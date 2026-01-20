R o m a , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ R i c o r d a r e o g g i i n S e n a t o V a l e r i a F e d e l i è u n d o v e r e m o r a l e , p e r c h é q u e s t ’ a u l a è i l l u o g o i n c u i l e i h a c o n d i v i s o i n t e l l i g e n z a , p a s s i o n e e r i g o r e , c o n t r i b u e n d o a l c o n f r o n t o d e m o c r a t i c o c o n s e r i e t à e s e n s o d e l l o S t a t o . L e n o s t r e o p i n i o n i s i s o n o c o m b a t t u t e s e p p u r s e m p r e c o n r i s p e t t o e d e d u c a z i o n e . M a c i s i a m o a n c h e i n c o n t r a t e s u p i l a s t r i d i a s s o l u t a c o n d i v i s i o n e c o m e l a p a r i t à d i g e n e r e e l ’ e d u c a z i o n e a l l a l e g a l i t à d e i g i o v a n i . O g g i c o m e i e r i p r i o r i t à d i t u t t i i g o v e r n i ” . C o s ì l a s e n a t r i c e d i F o r z a I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o L i c i a R o n z u l l i i n t e r v e n e n d o i n a u l a i n o c c a s i o n e d e l l a c o m m e m o r a z i o n e i n S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a p e r V a l e r i a F e d e l i .