M i l a n o , 1 1 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - E s s e r e m a m m a i n f l u i s c e s u l l e a s p e t t a t i v e d i v i t a ? E s e s ì , c o m e ? P r o v a a r i s p o n d e r e a q u e s t e d o m a n d e u n t e a m d i r i c e r c a t o r i d e l l ' u n i v e r s i t à d i H e l s i n k i e d e l f i n l a n d e s e M i n e r v a F o u n d a t i o n I n s t i t u t e f o r M e d i c a l R e s e a r c h . S e c o n d o i r i s u l t a t i d e l l o r o s t u d i o , s i a i l n u m e r o d i f i g l i s i a l a t e m p i s t i c a d e l l e g r a v i d a n z e p o s s o n o a v e r e u n p e s o . I l l a v o r o s i b a s a s u i d a t i d i u n a r i c e r c a s u q u a s i 1 5 m i l a g e m e l l e n a t e t r a i l 1 9 8 0 e i l 1 9 5 7 , a v v i a t a n e l 1 9 7 5 , n e l l ' a m b i t o d e l l a q u a l e l e p a r t e c i p a n t i s o n o s t a t e i n v i t a t e a c o m p i l a r e u n q u e s t i o n a r i o . P o i i l l o r o p e r c o r s o d i v i t a è s t a t o s e g u i t o r e g o l a r m e n t e f i n o a d o g g i . S u l l a b a s e d e l f o l l o w - u p , è e m e r s o c h e l e d o n n e c o n 2 o 3 f i g l i t e n d o n o a v i v e r e p i ù a l u n g o . A n c h e l ' e t à i n c u i s i v e r i f i c a n o l e g r a v i d a n z e s e m b r a e s s e r e i m p o r t a n t e : l o s t u d i o r i l e v a i n f a t t i c h e s e a v v e n g o n o a p p r o s s i m a t i v a m e n t e i n u n a f a s c i a c o m p r e s a t r a i 2 4 e i 3 8 a n n i s o n o c o l l e g a t e a m o d e l l i d i i n v e c c h i a m e n t o e l o n g e v i t à p i ù f a v o r e v o l i . U n a l t r o e l e m e n t o o s s e r v a t o è c h e a v e r e u n n u m e r o d i f i g l i s u p e r i o r e a l l a m e d i a ( p i ù d i 4 ) è a s s o c i a t o a u n a d u r a t a d i v i t a p i ù b r e v e e a u n i n v e c c h i a m e n t o b i o l o g i c o a c c e l e r a t o . S e c o n d o i r i c e r c a t o r i , l a s c o p e r t a è i n l i n e a c o n l a t e o r i a d e l l a s t o r i a d e l l a v i t a s v i l u p p a t a i n b i o l o g i a e v o l u t i v a n e l X X s e c o l o . D a q u e s t a p r o s p e t t i v a , s p i e g a l a r i c e r c a t r i c e c h e h a c o n d o t t o l o s t u d i o , M i k a e l a H u k k a n e n , " g l i o r g a n i s m i h a n n o r i s o r s e l i m i t a t e c o m e t e m p o e d e n e r g i a . Q u a n d o u n a g r a n d e q u a n t i t à d i e n e r g i a v i e n e i n v e s t i t a n e l l a r i p r o d u z i o n e , q u e s t a v i e n e s o t t r a t t a a i m e c c a n i s m i d i m a n t e n i m e n t o e r i p a r a z i o n e d e l c o r p o , i l c h e p o t r e b b e r i d u r r e l a d u r a t a d e l l a v i t a " . I n m o d o u n p o ' i n a s p e t t a t o , c o n t i n u a n o g l i a u t o r i , l o s t u d i o h a a n c h e r i l e v a t o c h e l e d o n n e s e n z a f i g l i i n v e c c h i a n o p i ù r a p i d a m e n t e r i s p e t t o a q u e l l e c h e h a n n o p o c h i f i g l i . U n r i s u l t a t o c h e p o t r e b b e e s s e r e s p i e g a t o d a a l t r i f a t t o r i l e g a t i a l l o s t i l e d i v i t a o a l l a s a l u t e , i c u i e f f e t t i n o n p o t e v a n o e s s e r e c o m p l e t a m e n t e c o n t r o l l a t i n e l l e a n a l i s i . U n a p r e m e s s a è d ' o b b l i g o : i l g r u p p o d i r i c e r c a t i e n e a s o t t o l i n e a r e c h e i r i s u l t a t i s i a p p l i c a n o s o l o a l i v e l l o d i p o p o l a z i o n e . N o n d i m o s t r a n o r e l a z i o n i d i c a u s a - e f f e t t o , n é f o r n i s c o n o u n a b a s e p e r r a c c o m a n d a z i o n i i n d i v i d u a l i p e r l e d o n n e i n e t à r i p r o d u t t i v a . A d e s e m p i o , f a n n o n o t a r e g l i a u t o r i , v a c o n s i d e r a t o c h e l e d i m e n s i o n i d e l l e f a m i g l i e s o n o d i m i n u i t e e l ' e t à d e l p r i m o p a r t o è a u m e n t a t a r i s p e t t o a l p e r i o d o c o p e r t o d a l l o s t u d i o . I n a l t r e p a r o l e , " u n a d o n n a n o n d o v r e b b e p r e n d e r e i n c o n s i d e r a z i o n e l ' i d e a d i c a m b i a r e i p r o p r i p i a n i o d e s i d e r i r i g u a r d o a i f i g l i s u l l a b a s e d i q u e s t i r i s u l t a t i " , r i b a d i s c e M i i n a O l l i k a i n e n , r e s p o n s a b i l e d e l l o s t u d i o . L ' e t à e p i g e n e t i c a è d u n q u e a s s o c i a t a a l n u m e r o d i f i g l i ? I l p o t e n z i a l e c o m p r o m e s s o e v o l u t i v o t r a r i p r o d u z i o n e e d u r a t a d e l l a v i t a h a i n t e r e s s a t o i r i c e r c a t o r i f i n d a l l ' i n i z i o d e l X X s e c o l o , m a n u m e r o s i s t u d i s u l l ' a r g o m e n t o h a n n o p r o d o t t o r i s u l t a t i c o n t r a s t a n t i . U n a s p e t t o i n n o v a t i v o d e l l a r i c e r c a a p p e n a p u b b l i c a t a s u l l a r i v i s t a ' N a t u r e C o m m u n i c a t i o n s ' è s t a t o c h e l ' i n v e c c h i a m e n t o è s t a t o m i s u r a t o a n c h e b i o l o g i c a m e n t e . G l i o r o l o g i e p i g e n e t i c i s o n o s t a t i d e t e r m i n a t i d a c a m p i o n i d i s a n g u e d i o l t r e m i l l e p a r t e c i p a n t i . G l i o r o l o g i e p i g e n e t i c i m i r a n o a m i s u r a r e l ' i n v e c c h i a m e n t o b i o l o g i c o , o v v e r o i l g r a d u a l e d e t e r i o r a m e n t o d i c e l l u l e e t e s s u t i . C o n t a l i m e t o d i , i c a m b i a m e n t i l e g a t i a l l ' i n v e c c h i a m e n t o p o s s o n o e s s e r e r i l e v a t i a n n i o a d d i r i t t u r a d e c e n n i p r i m a d e l l a m o r t e . I r i s u l t a t i h a n n o c o n f e r m a t o l e c o n c l u s i o n i p r e c e d e n t i b a s a t e s u i d a t i d i m o r t a l i t à . S e c o n d o g l i o r o l o g i e p i g e n e t i c i , l e d o n n e c h e a v e v a n o a v u t o m o l t i f i g l i o n e s s u n f i g l i o e r a n o d a u n p u n t o d i v i s t a b i o l o g i c o l e g g e r m e n t e p i ù a n z i a n e d e l l a l o r o e t à c r o n o l o g i c a . " U n a p e r s o n a b i o l o g i c a m e n t e p i ù a n z i a n a d e l l a s u a e t à a n a g r a f i c a h a u n r i s c h i o d i m o r t e p i ù e l e v a t o . I n o s t r i r i s u l t a t i d i m o s t r a n o c h e i n g e n e r a l e l e s c e l t e d i v i t a l a s c i a n o u n ' i m p r o n t a b i o l o g i c a d u r a t u r a , m i s u r a b i l e m o l t o p r i m a d e l l a v e c c h i a i a " , a f f e r m a O l l i k a i n e n . " I n a l c u n e d e l l e n o s t r e a n a l i s i , a n c h e a v e r e u n f i g l i o i n g i o v a n e e t à è s t a t o a s s o c i a t o a l l ' i n v e c c h i a m e n t o b i o l o g i c o . E a n c h e q u e s t o p o t r e b b e e s s e r e c o r r e l a t o a l l a t e o r i a e v o l u z i o n i s t i c a , p o i c h é l a s e l e z i o n e n a t u r a l e p o t r e b b e f a v o r i r e u n a r i p r o d u z i o n e p r e c o c e c h e c o m p o r t a t e m p i d i g e n e r a z i o n e c o m p l e s s i v i p i ù b r e v i , a n c h e s e c i ò c o m p o r t a c o s t i s a n i t a r i a s s o c i a t i a l l ' i n v e c c h i a m e n t o " .