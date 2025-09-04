( A d n k r o n o s ) - ' F o r u m C e r n o b b i o , l o s c e n a r i o o g g i e d o m a n i ' . L ' A d n k r o n o s c o p r i r à i l t r a d i z i o n a l e e v e n t o d i V i l l a d ' E s t e , o r g a n i z z a t o d a T e h a G r o u p , c o n u n a p r o d u z i o n e m u l t i m e d i a l e e d u e f i n e s t r e l i v e a l g i o r n o p e r s e g u i r e i n d i r e t t a i l a v o r i d a V i l l a d ' E s t e . L ' a m b i z i o n e d i c h i a r a t a d e l F o r u m è q u e l l a d i o f f r i r e a l l a c l a s s e d i r i g e n t e i n t e r n a z i o n a l e e i t a l i a n a " u n ’ o c c a s i o n e d i a p p r o f o n d i m e n t o s e r i o e q u a l i f i c a t o – s u p p o r t a t o d a a n a l i s i e r i c e r c h e – s u g l i s c e n a r i g e o p o l i t i c i , e c o n o m i c i , t e c n o l o g i c i e s o c i a l i e s u l l e l o r o i m p l i c a z i o n i p e r l e i m p r e s e e p e r i P a e s i " . L ' A g e n z i a a f f i a n c h e r à a l l a c o p e r t u r a m u l t i m e d i a l e d e l l ' i n t e r o e v e n t o , c i n q u e ' f i n e s t r e ' i n d i r e t t a s t r e a m i n g s u l s i t o a d n k r o n o s . c o m e s u l c a n a l e y o u t u b e , c o n i n t e r v i s t e e a p p r o f o n d i m e n t i , i l c o n t r i b u t o d e l d i r e t t o r e D a v i d e D e s a r i o , d e i v i c e d i r e t t o r i F a b i o I n s e n g a e G i o r g i o R u t e l l i , e d e g l i i n v i a t i a C e r n o b b i o . V e n e r d ì e s a b a t o , l ' a p p u n t a m e n t o c o n l e d i r e t t e è n e l l e d u e f a s c e o r a r i e 1 1 , 3 0 - 1 3 , 0 0 e 1 7 , 3 0 - 1 9 , 0 0 ; d o m e n i c a d a l l e 1 1 , 0 0 a l l e 1 3 , 0 0 . E c c o i l p r o g r a m m a d e l l ' e v e n t o . V e n e r d ì 5 s e t t e m b r e - A p e r t u r a d e i l a v o r i d a p a r t e d e l P r e s i d e n t e d e l l ’ U c r a i n a V o l o d y m y r Z e l e n s k y i n v i d e o c o n f e r e n c e ( a p e r t o a i m e d i a ) . - I n t e r v e n t o i n t r o d u t t i v o d i V a l e r i o D e M o l l i ( M a n a g i n g P a r t n e r e C E O , T h e E u r o p e a n H o u s e – A m b r o s e t t i e T E H A G r o u p ) . L e s f i d e g l o b a l i d e l f u t u r o e g l i i m p a t t i s u l l ’ e c o n o m i a . M o d e r a M o n i c a M a g g i o n i ( G i o r n a l i s t a e A n c h o r , R A I . T V ) . - D i b a t t i t o d a l t i t o l o “ U n n u o v o o r d i n e g l o b a l e : d a g l o b a l i z z a z i o n e a f r a m m e n t a z i o n e ? ” t r a H u s a m S . Z o m l o t ( C a p o d e l l a M i s s i o n e p a l e s t i n e s e n e l R e g n o U n i t o ) – v i d e o c o n f e r e n c e ; V a l i N a s r ( M a j i d K h a d d u r i P r o f e s s o r o f I n t e r n a t i o n a l A f f a i r s a n d M i d d l e E a s t S t u d i e s , J o h n s H o p k i n s U n i v e r s i t y S c h o o l o f A d v a n c e d I n t e r n a t i o n a l S t u d i e s , U S A ) ; M i c h a e l M c F a u l ( P r o f e s s o r e , P o l i t i c a l S c i e n c e , D i r e t t o r e F r e e m a n S p o g l i I n s t i t u t e & H o o v e r S e n i o r F e l l o w , S t a n f o r d U n i v e r s i t y , U S A ; g i à A m b a s c i a t o r e d e g l i S t a t i U n i t i i n R u s s i a ) ; H u a n g J i n g ( L e e F o u n d a t i o n P r o f e s s o r o n U S - C h i n a R e l a t i o n s e D i r e t t o r e , C e n t r e o n A s i a a n d G l o b a l i z a t i o n , L e e K u a n Y e w S c h o o l o f P u b l i c P o l i c y ) – v i d e o c o n f e r e n c e d a l l ’ H u b T E H A G r o u p i n C i n a ; . - I n t e r v e n t o d a l t i t o l o “ L a p r o s p e t t i v a U S A n e l l o s c e n a r i o a t t u a l e ” d i J a c o b H e l b e r g ( C o n s i g l i e r e a l C o u n c i l o f E c o n o m i c A d v i s e r s d e l l a C a s a B i a n c a e S o t t o s e g r e t a r i o d i S t a t o a m e r i c a n o d e s i g n a t o p e r l a c r e s c i t a e c o n o m i c a , l ’ e n e r g i a e l ’ a m b i e n t e ) . - D i b a t t i t o d a l t i t o l o “ U n a d i a g n o s i d e l l ’ a r c h i t e t t u r a f i n a n z i a r i a g l o b a l e ” t r a J o s e p h E . S t i g l i t z ( P r o f e s s o r e , C o l u m b i a U n i v e r s i t y , U S A ; P r e m i o N o b e l ) , P a o l o G e n t i l o n i ( C o - C h a i r o f t h e U N E x p e r t G r o u p o n t h e G l o b a l D e b t C r i s i s ) , m o d e r a t o d a M a r i a B a r t i r o m o ( A n c h o r e G l o b a l M a r k e t s E d i t o r f o r F O X B u s i n e s s N e t w o r k , U S A ; A n c h o r , F O X N e w s C h a n n e l , U S A ) . - P r o s p e t t i v e d i r i f o r m a e d i r i c o s t r u z i o n e d a l l a S i r i a . I n t e r v e n t o d i A b d e l k a d e r H u s r i e h ( G o v e r n a t o r e , B a n c a C e n t r a l e d e l l a S i r i a ) – v i d e o c o n f e r e n c e , m o d e r a t o d a H a l a G o r a n i ( G i o r n a l i s t a e c o r r i s p o n d e n t e , M S N B C e N B C N e w s , U S A ) . - D i b a t t i t o d a l t i t o l o “ L ’ e q u i l i b r i o g e o p o l i t i c o i n e v o l u z i o n e : p r o s p e t t i v e d a l G o l f o e d a l l a T u r c h i a ” t r a A d e l a l - J u b e i r ( M i n i s t r o d i S t a t o p e r g l i A f f a r i E s t e r i d e l l ’ A r a b i a S a u d i t a ) , M o h a m m e d b i n A b d u l a z i z A l - K h u l a i f i ( M i n i s t r o d i S t a t o p r e s s o i l M i n i s t e r o d e g l i A f f a r i E s t e r i d e l Q a t a r ) , M e h m e t K e m a l - B o z a y ( V i c e M i n i s t r o d e g l i A f f a r i E s t e r i d e l l a T u r c h i a ) , m o d e r a t o d a H a l a G o r a n i ( G i o r n a l i s t a e c o r r i s p o n d e n t e , M S N B C e N B C N e w s , U S A ) . - I l q u a d r o e c o n o m i c o . M o d e r a S t e v e S e d g w i c k ( A n c h o r , C N B C E u r o p e ) - C o n v e r s a z i o n e c o n L a u r e n c e D . F i n k ( C E O , B l a c k r o c k ) – v i d e o c o n f e r e n c e . - D i b a t t i t o t r a J o y c e C h a n g ( C h a i r o f G l o b a l R e s e a r c h , J . P . M o r g a n , U S A ) , U l r i k e M a l m e n d i e r ( M e m b r o d e l C o n s i g l i o T e d e s c o d e g l i E s p e r t i E c o n o m i c i ; C o r a J a n e F l o o d P r o f e s s o r o f F i n a n c e , B e r k e l e y H a a s , U S A ) , N o u r i e l R o u b i n i ( C E O , R o u b i n i M a c r o A s s o c i a t e s , U S A ) , J a s o n F u r m a n ( A e t n a P r o f e s s o r o f E c o n o m i c P o l i c y , H a r v a r d U n i v e r s i t y , U S A ; g i à P r e s i d e n t e , C o u n c i l o f E c o n o m i c A d v i s e r s , U S A ) , A a r o n H e d l u n d ( C a p o E c o n o m i s t a p r e s s o i l C o u n c i l o f E c o n o m i c A d v i s e r s d e l l a C a s a B i a n c a ) . - O g g i i l m o n d o d i d o m a n i . P r o g e t t a r e i l f u t u r o e d e s p l o r a r e l e f r o n t i e r e d e l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a . M o d e r a A l e c R o s s ( B o a r d P a r t n e r , A m p l o - U S A ) . - D i b a t t i t o t r a F a b i o l a G i a n o t t i ( D i r e t t o r e G e n e r a l e , C E R N , S v i z z e r a ) , K a i - F u L e e ( P r e s i d e n t e e C E O , S i n o v a t i o n V e n t u r e s , C i n a ) , M a r k u s M e i s t e r ( A n n e P . a n d B e n j a m i n F . B i a g g i n i P r o f e s s o r o f B i o l o g i c a l S c i e n c e s , C a l i f o r n i a I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y , U S A ) , H u g h H e r r ( P r o f e s s o r o f M e d i a A r t s a n d S c i e n c e s , M I T M e d i a L a b , U S A ; C o - D i r e c t o r , K . L i s a Y a n g C e n t e r f o r B i o n i c s , M I T , U S A ) , A r i W a l l a c h ( F o n d a t o r e e E x e c u t i v e D i r e c t o r , L o n g p a t h , U S A ) . - I l r u o l o d e l l ’ I t a l i a n e l c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e . I n t e r v e n t o d i A n t o n i o T a j a n i – a p e r t o a i m e d i a ( V i c e P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d e i M i n i s t r i d e l l ’ I t a l i a e M i n i s t r o d e g l i A f f a r i E s t e r i e d e l l a C o o p e r a z i o n e I n t e r n a z i o n a l e d e l l ’ I t a l i a ) , m o d e r a t o d a F e r r u c c i o d e B o r t o l i ( P r e s i d e n t e , F o n d a z i o n e C o r r i e r e d e l l a S e r a ) . - C o u n t r y F o c u s : U S A . M o d e r a G e r a r d B a k e r ( E d i t o r - a t - L a r g e , T h e W a l l S t r e e t J o u r n a l , U S A ) . - D i b a t t i t o t r a L i n d s e y G r a h a m ( S e n a t o r e d e l P a r t i t o R e p u b b l i c a n o - S u d C a r o l i n a ) , R i c h a r d B l u m e n t h a l ( S e n a t o r e d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o – C o n n e c t i c u t ) , M o r g a n O r t a g u s ( C o u n s e l o r t o t h e U n i t e d S t a t e s M i s s i o n t o t h e U n i t e d N a t i o n s ; S p e c i a l R e p r e s e n t a t i v e t o L e b a n o n , U S A ) , J o h n F e t t e r m a n ( S e n a t o r e d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o - P e n n s y l v a n i a ) ) . S a b a t o 7 s e t t e m b r e - A g e n d a p e r l ’ E u r o p a . M o d e r a E n r i c o L e t t a ( D e a n , I E S c h o o l o f P o l i t i c s , E c o n o m i c s & G l o b a l A f f a i r s ; E U R a p p o r t e u r o n t h e F u t u r e o f t h e S i n g l e M a r k e t ) . - V i d e o m e s s a g g i o d e l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a I t a l i a n a S e r g i o M a t t a r e l l a . - D i b a t t i t o d a l t i t o l o “ L e t r a i e t t o r i e d i c r e s c i t a d e l l ’ e c o n o m i a e d e l l a c o m p e t i t i v i t à e u r o p e a i n u n m o n d o i n t r a s f o r m a z i o n e ” t r a V a l d i s D o m b r o v s k i s ( C o m m i s s a r i o E u r o p e o p e r l ’ e c o n o m i a , l a p r o d u t t i v i t à , l ’ a t t u a z i o n e e l a s e m p l i f i c a z i o n e ) , C a r l o s C u e r p o – a p e r t o a i m e d i a ( M i n i s t r o d e l l ’ E c o n o m i a , d e l C o m m e r c i o e d e l l e I m p r e s e d e l l a S p a g n a ) , P a u l o R a n g e l ( M i n i s t r o d e g l i A f f a r i E s t e r i d e l P o r t o g a l l o ) , - D i b a t t i t o d a l t i t o l o “ U n m e r c a t o , t a n t i c a m p i o n i : r a f f o r z a r e l e i m p r e s e p e r u n ’ U n i o n e p i ù f o r t e ” t r a D a n i e l e F r a n c o ( P r e s i d e n t e , F o n d a z i o n e P o l i c l i n i c o G e m e l l i ; P o r t a v o c e d e l l o s t u d i o d i T E H A G r o u p “ G u i d a r e i l f u t u r o : l e a z i e n d e c a p o f i l i e r a c o m e m o t o r e d i i n n o v a z i o n e e s o s t e n i b i l i t à p e r l e f i l i e r e i n d u s t r i a l i i t a l i a n e e d e u r o p e e ” ) , P i e r r e M o s c o v i c i ( P r e s i d e n t e , C o r t e d e i C o n t i , F r a n c i a ) , E n r i c o L e t t a ( D e a n , I E S c h o o l o f P o l i t i c s , E c o n o m i c s & G l o b a l A f f a i r s ; E U R a p p o r t e u r s u l F u t u r o d e l M e r c a t o U n i c o ) , m o d e r a t o d a A n n a C o o b a n ( B u s i n e s s a n d E c o n o m i c R e p o r t e r , C N N , U S A ) . - D i b a t t i t o d a l t i t o l o “ I l m o d e l l o e u r o p e o d i i n n o v a z i o n e e s o v r a n i t à d i g i t a l e ” t r a L i s a M o n a c o ( P r e s i d e n t G l o b a l A f f a i r s , M i c r o s o f t C o r p . , U S A ) , H e n n a V i r k k u n e n ( V i c e p r e s i d e n t e E s e c u t i v o e C o m m i s s a r i o E u r o p e o p e r l a S o v r a n i t à T e c n o l o g i c a , S i c u r e z z a e D e m o c r a z i a ) , m o d e r a t o d a M a r i o M o n t i ( P r e s i d e n t e , I s t i t u t o J a v o t t e B o c c o n i ) . - D i b a t t i t o d a l t i t o l o “ G a r a n t i r e u n ’ E u r o p a p i ù c o e s a a t t r a v e r s o l a s i c u r e z z a i n t e r n a ” t r a M a t t e o P i a n t e d o s i ( M i n i s t r o d e l l ’ I n t e r n o ) e M a g n u s B r u n n e r ( C o m m i s s a r i o e u r o p e o p e r g l i A f f a r i i n t e r n i e l a M i g r a z i o n e ) , m o d e r a t o d a S t e v e n E r l a n g e r ( C h i e f D i p l o m a t i c C o r r e s p o n d e n t i n B r u x e l l e s , T h e N e w Y o r k T i m e s ) . - D i b a t t i t o d a l t i t o l o “ A d a t t a r s i a l l a n u o v a r e a l t à : l ’ e v o l u z i o n e d e l l a d i f e s a e s i c u r e z z a e u r o p e a ” t r a W o l f g a n g I s c h i n g e r ( P r e s i d e n t e , F o u n d a t i o n C o u n c i l o f t h e M u n i c h S e c u r i t y C o n f e r e n c e , G e r m a n i a ) , T h o m a s B y r n e ( M i n i s t r o d i S t a t o p e r g l i A f f a r i E u r o p e i e l a D i f e s a d e l l ’ I r l a n d a ) , M a t t h e w G . W h i t a k e r ( R a p p r e s e n t a n t e p e r m a n e n t e d e g l i S t a t i U n i t i p r e s s o l a N A T O ) , F e d e r i c o R a m p i n i ( E d i t o r i a l i s t a , C o r r i e r e d e l l a S e r a ; P o r t a v o c e d e l l a r i c e r c a T E H A G r o u p “ I l r u o l o s t r a t e g i c o d e l l a f i l i e r a i n d u s t r i a l e d e l l a D i f e s a e d e l l a S i c u r e z z a p e r l a c r e s c i t a e l a c o m p e t i t i v i t à d e l s i s t e m a - I t a l i a ” ) , A n d r i u s K u b i l i u s ( C o m m i s s a r i o E u r o p e o p e r l a D i f e s a e l o S p a z i o ) , m o d e r a t o d a A r a n c h a G o n z á l e z L a y a ( D e a n , P a r i s S c h o o l o f I n t e r n a t i o n a l A f f a i r s a t S c i e n c e s P o - F r a n c i a ) . - D i b a t t i t o d a l t i t o l o “ L e s f i d e e u r o p e e t r a c o e s i o n e s o c i a l e e r i f o r m e ” t r a R e n a t o B r u n e t t a ( P r e s i d e n t e , C N E L , C o n s i g l i o N a z i o n a l e d e l l ’ E c o n o m i a e d e l L a v o r o ) e R a f f a e l e F i t t o ( V i c e P r e s i d e n t e E s e c u t i v o p e r l a C o e s i o n e e l e R i f o r m e d e l l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a ) , m o d e r a t o d a A r a n c h a G o n z á l e z L a y a ( D e a n , P a r i s S c h o o l o f I n t e r n a t i o n a l A f f a i r s a t S c i e n c e s P o - F r a n c i a ) . - D i b a t t i t o d a l t i t o l o “ L a n u o v a e r a g r e e n ? ” t r a J a s s i m A l s h i r a w i ( S e g r e t a r i o G e n e r a l e d e l F o r u m I n t e r n a z i o n a l e d e l l ’ E n e r g i a - I E F ) , S t e f a n o V e n i e r ( P o r t a v o c e d e l l o s t u d i o d i T E H A G r o u p “ L o s t a t o d e l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a i n I t a l i a : p r i n c i p i e p o l i c y p e r g a r a n t i r e s i c u r e z z a e c o m p e t i t i v i t à ” ) , M a r k u s K e r b e r ( C o n s i g l i e r e S t r a t e g i c o d e l l ’ U n i o n e C r i s t i a n o - D e m o c r a t i c a d i G e r m a n i a ( C D U ) ; P o r t a v o c e d e l l o s t u d i o d i T E H A G r o u p : “ T r a c c i a r e i l f u t u r o e n e r g e t i c o e i n d u s t r i a l e e u r o p e o : c o o p e r a z i o n e t r a n s f r o n t a l i e r a t r a I t a l i a , F r a n c i a e o l t r e ” ) , G i l b e r t o P i c h e t t o F r a t i n ( M i n i s t r o d e l l ’ A m b i e n t e e d e l l a S i c u r e z z a E n e r g e t i c a ) , m o d e r a t o d a A d n a n S h i h a b - E l d i n ( S e n i o r V i s i t i n g R e s e a r c h F e l l o w , O x f o r d I n s t i t u t e f o r E n e r g y S t u d i e s , U K ) . - N o n a e d i z i o n e d e l l a P e r e s H e r i t a g e I n i t i a t i v e . M o d e r a C h e m i J . P e r e s ( C o f o n d a t o r e e M a n a g i n g G e n e r a l P a r t n e r , P i t a n g o V e n t u r e C a p i t a l - I s r a e l e ) . È u n ’ i n i z i a t i v a i d e a t a d a T E H A G r o u p p e r r i c o r d a r e S h i m o n P e r e s , g r a n d e c o n t r i b u t o r e d e l n o s t r o F o r u m a c u i h a p a r t e c i p a t o p e r b e n 2 4 e d i z i o n i . D o p o l ’ i n t e r v e n t o d i R o n e n A s s i a ( C o - f o u n d e r a n d E x e c u t i v e D i r e c t o r , e T o r o , I s r a e l e ) , v e r r a n n o p r e m i a t i : S a r a C o r r e y e r o P l a z a ( C o - F o u n d e r & C O O , I e n a i S p a c e - S p a g n a ) , E l i s a F e r r a r i ( C o - F o u n d e r & C E O , Q u a n t a b r a i n - I t a l i a ) , K a r i n a Y a m a m o t o ( C o - F o u n d e r & C E O , G r i d b r i d - B r a s i l e ) . D o m e n i c a 8 s e t t e m b r e - L ’ A g e n d a p e r l ’ I t a l i a , P a r t e 1 . M o d e r a L u c i a n o F o n t a n a ( D i r e t t o r e , C o r r i e r e d e l l a S e r a ) . - I l p u n t o d i v i s t a d e l l e o p p o s i z i o n i : i n t e r v e n t i d i A n g e l o B o n e l l i ( P o r t a v o c e d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a ) , C a r l o C a l e n d a ( S e g r e t a r i o N a z i o n a l e , A z i o n e ) ; G i u s e p p e C o n t e ( P r e s i d e n t e , M o v i m e n t o 5 S t e l l e ) ; M a t t e o R e n z i ( P r e s i d e n t e , I t a l i a V i v a ) ; E l l y S c h l e i n ( S e g r e t a r i a N a z i o n a l e , P a r t i t o D e m o c r a t i c o ) . - I s t r u z i o n e , U n i v e r s i t à , R i c e r c a e L a v o r o : i n t e r v e n t i d i M a r i a C h i a r a C a r r o z z a ( P r o f e s s o r e s s a d i B i o i n g e g n e r i a e R o b o t i c a , S c u o l a S u p e r i o r e S a n t ’ A n n a ; P o r t a v o c e d e l l o s t u d i o d i T E H A G r o u p “ C o n t r a s t a r e l a p o v e r t à e d u c a t i v a p e r s o s t e n e r e l a c r e s c i t a i n c l u s i v a d e l P a e s e : i l r u o l o d e i t e r r i t o r i e d e l t e r z o s e t t o r e ” ) ; F e r r u c c i o R e s t a ( P r e s i d e n t e , F o n d a z i o n e B r u n o K e s s l e r ; P o r t a v o c e d e l l o s t u d i o d i T E H A G r o u p “ E d u c a z i o n e , l a v o r o e f u t u r o d e l P a e s e . A f f r o n t a r e l a s f i d a d e l l e c o m p e t e n z e e d e i N E E T ” ) ; G i u s e p p e V a l d i t a r a ( M i n i s t r o d e l l ’ I s t r u z i o n e e d e l M e r i t o ) ; A n n a M a r i a B e r n i n i ( M i n i s t r o d e l l ’ U n i v e r s i t à e d e l l a R i c e r c a ) ; M a r i n a C a l d e r o n e ( M i n i s t r o d e l L a v o r o e d e l l e P o l i t i c h e S o c i a l i ) . - I n v e s t i m e n t i i n f r a s t r u t t u r a l i p e r i l f u t u r o d e l P a e s e : i n t e r v e n t i d i G u i d o B o r t o n i ( P r e s i d e n t e C E S I ; P o r t a v o c e d e l l o s t u d i o d i T E H A G r o u p “ E n e r g i a d a l l ' a c q u a , f o r z a e s i c u r e z z a d e l P a e s e : i l r u o l o s t r a t e g i c o d e l l ’ i d r o e l e t t r i c o p e r l ’ I t a l i a ” ) ; M a t t e o S a l v i n i ( V i c e P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d e i M i n i s t r i d e l l ’ I t a l i a e M i n i s t r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r t i ) . - L ’ A g e n d a p e r l ’ I t a l i a , P a r t e 2 . M o d e r a F a b i o T a m b u r i n i ( D i r e t t o r e , I l S o l e 2 4 O r e ) . - G i u s t i z i a e P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e : i n t e r v e n t i d i P a o l o Z a n g r i l l o ( M i n i s t r o d e l l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e ) e C a r l o N o r d i o ( M i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a ) . - C o m p e t i t i v i t à e c r e s c i t a : i n t e r v e n t i d i E n r i c o G i o v a n n i n i ( P o r t a v o c e d e l l a r i c e r c a d i T E H A G r o u p “ G l o b a l A t t r a c t i v e n e s s I n d e x : i l t e r m o m e t r o d e l l ’ a t t r a t t i v i t à d i u n P a e s e ” ) , A d o l f o U r s o ( M i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y ) . - E c o n o m i a e F i n a n z a : i n t e r v e n t o d i G i a n c a r l o G i o r g e t t i ( M i n i s t r o d e l l ’ E c o n o m i a e d e l l e F i n a n z e ) .