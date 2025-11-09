P a r i g i , 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - U n v o l o A i r F r a n c e p a r t i t o d a P a r i g i e d i r e t t o a S e u l è s t a t o c o s t r e t t o a d a t t e r r a r e a M o n a c o d i B a v i e r a d o p o c h e l ' e q u i p a g g i o h a r i l e v a t o o d o r e d i b r u c i a t o n e l l a c a b i n a d i p i l o t a g g i o . L o h a r e s o n o t o l a c o m p a g n i a a e r e a t r a n s a l p i n a , p r e c i s a n d o c h e l ' a e r e o è a t t e r r a t o i n s i c u r e z z a n e l t a r d o p o m e r i g g i o e c h e l a d e c i s i o n e d i d e v i a r e i l v o l o è s t a t a p r e s a " a t i t o l o p r e c a u z i o n a l e " . I l v e l i v o l o è s t a t o s u c c e s s i v a m e n t e r i m o r c h i a t o e n e s s u n p a s s e g g e r o è r i m a s t o f e r i t o . A i r F r a n c e h a f a t t o s a p e r e c h e u n v o l o d i r i t o r n o p e r P a r i g i e r a p r e v i s t o i n s e r a t a e c h e , s e n e c e s s a r i o , s a r e b b e s t a t o f o r n i t o a l l o g g i o i n a t t e s a d i u n v o l o s o s t i t u t i v o p e r S e u l .