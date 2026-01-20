R o m a , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ O g g i r i c o r d i a m o u n a d o n n a c h e h a d a t o s e n s o a l l a p a r o l a i m p e g n o e c h e h a a t t r a v e r s a t o l e i s t i t u z i o n i s e n z a m a i s e p a r a r l e d a l l a v i t a c o n c r e t a d e l l e p e r s o n e . V a l e r i a h a f a t t o p o l i t i c a c o n l e d o n n e e p e r l e d o n n e , p e r c h i l a v o r a , p e r c h i s t u d i a , p e r c h i c h i e d e d i g n i t à e f u t u r o . I n q u e s t i g i o r n i a b b i a m o r i l e t t o e r i c o r d a t o m o l t e s u e p a r o l e . U n a f r a s e , p i ù d i a l t r e , n e r e s t i t u i s c e l a f o r z a e l a l u c i d i t à : ' I o d e t e r m i n a t a … s o n o g l i u o m i n i c h e n o n s o n o p r o n t i ' . N o n e r a u n a b a t t u t a . E r a u n a d i a g n o s i . V a l e r i a a v e v a c o m p r e s o c h e l a l i b e r t à d e l l e d o n n e è u n a p r o v a d e c i s i v a d e l l a d e m o c r a z i a , u n b a n c o d i v e r i t à c h e i n t e r r o g a t u t t i n o i u o m i n i " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a h a r i c o r d a t o a n o m e d e l P d , n e l l ’ a u l a d i P a l a z z o M a d a m a . l a f i g u r a d i V a l e r i a F e d e l i r e c e n t e m e n t e s c o m p a r s a . " P e r l e i i l f e m m i n i s m o n o n e r a u n ’ e t i c h e t t a , m a u n a p r a t i c a q u o t i d i a n a d i g i u s t i z i a . P e r q u e s t o n o n s i p u ò r i c o r d a r e V a l e r i a F e d e l i s e n z a r i c o r d a r e i l m o v i m e n t o “ S e n o n o r a q u a n d o ” , c h e c o n t r i b u ì a f o n d a r e q u a n d o l a d i g n i t à d e l l e d o n n e e r a a i m a r g i n i d e l d i b a t t i t o p u b b l i c o . E p e r q u e s t o n a s c e , c o n l a s u a d e t e r m i n a z i o n e c o n t a g i o s a , l a C o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e s u l f e m m i n i c i d i o : p e r c h é l a v i o l e n z a c o n t r o l e d o n n e n o n è u n f a t t o p r i v a t o , m a u n a v i o l a z i o n e d e i d i r i t t i u m a n i c h e r i g u a r d a c i a s c u n o d i n o i . V a l e r i a c h i a m a v a i p r o b l e m i p e r n o m e . E p r e t e n d e v a r i s p o s t e . V a l e r i a è s t a t a u n a g r a n d e d i r i g e n t e s i n d a c a l e . C o n o s c e v a i l l a v o r o p e r c h é l o a v e v a v i s s u t o e a s c o l t a t o . C o n o s c e v a m o l t o b e n e i l s e t t o r e t e s s i l e , d o v e p a r a d o s s a l m e n t e i l l a v o r o f e m m i n i l e e r a s p e s s o i n v i s i b i l e e p i ù e s p o s t o . È l ì c h e h a i m p a r a t o c h e i d i r i t t i n o n s i p r o c l a m a n o : s i c o s t r u i s c o n o , c o n t e n a c i a e r i s p e t t o . L a p a r i t à d i g e n e r e , p e r l e i , n o n è m a i s t a t a u n p r i n c i p i o a s t r a t t o . E r a u n a t e r r a d a c o n q u i s t a r e g i o r n o d o p o g i o r n o . D i c e v a c h e r i c o n o s c e r e l e d o n n e n e l l a s t o r i a c o l l e t t i v a r e n d e p i ù m a t u r a l a d e m o c r a z i a " . " E c o n l a s t e s s a r a d i c a l i t à h a d i f e s o i l d i r i t t o a l l ’ i s t r u z i o n e , s o p r a t t u t t o p e r l e g i o v a n i d o n n e n e i c o n t e s t i p i ù d i f f i c i l i : l a c o n o s c e n z a c o m e c a m m i n o d i l i b e r t à , n o n c o m e p r i v i l e g i o . S c u o l a , r i s p e t t o , e d u c a z i o n e a l l a p a r i t à e r a n o p e r l e i f o n d a m e n t i d e l l a c i t t a d i n a n z a , n o n c a p i t o l i a c c e s s o r i . U n a d o n n a c h e n o n h a m a i c o l t i v a t o s o l i t u d i n i d i p o t e r e , m a l e g a m i , c o m u n i t à , r e l a z i o n i . E a c c a n t o a l e i , s e m p r e , A c h i l l e P a s s o n i . C o m p a g n o d i v i t a e d i i m p e g n o , c o n d i v i s i o n e p i e n a , s i l e n z i o s a e f o r t e , c o n l ’ a m o r e c o m u n e d i V a l e r i a e L a u r a . I n s i e m e h a n n o d i m o s t r a t o c h e l a p o l i t i c a p u ò e s s e r e a n c h e c u r a , f e d e l t à , r e s p o n s a b i l i t à r e c i p r o c a , s e n z a p e r d e r e r a d i c a l i t à . A l u i v a o g g i i l n o s t r o p e n s i e r o p i ù a f f e t t u o s o e r i c o n o s c e n t e . V a l e r i a F e d e l i è s t a t a n e l l o s t e s s o t e m p o : r i f o r m i s t a e r i v o l u z i o n a r i a , i n t r a n s i g e n t e n e i v a l o r i , c a p a c e d i d i a l o g o s e n z a m a i a r r e t r a r e . C o n v i n t a c h e d a l l a t r a t t a t i v a c i s i a l z a p e r u l t i m i . S o l o d o p o a v e r f a t t o l a s i n t e s i . V a v i a c o n l e i u n p e z z o i m p o r t a n t e d e l l a s t o r i a d e l l a v o r o , d e l f e m m i n i s m o , d e l l a s i n i s t r a i n I t a l i a ” .