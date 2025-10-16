R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N o n e r a d i f f i c i l e p r e v e d e r l o e d è a n c h e s u p e r f l u o d i r e c h e l ' a v e v a m o p r e v i s t o , m a l a s t r o m b a z z a t i s s i m a g a r a d e l m i n i s t r o U r s o r i g u a r d o l ' a s s e g n a z i o n e d i A c c i a i e r i e d ' I t a l i a e x I l v a s i è c o n c l u s a i n u n n u l l a d i f a t t o : n o n c i s o n o a c q u i r e n t i , n o n c i s o n o d i s p o n i b i l i t à s i g n i f i c a t i v e s e n o n q u a l c h e o f f e r t a c h e s u o n a q u a s i c o m e u n a p r o v o c a z i o n e , e o g g i s i a m o i n a s s e n z a d i u n p i a n o d i r i l a n c i o e i n u n v u o t o t o t a l e d i p r o s p e t t i v a . E s i a r r i v a a l p u n t o d a c u i s i a m o p a r t i t i e a c u i r i c h i a m i a m o a n c o r a u n a v o l t a l ' a t t e n z i o n e d e l g o v e r n o : s e i n I t a l i a s i v u o l e c o n t i n u a r e a p r o d u r r e a c c i a i o d a l m i n e r a l e , q u e s t i o n e f o n d a m e n t a l e n o n s o l o p e r T a r a n t o , n o n s o l o p e r t u t t a l a f i l i e r a d e l l ' a c c i a i o , m a p e r t u t t e l e f i l i e r e c h e i n q u a l c h e m o d o s o n o c o n n e s s e a l l a p r o d u z i o n e d e l l ' a c c i a i o , q u e l l o c h e s i d e v e f a r e è c h e l o S t a t o t o r n i a g a r a n t i r e i l p r o c e s s o d i t r a n s i z i o n e e d i t r a s f o r m a z i o n e d e l g r u p p o e x I l v a " . C o s ì i n u n v i d e o p u b b l i c a t o s u i s o c i a l l ' e x m i n i s t r o d e l L a v o r o e r e s p o n s a b i l e P o l i t i c h e i n d u s t r i a l i P d , A n d r e a O r l a n d o . " P o s s i a m o d i s c u t e r e d e l c o m e , i n c h e m i s u r a , c o n q u a l i p a r t n e r , p o s s i a m o d i s c u t e r e a n c h e d e l l a f o r m a g i u r i d i c a c h e s i p u ò s c e g l i e r e , m a q u e l l o c h e n o n p u ò e s s e r e i n d i s c u s s i o n e è c h e o g g i o c ' è u n p r o t a g o n i s m o p u b b l i c o o d o b b i a m o s a l u t a r e l a p r e s e n z a d i u n a r e a l t à c o m e I l v a c o s ì i m p o r t a n t e p e r l ' i n s i e m e d e l l ' e c o n o m i a i t a l i a n a . E q u e s t o n o n p e r u n a s c e l t a d i c a m p o i d e o l o g i c o , m a p e r c h é a q u e s t o p u n t o d e l l a p a r t i t a è l ' u n i c a c a r t a c h e s i p u ò c o n t i n u a r e a g i o c a r e , c o n b u o n a p a c e d i t u t t i , a p a r t i r e d a l m i n i s t r o U r s o . F o r s e b i s o g n e r e b b e c h e a n c h e l a p r e s i d e n t e M e l o n i , t r a u n v e r t i c e i n t e r n a z i o n a l e e l ' a l t r o s i o c c u p i d i q u e s t a v i c e n d a , p e r c h é l a s o v r a n i t à d e l n o s t r o P a e s e p a s s a a n c h e d a v i c e n d e c o m e q u e s t a " , c o n c l u d e .