n f e r e n z a s t a m p a a l l a C a s a b i a n c a , s e a v r e b b e p a r t e c i p a t o , i l p r e s i d e n t e a m e r i c a n o h a r i s p o s t o : " N o , n o n l o f a r ò . P e r c h é , s a p e t e , E m m a n u e l n o n r e s t e r à l ì a l u n g o . È u n m i o a m i c o . È u n t i p o s i m p a t i c o . M a c r o n m i p i a c e , m a n o n r e s t e r à l ì a l u n g o , c o m e s a p e t e " .