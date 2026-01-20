R o m a , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " T r e a f f e r m a z i o n i d a d i s c u t e r e , q u e l l e d e l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o M e l o n i s u l f i s c o . U n o : ' I l c a r i c o f i s c a l e s u i n u c l e i f a m i l i a r i s i è r i d o t t o d i o l t r e 3 3 m i l i a r d i ? . F a l s o : l e f a m i g l i e n o n p a g a n o 3 3 m i l i a r d i i n m e n o d i t a s s e . 3 3 m i l i a r d i è l a s o m m a d i t a g l i f i s c a l i , t e m p o r a n e i e p e r m a n e n t i , s p a l m a t i s u 4 a n n i . P e r e s e m p i o , p e r f a r e 3 3 i l t a g l i o d e l c u n e o f i s c a l e d e l 2 0 2 4 è s o m m a t o a q u e l l o d e l 2 0 2 5 " . L o a f f e r m a M a r i a C e c i l i a G u e r r a d e l l a s e g r e t e r i a d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o , r e s p o n s a b i l e L a v o r o " D u e : ' S e c o n d o l ’ U f f i c i o s t u d i d e l l a C G I A l a p r e s s i o n e f i s c a l e c o m p l e s s i v a r i s u l t a i n a u m e n t o , … p e r c h é i n q u e s t i a n n i è c r e s c i u t a l ’ o c c u p a z i o n e , s o n o a u m e n t a t i i s a l a r i e d i c o n s e g u e n z a a n c h e l e e n t r a t e c o n t r i b u t i v e e f i s c a l i d e l l o S t a t o ' . F a l s o . L a p r e s s i o n e f i s c a l e c i d i c e q u a n t o p e s a i l c a r i c o d e l l e i m p o s t e e d e i c o n t r i b u t i s o c i a l i s u l P i l . S e a u m e n t a l ’ o c c u p a z i o n e , a u m e n t a n o l e i m p o s t e m a a u m e n t a a n c h e i l P i l , n o n è q u e l l o c h e c a m b i a i l r a p p o r t o . L a p r e s s i o n e f i s c a l e a u m e n t a s o l o s e l e t a s s e a u m e n t a n o d i p i ù d e i s a l a r i . È a v v e n u t o q u e s t o ? M a a l l o r a è i l c o n t r a r i o d i q u a n t o s o s t i e n e M e l o n i . A b b i a m o r a g i o n e n o i q u a n d o d i c i a m o c h e l ’ i m p o s t a h a p e s a t o d i p i ù s u l l a v o r o d i p e n d e n t e p e r c o l p a d e l f i s c a l d r a g , c h e s i è p o r t a t o v i a i n t r e a n n i 2 5 m i l i a r d i d i g e t t i t o . S u l l a p r e s s i o n e f i s c a l e s u i r e d d i t i d i l a v o r o , c o m u n q u e , l a C G I A n o n d à a l c u n d a t o " . " T r e : ' U n a q u o t a m a g g i o r e d i g e t t i t o è s t a t a r i c h i e s t a a g r a n d i i m p r e s e , b a n c h e e a s s i c u r a z i o n i ' . N o n s o l o a l l e g r a n d i m a a n c h e a l l e p i c c o l e i m p r e s e , a c u i p u r e è s t a t o t o l t o l ’ A c e , e c h e s a r a n n o a n c h e d a n n e g g i a t e d a l l a s c e l t a d i i n c e n t i v a r e g l i i n v e s t i m e n t i c o n i p e r a m m o r t a m e n t o i n v e c e c h e c o n c r e d i t i d i i m p o s t a . S ì , l e b a n c h e e l e a s s i c u r a z i o n i p a g a n o i m p o s t e i n p i ù , i n p a r t e d a v v e r o e i n p a r t e s o l o c o m e a n t i c i p o . M a n e s s u n R o b i n H o o d s i a g g i r a n e l g o v e r n o . A l l e b a n c h e e a l l e a s s i c u r a z i o n i v i e n e f a t t o u n r e g a l o c o i f i o c c h i , a p r e n d o l o r o i l m e r c a t o d e l l a p r e v i d e n z a c o m p l e m e n t a r e c o l l e t t i v a , c o n l a p i e n a p o r t a b i l i t à d e l c o n t r i b u t o v e r s a t o , c o n t r a t t u a l m e n t e , d a i d a t o r i d i l a v o r o . U n a f f a r e m o l t o m o l t o s u c c u l e n t o " .