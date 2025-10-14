R o m a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - R i p a r t e ' O l t r e i l R o s a ' , i l c i c l o d i w e b i n a r d i e d u c a z i o n e f i n a n z i a r i a p r o m o s s o d a B p e r i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ e c o n o m i s t a A z z u r r a R i n a l d i , c o f o n d a t r i c e e C f o d i E q u o n o m i c s . U n p e r c o r s o g r a t u i t o e a p e r t o a t u t t e e a t u t t i , p e n s a t o p e r f a v o r i r e a u t o n o m i a e c o n s a p e v o l e z z a f i n a n z i a r i a e c o n t r a s t a r e l e f o r m e d i v i o l e n z a e c o n o m i c a a n c o r a d i f f u s e n e l n o s t r o P a e s e . L o a n n u n c i a u n a n o t a . D o p o i l s u c c e s s o d e l l a p r i m a e d i z i o n e , ' O l t r e i l R o s a ' p r o p o n e i n c o n t r i d e d i c a t i a g l i s t r u m e n t i p r a t i c i p e r g e s t i r e i l d e n a r o , p i a n i f i c a r e i l f u t u r o e f a r e s c e l t e c o n s a p e v o l i : d a g l i i n v e s t i m e n t i a l l a p r e v i d e n z a , d a i m u t u i a l l e a s s i c u r a z i o n i , i l p e r c o r s o a c c o m p a g n e r à g l i u t e n t i p a s s o d o p o p a s s o , c o n u n l i n g u a g g i o c h i a r o e a c c e s s i b i l e , p e r m e t t e r e i n p r a t i c a l ’ a u t o n o m i a f i n a n z i a r i a e t r a s f o r m a r e l a c o n o s c e n z a i n l i b e r t à e c o n o m i c a . Q u e s t o i l d e t t a g l i o d e g l i i n c o n t r i : ' I n v e s t i r e è ( a n c h e ) u n a c o s a d a d o n n e ' , 2 1 o t t o b r e 2 0 2 5 ; ' G u i d a p r a t i c a a l c r e d i t o : M u t u i e p r e s t i t i ' , 1 2 n o v e m b r e 2 0 2 5 ; ' C h i h a p a u r a d e i f i n a n z i a m e n t i ? ' , 1 d i c e m b r e 2 0 2 5 ; ' R i s c h i o , r e n d i m e n t o , a z i o n i , o b b l i g a z i o n i : f a c c i a m o c h i a r e z z a ' , 1 9 d i c e m b r e 2 0 2 5 ; ' C o s a p o s s o f a r e c o n i m i e i s o l d i ? D a l b u d g e t a l B u s i n e s s P l a n ' , 8 g e n n a i o 2 0 2 6 ; ' P r o t e g g e r s i è u n a t t o d i r e s p o n s a b i l i t à : p a r l i a m o d i a s s i c u r a z i o n i ' , 2 7 g e n n a i o 2 0 2 6 ; ' S o l d i e r e l a z i o n i : i n a m o r e v i n c e c h i è e c o n o m i c a m e n t e i n d i p e n d e n t e ' , 1 2 f e b b r a i o 2 0 2 6 ; ' C o s a p o s s o f a r e p e r i l f u t u r o d e l l e m i e f i g l i e e d e i m i e i f i g l i ? V e d i a m o i n s i e m e i s e r v i z i f i n a n z i a r i p e r l e p i ù p i c c o l e e i p i ù p i c c o l i ' , 3 m a r z o 2 0 2 6 ; ' P r e v i d e n z a e p e n s i o n e : i l t e m p o è a d e s s o ' , 2 4 m a r z o 2 0 2 6 . G l i a p p u n t a m e n t i , c o n d o t t i d a A z z u r r a R i n a l d i , s a r a n n o t r a s m e s s i a p a r t i r e d a l 2 1 o t t o b r e , i n d i r e t t a s t r e a m i n g s u l s i t o d i B p e r ( g r o u p . b p e r . i t / s o s t e n i b i l i t a / e d u c a z i o n e - f i n a n z i a r i a / a d u l t i / o l t r e - i l - r o s a ) e r e s t e r a n n o d i s p o n i b i l i a n c h e o n d e m a n d . " D a a n n i B p e r i n v e s t e i n p r o g e t t i d i e d u c a z i o n e f i n a n z i a r i a c o n l ’ o b i e t t i v o d i g e n e r a r e u n i m p a t t o p o s i t i v o e d u r a t u r o . C o n ' O l t r e i l R o s a ' v o g l i a m o o f f r i r e s t r u m e n t i c o n c r e t i p e r m i g l i o r a r e l a c o m p e t e n z a e c o n o m i c a , p r o m u o v e r e a u t o n o m i a e r a f f o r z a r e l a c a p a c i t à d e c i s i o n a l e , p e r c h é l a l i b e r t à p a s s a a n c h e d a l l a g e s t i o n e c o n s a p e v o l e d e l d e n a r o " , c o m m e n t a G i o v a n n a Z a c c h i , H e a d o f E s g S t r a t e g y d i B p e r . " D e d i c a r e t e m p o a l l a p r o p r i a c o n s a p e v o l e z z a e c o n o m i c o - f i n a n z i a r i a è u n g e s t o c o n c r e t o d i c u r a v e r s o d i s é . S i g n i f i c a r i c o n o s c e r e i l v a l o r e d e l p r o p r i o t e m p o , d e l l e p r o p r i e r i s o r s e e d e l l a p r o p r i a a u t o n o m i a . È u n p a s s o c o n c r e t o p e r u s c i r e d a l l a d i p e n d e n z a , f a r e s c e l t e p i ù c o n s a p e v o l i e c o s t r u i r e u n a r e l a z i o n e p i ù s a n a c o n i l d e n a r o . R a f f o r z a r e q u e s t e c o m p e t e n z e v u o l d i r e a n c h e r a f f o r z a r e l a p r o p r i a l i b e r t à : q u e l l a d i d e c i d e r e , d i d i r e n o , d i p i a n i f i c a r e i l f u t u r o c o n m a g g i o r e s e r e n i t à e s i c u r e z z a " , a g g i u n g e A z z u r r a R i n a l d i , c o f o n d a t r i c e e C f o d i E q u o n o m i c s . ' O l t r e i l R o s a ' r a p p r e s e n t a u n t a s s e l l o f o n d a m e n t a l e n e l p e r c o r s o d i e d u c a z i o n e f i n a n z i a r i a e i n c l u s i o n e e c o n o m i c a c h e B p e r p o r t a a v a n t i d a a n n i . I l p r o g e t t o i n t e n d e t r a s f o r m a r e l a c o n s a p e v o l e z z a i n a z i o n e , a t t r a v e r s o e s e m p i , t e s t i m o n i a n z e e s t r u m e n t i c o n c r e t i p e r c o s t r u i r e l a p r o p r i a i n d i p e n d e n z a e c o n o m i c a .